Así es el nuevo calzado técnico de trail running

El modelo VECTIV Enduris 4 fue diseñado para recorridos de trail en terrenos de montaña (The North Face)

En los últimos años, el trail running ganó terreno entre personas que buscan entrenar al aire libre y recorrer paisajes naturales. Senderos de tierra, caminos de montaña y superficies irregulares se transformaron en escenarios elegidos por corredores que priorizan el contacto con el entorno y los desafíos físicos.

A diferencia de las carreras urbanas, esta disciplina exige un equipamiento específico que acompañe cada movimiento. La estabilidad, la tracción y la amortiguación se convierten en factores decisivos cuando el terreno cambia constantemente.

En ese contexto, las marcas especializadas en indumentaria técnica como The North Face desarrollan propuestas pensadas para actividades en circuitos naturales. La innovación en materiales y diseño busca responder a las demandas de recorridos cada vez más exigentes.

Tecnología aplicada al calzado para terrenos de montaña

En la Argentina, la firma presenta en el mercado el modelo VECTIV Enduris 4, que amplía su categoría de calzado para trail running. La propuesta forma parte de la línea tecnológica VECTIV, desarrollada para mejorar la dinámica de la pisada en superficies irregulares.

Este calzado fue pensado para corredores que entrenan en montaña o participan en competencias de larga distancia. Su diseño apunta a brindar mayor control del movimiento en recorridos donde cada paso puede presentar un desafío distinto.

El modelo combina amortiguación y agarre para recorridos técnicos en montaña (The North Face)

Además, en The North Face señalan que el calzado responde a las exigencias de circuitos donde la estabilidad y la amortiguación resultan claves durante trayectos prolongados. En senderos técnicos o caminos con desniveles, estas características ayudan a sostener el rendimiento.

La tecnología VECTIV integra tres componentes dentro de la estructura del calzado. Cada uno cumple una función específica orientada a mejorar la eficiencia durante la carrera.

Por un lado, el sistema incorpora una placa de estabilidad que aporta soporte en superficies irregulares. Este elemento contribuye a mantener el equilibrio del corredor cuando el terreno cambia de forma constante.

Por otra parte, la estructura incluye una media suela con geometría tipo rocker, diseñada para favorecer la transición de la pisada. De esta manera, el movimiento se vuelve más fluido y acompaña el desplazamiento natural del pie.

Diseño pensado para largas distancias en senderos técnicos

A su vez, el diseño se completa con una suela con tracción preparada para distintos tipos de superficie. Este componente busca brindar mayor seguridad en tramos donde la adherencia resulta determinante.

En la nueva versión, VECTIV Enduris 4 incorpora una media suela orientada a absorber el impacto durante recorridos prolongados. Esta característica resulta relevante para entrenamientos extensos o competencias de trail running.

De este modo, el modelo apunta a ofrecer mayor comodidad a lo largo de distancias largas. La capacidad de amortiguación ayuda a reducir la exigencia que se genera en cada pisada cuando el terreno presenta irregularidades.

La suela utiliza el compuesto Surface CTRL, desarrollado por The North Face para mejorar la tracción. Este material permite adaptarse a distintos tipos de superficie presentes en recorridos de montaña.

La suela con compuesto Surface CTRL aporta tracción en distintos tipos de superficie (The North Face)

El crecimiento del trail running y la búsqueda de equipamiento técnico

Por otra parte, el desarrollo de este tipo de equipamiento refleja el crecimiento sostenido de la disciplina en distintos países. Cada vez más corredores eligen experiencias deportivas vinculadas con la exploración de entornos naturales.

Esta tendencia también se observa entre consumidores que priorizan productos técnicos y especializados. El interés por actividades al aire libre impulsó una demanda creciente de calzado pensado para rendimientos específicos.

Dentro de ese segmento, las propuestas apuntan a un público que busca combinar actividad física con experiencias en la naturaleza. Caminatas por senderos, ascensos en montaña y recorridos por terrenos desafiantes forman parte de ese universo.

En consecuencia, The North Face amplía su línea de productos para responder a ese estilo de vida activo. La innovación en diseño, materiales y tecnología se convierte en una herramienta clave para acompañar estas prácticas.

El lanzamiento de VECTIV Enduris 4 se inscribe en ese proceso de evolución del equipamiento para trail running. Con un enfoque técnico orientado a la estabilidad, la tracción y la eficiencia en la pisada.

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