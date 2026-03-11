Por qué los oftalmólogos recomiendan controles anuales desde los 40 años para prevenir el glaucoma

Los especialistas recomiendan controles oftalmológicos para detectar alteraciones visuales a tiempo (Poen)

La salud visual suele quedar relegada frente a otras preocupaciones médicas. Sin embargo, muchas enfermedades oculares avanzan de manera silenciosa y pueden generar consecuencias permanentes si no se detectan a tiempo. Entre ellas, se encuentra el glaucoma: una patología que afecta a millones de personas y es la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo.

El principal desafío es que en sus etapas iniciales no genera señales. Por ese motivo, el diagnóstico temprano depende casi exclusivamente de los controles oftalmológicos periódicos.

Una enfermedad silenciosa que puede disminuir la visión

“Es una enfermedad crónica y progresiva que daña el nervio óptico y va produciendo lentamente pérdida del campo visual. El problema es que generalmente no da síntomas, no duele y no da señales tempranas, por lo que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico cuando ya el daño es irreversible”, explicó el Dr. Gabriel Bercovich, médico oftalmólogo (MP 12089) y vicepresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG).

A nivel global, se estima que más de 80 millones de personas viven con esta patología, de acuerdo con datos de la Glaucoma Research Fundation. A pesar de esa cifra, aproximadamente la mitad de los pacientes desconoce que convive con la patología sin haber sido diagnosticado.

En Latinoamérica, investigaciones recientes señalan que se trata de una de las principales causas de discapacidad visual. A escala global se considera la primera causa de ceguera irreversible.

Los especialistas destacan la importancia del diagnóstico temprano en la salud visual (Poen)

Una enfermedad poco conocida en la población

Del 8 al 14 de marzo se lleva a cabo la Semana Mundial del Glaucoma. Durante esos días, profesionales de la salud visual buscan reforzar un mensaje central: realizar controles médicos periódicos puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico y tratamiento de cada paciente.

Cuando se identifica de manera temprana y se inicia un tratamiento adecuado, el riesgo de progresión disminuye de forma considerable. Por ese motivo, los especialistas también lo consideran una de las principales causas de ceguera prevenible cuando existe diagnóstico temprano.

“No es necesario esperar a tener síntomas. El objetivo es diagnosticar antes de que la persona note una alteración en su visión. Actualmente existen opciones de tratamiento efectivas, como gotas oftálmicas que reducen la presión intraocular, que permiten preservar la visión cuando la enfermedad se detecta a tiempo, o láseres”, agregó Anahí Lupinacci, médica oftalmóloga (MN 107784) especialista en glaucoma y subjefa del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Austral.

En la Argentina, algunas investigaciones señalan que alrededor de dos millones de personas conviven con esta patología. Las estimaciones indican que afecta a más del 6% de los mayores de 40 años y a cerca del 10% de las personas mayores de 70 años.

Sin embargo, el nivel de conocimiento sobre la patología en la población sigue siendo limitado. Distintos relevamientos señalan que alrededor del 50% de la población local no sabe qué es o nunca se realizó una medición de la presión intraocular.

Realizar chequeos visuales regulares permite prevenir daños en la salud ocular (Poen)

Glaucoma: cómo se detecta y cuáles son los tratamientos disponibles

Al no arrojar síntomas en las etapas iniciales, los controles oftalmológicos adquieren un papel central en la prevención. A través del examen médico oftalmológico, es posible detectar alteraciones en la presión intraocular o signos tempranos de daño ocular.

Los especialistas recomiendan realizar una consulta anual a partir de los 40 años. En algunos casos, el seguimiento puede comenzar antes si existen factores de riesgo específicos.

Entre ellos se encuentran los antecedentes familiares de glaucoma, la presión intraocular elevada, la miopía o hipermetropía, altas por enfermedades como la diabetes y tratamientos médicos prolongados con glucocorticoides. Estas condiciones aumentan la probabilidad de desarrollar la patología.

Asimismo, el diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos que ayudan a controlar la evolución de la enfermedad. En la actualidad existen distintas alternativas terapéuticas destinadas a reducir la presión intraocular y proteger el nervio óptico.

La consulta médica periódica es fundamental para cuidar la visión a lo largo del tiempo (Poen)

Entre las opciones disponibles se encuentran medicamentos en forma de gotas oftálmicas, procedimientos con láser y, en determinados casos, intervenciones quirúrgicas. La elección depende de la situación clínica de cada paciente y de la evaluación y consideración médica.

De igual manera, las personas con diagnóstico deben mantener controles periódicos a lo largo del tiempo. El seguimiento permanente permite evaluar la respuesta al tratamiento y ajustar las estrategias cuando es necesario.

Desde Poen afirmaron que cuidar la salud visual es una inversión en calidad de vida a futuro: aseguraron que un control médico anual que incluya la medición de la presión intraocular y el examen del nervio óptico es la única forma de detectar a tiempo cualquier anomalía. Además, resaltaron que cuidar la visión es ”asegurarse la forma de ver el mundo mañana” e invitaron a no postergar este compromiso.