La empresaria platense que conduce una firma alimentaria con fuerte presencia femenina

Florencia Tizio, en la coordinación de equipos y control de calidad en la operación diaria (Corporación Cárnica Platense S.A.)

En un contexto donde la industria alimentaria demanda eficiencia, escala y organización, el rol de quienes conducen estos procesos resulta determinante. La producción de alimentos destinados a grandes volúmenes requiere planificación, control y capacidad de adaptación.

En ese escenario, la gestión se vuelve un factor central para garantizar resultados. Bajo esa premisa, Florencia Tizio desarrolla su actividad como presidenta de la Corporación Cárnica Platense S.A. Sus tareas están ligadas a la organización de procesos, la administración de recursos y la coordinación de equipos en un entorno industrial.

“Somos una empresa joven y pujante, con una identidad en constante evolución, que combina dinamismo, compromiso y responsabilidad en cada uno de nuestros proyectos”, explica la ejecutiva.

Organización de la producción con nueva infraestructura

Si bien la compañía se especializa en la explotación agrícola-ganadera, también consolidó una importante experiencia en la preparación y provisión de viandas de alimentación, catering y servicios gastronómicos para instituciones públicas y privadas, alcanzando un alto grado de especialización.

“Esta expansión de actividades es justamente la que nos impulsó a dar un paso estratégico: construimos una nueva planta elaboradora de 5.000 metros cuadrados, equipada con maquinaria de última generación y diseñada bajo estrictos estándares higiénico-sanitarios y normativos.

La nueva planta, ubicada en la localidad bonaerense de Ensenada, se encuentra actualmente en pleno funcionamiento y constituye un paso estratégico en el proceso de consolidación y expansión de la compañía.

Este espacio no solo está destinado a la producción de viandas, sino que integra un esquema operativo más amplio que incluye servicios vinculados a la alimentación, logística, mantenimiento e infraestructura, en articulación con procesos de contratación pública y privada. De este modo, la empresa fortalece su autonomía productiva, optimiza sus procesos internos y amplía su capacidad de respuesta con mayor eficiencia, escala y diversificación.

Florencia Tizio, presidenta de la compañía (Corporación Cárnica Platense S.A.)

Gestión de equipo y promoción de la diversidad

La dirección de Tizio incluye la organización de equipos de trabajo en distintos niveles operativos. La distribución de tareas abarca funciones productivas, administrativas y logísticas. “Creo en un liderazgo cercano pero firme, basado en la organización, la coherencia y el compromiso con los resultados”, señala.

En este marco, su gestión se apoya en tres ejes: compromiso, transparencia y evolución. Estos principios orientan su toma de decisiones y la dinámica interna. También sirven para estructurar el funcionamiento cotidiano de la operación.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ejecutiva destaca que la compañía hoy cuenta con un 70% de personal femenino, incluyendo cargos jerárquicos. “Promovemos activamente la capacitación de nuestras trabajadoras y el acceso a posiciones estratégicas dentro de la organización”, indica la presidenta de Corporación Cárnica Platense S.A.

La importancia que se les brinda a estas trabajadoras está estrechamente vinculada con la configuración actual del entorno laboral: se trata de una organización que incorpora perfiles diversos en su estructura.

Escala operativa y proyección

La conducción de Corporación Cárnica Platense S.A incluye la articulación con el sector público y privado para la provisión de alimentos. Este tipo de servicio requiere cumplimiento de normativas específicas y capacidad de respuesta ante distintos volúmenes de demanda.

En esa línea, la ejecutiva sostiene que la empresa cuenta con habilitación como exportadora e importadora desde 2024, junto con registro vigente en SIOCAL. Estas condiciones amplían el alcance de las operaciones. La estructura permite proyectar nuevas instancias de desarrollo.

Al mismo tiempo, la actividad genera empleo en la región, vinculado a tareas productivas y logísticas. La organización de estos recursos forma parte de la gestión. La operación requiere personal capacitado y coordinación permanente.

De igual manera, la inversión en infraestructura y tecnología se integra a la planificación general. Estos elementos permiten ordenar el crecimiento de la producción. La toma de decisiones se vincula con la asignación de recursos.

Para Tizio, conducir una organización como esta no consiste solo en administrar recursos: “Es tomar decisiones que generen impacto productivo, empleo y oportunidades”. Apostar al crecimiento, incluso en escenarios difíciles, representa una forma concreta de responsabilidad empresarial y también una manera de abrir camino para que más mujeres puedan desarrollarse y liderar en la industria.