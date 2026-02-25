Por qué las compañías tienen la necesidad de adaptarse a los cambios del consumidor

Orquestar el laberinto digital: el rol de equipos expertos en la integración técnica como motor de eficiencia y ventas (Activarte)

En la Argentina de 2026, la falta de integración comienza a perfilarse como uno de los principales obstáculos para el crecimiento sostenido. Distintos análisis del ecosistema corporativo evidencian que muchas organizaciones avanzan en digitalización de los negocios, aunque sin una coordinación real entre áreas clave.

En este escenario, la clave reside en la capacidad de un equipo multidisciplinario con conocimientos verdaderamente transversales en el nuevo modelo de negocio digital. El verdadero diferencial surge de combinar procesos, profesionales especialistas y datos en una “orquestación multidisciplinaria” que resuelva el abismo entre la generación de clientes y las ventas.

Según la opinión de Cristian Medizza, CEO de Activarte, este fenómeno ya tiene nombre: crisis de desincronización. Como experto en marketing y tecnología, el ejecutivo brinda su punto de vista de la situación actual de los negocios, en diálogo con Infobae.

La ruptura silenciosa entre marketing, ventas y tecnología

Uno de los elementos mencionados por este profesional es que la desconexión que existe en las organizaciones puede generar pérdidas de hasta un 40% de ventas potenciales, de acuerdo con diversos estudios regionales. Para él, el problema radica en la incapacidad de responder de manera alineada a ese interés en un contexto donde los desafíos comerciales y las expectativas del usuario han cambiado drásticamente.

“Hoy el cliente no solo busca un producto, busca una respuesta técnica inmediata y personalizada en medio de un ecosistema saturado. Los desafíos del usuario ahora son otros: demanda transparencia de datos, velocidad de respuesta mediante IA y una transición sin fricciones entre el anuncio que ve y la solución que recibe”, explica Medizza. En este nuevo escenario, la desincronización interna no solo afecta la operativa, sino que rompe la confianza de un consumidor mucho más exigente y tecnificado.

“En 2026, el mito del embudo de ventas lineal murió; hoy el journey del usuario es un laberinto de puntos de contacto”, señala Medizza. Por un lado, las áreas de marketing generan leads digitales a través de múltiples canales. Por otra parte, los equipos comerciales no siempre cuentan con la información necesaria para abordar esos contactos de forma efectiva.

En consecuencia, el recorrido del cliente se fragmenta. Cada interacción pierde continuidad, lo que incrementa la fricción en el proceso comercial y reduce las probabilidades de ventas. “Cuando estos puntos no están orquestados, la experiencia se fragmenta y la fricción mata la venta”, señala Medizza.

Cristian Medizza, CEO de Activarte (Activarte)

Históricamente, las empresas operaban con técnicas lineales y departamentos estancos que hoy resultan insuficientes para abordar la complejidad del mercado. Actualmente, el cliente se mueve en un ecosistema interconectado de redes y plataformas que multiplican los puntos de contacto de forma caótica.

Actualmente, el journey del usuario se construye a partir de búsquedas, redes sociales y consultas a sistemas de inteligencia artificial. Esa complejidad exige una coordinación constante entre todos los actores involucrados.

Asimismo, la irrupción de herramientas basadas en IA modificó las reglas del posicionamiento digital. Ya no alcanza con visibilidad en buscadores tradicionales: ahora también es necesario ser relevante dentro de motores de respuesta automatizados.

No obstante, muchas organizaciones utilizan estas tecnologías de forma aislada. “Si la estrategia de contenido no está alineada con lo que la IA recomienda, la empresa desaparece del radar”, advierte Medizza.

Orquestación multidisciplinaria como motor de crecimiento

Frente a este contexto, surge la necesidad de replantear el enfoque tradicional. La incorporación de soluciones individuales pierde efectividad cuando no existe una visión integral del negocio.

En este sentido, el Growth Marketing aparece como una respuesta concreta a esta problemática. Su propuesta se basa en la integración de disciplinas bajo un mismo objetivo: optimizar el crecimiento a través de decisiones basadas en datos.

Estrategias alineadas permiten transformar el interés en resultados concretos (Activarte)

Lejos de ser una tendencia pasajera, Medizza sostiene que este enfoque implica la conformación de equipos multidisciplinarios. En ellos convergen perfiles de desarrollo tecnológico, análisis de datos, gestión de medios pagos, diseño y estrategia.

A través de esta articulación, las compañías logran unificar canales desconectados. Como resultado, se mejora la trazabilidad del cliente y se reducen los puntos de fuga en el proceso comercial.

Además, la implementación de una cultura de datos compartida permite que todas las áreas trabajen sobre una misma base de información. Esto favorece decisiones más ágiles y coherentes con los objetivos del negocio.

Por otra parte, la automatización adquiere un rol central en la optimización de tiempos y recursos. Sin embargo, su efectividad depende de una correcta integración dentro del sistema general.

Desde esta perspectiva, la orquestación deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una práctica concreta. “Lo que está roto no se arregla con más publicidad, es necesario arreglar el motor interno”, asegura Medizza.

En palabras del especialista, la clave está en la alineación entre marketing y ventas. Para él, se trata del camino más rápido para acelerar el pipeline de cualquier compañía.

De cara al futuro, Medizza cree que el desafío para el sector corporativo argentino no pasa por adoptar más tecnología, sino de integrar de forma inteligente cada proceso. Superar la crisis de desincronización implica construir equipos capaces de conectar cada instancia del recorrido comercial, para transformar esfuerzos dispersos en crecimiento sostenible.

Bajo esta premisa, Activarte busca acompañar a las organizaciones en el diagnóstico de estas fisuras operativas y en el diseño de motores de crecimiento a medida. Al combinar ingeniería, diseño y estrategias de Growth Marketing, la consultora apuesta por una visión integral que permita a las empresas transformar procesos fragmentados en resultados sostenibles dentro de un ecosistema digital cada vez más complejo.

