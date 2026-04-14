Descuentos, cuotas y variedad: una oportunidad para anticipar compras clave para el hogar

El acceso a rebajas en artículos esenciales y dispositivos de entretenimiento es uno de los atractivos principales de la campaña de OnCity (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la previa al Mundial, muchas familias buscan la oportunidad de actualizar su equipamiento tecnológico y organizar compras relevantes para el hogar. Con ese objetivo, OnCity Week presenta en abril una propuesta que reúne promociones, cuotas accesibles y rebajas exclusivas, en coincidencia con uno de los momentos deportivos más destacados del año.

Durante esta semana especial, quienes planifican grandes compras pueden acceder a descuentos de hasta un 30% en diferentes categorías, además de opciones de financiación que alcanzan hasta 15 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de los principales bancos. Gracias a acuerdos con entidades como el Banco Nación, se ofrecen planes extendidos de pago y rebajas adicionales en artículos seleccionados.

La campaña incluye un catálogo diverso que abarca desde electrodomésticos como aires acondicionados, lavarropas y cocinas, hasta dispositivos pequeños destinados a simplificar tareas diarias. También se destacan productos de bazar, artículos de cuidado personal, perfumería y juguetes, una variedad pensada tanto para necesidades inmediatas como para quienes prefieren anticipar compras de regalos.

Las promociones en tecnología ocupan un lugar central, atendiendo la creciente demanda de dispositivos vinculados al entretenimiento y la conectividad. Durante OnCity Week, se encuentran disponibles ofertas en celulares, televisores, notebooks, consolas de videojuegos y parlantes, entre otros artículos. Todos estos productos pueden adquirirse tanto en la tienda online como en una red de más de 200 sucursales distribuidas en todo el país.

Una propuesta pensada para quienes buscan anticipar compras clave y aprovechar beneficios exclusivos en productos seleccionados (OnCity)

Opciones de financiación para cada perfil

Quienes buscan distribuir el gasto a lo largo del tiempo pueden elegir entre distintas alternativas, según el banco y el producto seleccionado. Por ejemplo, las tarjetas de crédito más utilizadas permiten financiar hasta en 15 pagos, mientras que el Banco Nación brinda la posibilidad de acceder a planes de hasta 20 cuotas sin interés y descuentos exclusivos del 30% en productos seleccionados.

Además, existe la opción de utilizar On City Crédito, una herramienta que facilita la compra a quienes no cuentan con tarjeta de crédito o prefieren una planificación distinta. En esta edición, la propuesta ofrece un 20% de descuento y la oportunidad de pagar en hasta 24 cuotas fijas, con la primera cuota a abonar recién en mayo.

Variedad, logística y experiencia de compra mejorada

La comodidad en la entrega es otro aspecto relevante de la campaña. El marketplace ofrece retiro gratuito en más de 200 sucursales en todo el país, lo que permite a los usuarios elegir la opción más práctica para recibir sus compras sin costos adicionales. Este servicio agiliza los tiempos y brinda autonomía, ya que cada cliente selecciona el punto de retiro más cercano o elige el envío a domicilio según sus preferencias.

Las promociones en tecnología y electrodomésticos permiten renovar el hogar con descuentos y financiación flexible durante una semana especial (OnCity)

El stock disponible depende de la demanda y de cada sucursal, aunque la plataforma digital asegura cobertura en todo el territorio y actualiza constantemente la disponibilidad de productos. Para quienes buscan aprovechar al máximo los beneficios, la recomendación es revisar las condiciones de envío y la vigencia de cada promoción antes de finalizar la compra, ya que algunos planes de financiación y descuentos aplican a productos seleccionados.

Una oportunidad para planificar compras y anticipar necesidades

El desarrollo de campañas como OnCity Week responde a una nueva tendencia de consumo, en la que las personas priorizan acceder a promociones y facilidades de pago para optimizar recursos. La posibilidad de combinar descuentos, cuotas y variedad de productos convierte a esta semana especial en una alternativa atractiva para renovar, anticipar regalos o sumar artículos esenciales.

La experiencia de compra se completa con una atención personalizada tanto en el canal digital como en las sucursales físicas. Los usuarios disponen de herramientas de filtrado por categoría, precio y características, lo que permite buscar y seleccionar productos de manera eficiente. Así, cada persona puede comparar alternativas y tomar decisiones informadas, alineadas con sus preferencias y necesidades.

Quienes deseen aprovechar las condiciones exclusivas de OnCity Week pueden consultar la tienda online o acercarse a cualquiera de las sucursales habilitadas.