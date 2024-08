La inteligencia artificial en marketing digital: por qué es el motor del cambio

Foto:freepik

En el vertiginoso ámbito del marketing digital, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un agente transformador. Ya no es solo una tendencia del futuro, sino una herramienta fundamental que está redefiniendo la forma en que las empresas interactúan con sus clientes y optimizan sus estrategias comerciales.

Desde el primer contacto hasta la compra final y la evaluación de la experiencia, las marcas enfrentan el desafío de ofrecer un servicio excepcional en cada etapa del recorrido del cliente. Cristian Medizza, fundador y CEO de Activarte.net, revela algunas claves en este panorama.

“La integración de la inteligencia artificial y de la tecnología avanzada en el marketing no solo es esencial, sino que está redefiniendo cómo las empresas conectan con sus clientes y optimizan sus estrategias de ventas”, afirma el experto.

La fusión de tecnología y estrategia

En este contexto, Medizza asegura que la clave para el éxito de cualquier negocio en la actualidad reside en la perfecta fusión entre la tecnología avanzada y una estrategia de marketing innovadora. En ese sentido, Activarte.net apuesta firmemente por la combinación de la IA con una comprensión profunda del customer journey, lo que permite a las marcas abordar sus estrategias comerciales de manera más efectiva.

La falta de integración suele ser un error común en las organizaciones, según este experto. Sitios web que no responden al tráfico, interfaces complejas y una carencia de personalización son problemas que no solo afectan la experiencia del usuario, sino que también limitan el potencial de ventas. “La clave para superar estos desafíos es adoptar un enfoque integral que incluya un diseño UX/UI ágil y centrado en el usuario con la IA”, indica el profesional.

Cómo afrontar con IA los desafíos

La inteligencia artificial está transformando el marketing conversacional, permitiendo a las empresas interactuar con miles de usuarios de manera simultánea y ofrecer respuestas personalizadas 24/7. Esta tecnología mejora la experiencia del cliente y al mismo tiempo logra optimizar las tasas de conversión, al proporcionar soporte en tiempo real.

En esa línea, la propuesta de Activarte.net consiste en que la incorporación de la IA no se limite a la implementación de herramientas digitales avanzadas. Se trata de crear experiencias efectivas que realmente marquen la diferencia en el desempeño comercial de los clientes.

“El marketing que triunfa hoy en día es aquel que integra la inteligencia artificial, ya que esta impulsa las ventas mediante la personalización avanzada, la optimización de precios, la automatización de campañas, el análisis predictivo y la mejora continua del servicio al cliente. Se encarga del análisis masivo de datos en tiempo real, al realizar tareas que la inteligencia humana no podría completar con la misma velocidad y precisión”, subraya Medizza.

Por su parte, frente a este panorama, los equipos humanos tienen la misión de enfocarse en lo estratégico y creativo, lo que permite maximizar el impacto y el retorno de inversión porque las personas pueden dedicar su tiempo para tomar decisiones clave y aportar ideas innovadoras.

El imperativo de adaptarse o desaparecer

La relevancia del marketing digital en el entorno actual no puede subestimarse. Por eso, Medizza advierte que, incluso si una empresa no busca escalar sus ventas, adaptarse al marketing digital es crucial para mantener la relevancia y no perder participación de mercado. “La publicidad y el marketing digital tradicionales han quedado obsoletos. Tu negocio enfrenta una encrucijada: adaptarse rápidamente a las nuevas estrategias digitales y aprovechar las innovaciones actuales, o arriesgarse a desaparecer”, explica.

El experto enfatiza en que la tecnología es solo una parte de la ecuación del éxito, ya que la verdadera clave está en un enfoque integral que la combine con el marketing y el diseño, y que sea abordado por un equipo multidisciplinario. Muchas empresas enfrentan problemas al tratar de resolver cada aspecto de manera fragmentada.

“En Activarte.net, los equipos expertos en sus respectivas áreas trabajan de manera conjunta para ofrecer soluciones completas. Este método permite abordar cada etapa del embudo de ventas de manera cohesiva, desde el primer contacto del cliente hasta la compra y la evaluación final de su experiencia”, expresa su fundador y CEO.

Además, revela que el diferencial de Activarte.net radica en su capacidad para resolver problemas complejos a través de una visión integral. La colaboración entre especialistas en marketing, tecnología y diseño asegura que cada aspecto del proyecto se maneje con precisión, mejorando y maximizando los resultados comerciales. Este enfoque facilita el crecimiento del negocio y le permite escalar, sin límites, al posicionar a las empresas en la vanguardia del marketing digital.

En última instancia, la integración de la tecnología avanzada con un enfoque estratégico sólido es lo que permite a las compañías no solo sobrevivir, sino prosperar en la era de la virtualidad.

