Carreras con futuro: por qué estas formaciones atraen cada vez más estudiantes

Ataques informáticos y fraudes virtuales impulsan mayor especialización académica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de entornos digitales transformó la forma en que circula la información, se gestionan procesos y se resguardan activos sensibles. En paralelo, crecieron riesgos asociados a intrusiones, fraudes virtuales y uso indebido de datos. Este escenario impulsa nuevas exigencias formativas para perfiles técnicos especializados.

Frente a este panorama, la ciberseguridad y la informática forense ganaron relevancia dentro de organizaciones privadas, organismos estatales y ámbitos judiciales. Ambas disciplinas aportan herramientas para prevenir incidentes, analizar evidencias electrónicas y sostener investigaciones complejas. La necesidad de especialistas capacitados muestra una tendencia sostenida a nivel global.

Ante esa demanda, la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA impulsa una oferta de posgrado orientada a la profesionalización en estas áreas estratégicas. El objetivo académico apunta a formar expertos capaces de actuar ante ataques, peritar dispositivos y proteger infraestructuras críticas. La propuesta incluye trayectos de especialización articulados.

Posgrados orientados a la evidencia digital y la protección de sistemas

Según explicó el decano de esa unidad académica, Ing. Roberto Giordano Lerena, el ciberespacio presenta hoy una complejidad creciente por la interacción constante entre usuarios, plataformas y sistemas automatizados. Esa dinámica incrementa superficies de exposición y genera nuevas vulnerabilidades. También multiplica escenarios con delitos tecnológicos.

Los programas integran gestión de seguridad y peritaje sobre dispositivos y redes (UFASTA)

Además, el directivo señaló que aumentaron episodios como ransomware, phishing y accesos indebidos a redes corporativas. Muchos eventos derivan en perjuicios económicos, daños reputacionales y conflictos legales. La escasez de recursos humanos con preparación avanzada agrava ese panorama operativo.

Por ese motivo, la institución desarrolló la Especialización en Informática Forense, una carrera de posgrado con modalidad online y duración de nueve meses. El programa prepara profesionales para identificar, preservar y analizar evidencia digital válida. Su enfoque contempla tareas técnicas junto a la Justicia o en ámbitos extrajudiciales.

La especialización fue diseñada por el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense, conocido como InFo-Lab. Ese espacio posee trayectoria científica reconocida dentro del campo pericial digital. Sus equipos participan en proyectos, estudios aplicados y cooperación con distintos poderes públicos.

En relación con el perfil de egreso, la carrera apunta a fortalecer criterios metodológicos, capacidad técnica y conocimiento normativo. Los contenidos incluyen procedimientos de adquisición de datos, análisis de dispositivos y validación probatoria. El plan prioriza rigurosidad técnica y marco legal vigente.

Formación integrada para áreas clave

En paralelo, la universidad dicta la Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense, también bajo formato virtual y con extensión de dos años. La propuesta integra gestión preventiva con capacidades investigativas posteriores a incidentes. El plan combina estrategia, técnica, normativa y metodologías de análisis.

La evidencia digital requiere métodos técnicos y validación legal específica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por un lado, la ciberseguridad se orienta a asegurar disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad de información electrónica. En tanto, la informática forense interviene tras un evento para reconstruir hechos mediante rastros tecnológicos verificables. La formación conjunta permite una visión completa del ciclo de protección e investigación.

Trayectoria académica con continuidad formativa

Ambos programas de la UFASTA forman parte de un recorrido académico que comienza con la Licenciatura en Ciberseguridad. Ese esquema favorece progresión de conocimientos y especialización gradual. También se suman diplomaturas desarrolladas junto con HUB3 Academy.

Tanto esta carrera de grado como los posgrados se dictan en formato online, lo que amplía alcance territorial y facilita participación desde distintos puntos del país y del exterior. La virtualidad habilita compatibilidad con actividad laboral y reduce barreras geográficas.

A su vez, otro elemento que mencionaron desde la universidad es que su plantel docente está compuesto por investigadores y profesionales con experiencia aplicada.

Un recorrido educativo que articula grado y posgrado

El ingeniero Giordano Lerena también resaltó que Mar del Plata representa un polo científico vinculado con seguridad informática y pericia digital gracias al trabajo del InFo-Lab, sus equipos técnicos y programas educativos.

En ese sentido, la propuesta de posgrado de UFASTA responde a una demanda concreta del mercado y del sistema judicial, con formación especializada para enfrentar amenazas tecnológicas actuales.

Para más información sobre las carreras de posgrado que ofrece la Universidad, hacer clic acá.