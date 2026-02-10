Los Cabos celebra a sus muertos: tradición, color y mar

La cultura mexicana se vive a pleno en Los Cabos con actividades que celebran el Día de Muertos (Visita Los Cabos)

El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura mexicana. Su origen surge de la unión entre antiguas creencias indígenas y la influencia de la religión católica, lo que dio lugar a una celebración única en el mundo.

Para las culturas originarias, el fallecimiento no representa un final, sino una etapa más dentro del ciclo de la existencia donde las almas emprenden un viaje de cuatro años hacia el Mictlán (en mitología, un lugar de descanso eterno), acompañadas por ofrendas y alimentos preparados especialmente para ellas.

En Los Cabos, la conmemoración adquiere un matiz especial. El respeto por la memoria, el folclore y la belleza natural de la región hacen de este destino el elegido para experimentar de cerca una tradición que reivindica la alegría e invita a crear nuevos recuerdos.

El maquillaje de Catrina y los tocados florales destacan en esta festividad la riqueza cultural del Día de Muertos (Visita Los Cabos)

Todo comienza en la primera semana de noviembre, cuando locales y turistas se suman a las actividades que ofrecen los distintos rincones de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

La propuesta choyera combina expresiones artísticas, gastronomía y rituales ancestrales en un entorno que invita a celebrar la vida, recordar a los seres queridos y descubrir la riqueza de la mexicanidad.

Caminata del arte y colores en San José del Cabo

Durante el Día de Muertos, el tradicional Distrito del Arte de San José del Cabo se transforma en un escenario repleto de color y vitalidad. Las calles se visten de naranja y morado gracias a las flores de cempasúchil, símbolo infaltable de la festividad. Allí, artistas locales exhiben obras inspiradas en la memoria, la identidad y el ciclo de la vida.

La “Caminata del arte”, vigente de noviembre a junio, adquiere un significado especial en estos días. El recorrido permite conocer distintas visiones sobre el fallecimiento y la trascendencia, mientras el público disfruta de una atmósfera única.

A su vez, la oferta gastronómica acompaña la experiencia; restaurantes como Tamarindos Centro, Yumana o Mi Casa proponen a los visitantes probar sabores típicos y platos representativos de la cocina mexicana en un circuito que invita a saborear la tradición.

Los Cabos se convierte en escenario de rituales ancestrales y festividades que honran la memoria (Visita Los Cabos)

Altares, ofrendas y un festival náutico en el mar

En Cabo San Lucas, la Plaza Amelia Wilkes se convierte en un punto de encuentro para la comunidad. Aquí, los locales preparan ofrendas y altares que compiten por retratar con mayor fidelidad la esencia del Día de Muertos.

En este sitio, la creatividad se hace visible en cada detalle: velas, calaveras de azúcar y objetos que evocan a los seres recordados conforman escenarios cargados de emoción y memoria. Allí, los visitantes pueden contemplar distintas interpretaciones de esta costumbre y, al mismo tiempo, nutrir su propio sentido de pertenencia.

Uno de los eventos más singulares es el Festival Náutico “Altares en el Mar”. Barcos engalanados con motivos alusivos a esta festividad recorren la bahía y regalan un espectáculo visual que fusiona folclore y paisaje marino. La participación está abierta a quienes desean sumar su embarcación al desfile, lo que genera un ambiente de celebración colectiva.

Sobre los andadores del puerto, comercios locales instalan altares flotantes que reinterpretan la ceremonia y refuerzan la conexión entre la tradición y el entorno marítimo de Los Cabos.

Las calaveras monumentales y las flores de cempasúchil forman parte de los altares que evocan la memoria y el arte popular mexicano (Visita Los Cabos)

Bienestar y experiencias para todos los sentidos

El festejo se extiende más allá de las actividades tradicionales. La región se distingue por su oferta de bienestar, con propuestas que invitan a reconectar con el cuerpo y el espíritu. El temazcal, un ritual prehispánico de vapor, combina calor, aromas naturales y simbolismo, en un entorno que promueve la reflexión y el equilibrio interior.

A su vez, los spas de Los Cabos ofrecen alternativas que van desde tratamientos de lujo hasta espacios rústicos para quienes prefieren el contacto directo con la naturaleza. El baño de vapor aromático, inspirado en la sabiduría indígena, culmina la experiencia de descanso, cerrando la jornada con una sensación de renovación.

La variedad de propuestas es amplia: desde el clásico paseo al Arco de Cabo San Lucas, hasta un día en alguna de las 22 playas con certificación Blue Flag. Opciones como Animalon by the Sea, Huerta Los Tamarindos o Sunset Monalisa destacan en la escena culinaria, mientras las excursiones en vehículos todo terreno por el desierto suman aventura a la estadía.

Una celebración que une memoria y futuro

El Día de Muertos trasciende los límites de la tradición. Es un encuentro entre pasado y presente, un espacio donde la memoria se manifiesta en rituales, sabores y paisajes. La comunidad local abre sus puertas para compartir con visitantes de todo el mundo una experiencia que honra la vida y resignifica la ausencia.

Cada altar, cada plato típico y cada embarcación decorada reflejan la riqueza de una cultura que celebra el reencuentro y la continuidad. En Los Cabos, la fiesta se transforma en un puente que une historias, raíces y emociones.