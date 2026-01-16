El destino que cada vez más famosos argentinos eligen para sus vacaciones

Relajarse en playas de aguas transparentes es parte del atractivo que convierte a Los Cabos en un destino cada vez más elegido (Visita Los Cabos)

Playa sin sargazo, aguas cristalinas y una vida marina que sorprende a cada paso. Así se presenta Los Cabos a quienes llegan en busca de descanso, aventura y exclusividad. Una de las regiones más codiciadas del Pacífico mexicano, en la punta sur de Baja California Sur, donde el océano y el Mar de Cortés (Golfo de California) se encuentran y regalan postales incomparables.

Viajar a este lugar desde la Argentina hoy es mucho más simple. La reciente incorporación del nuevo vuelo de Copa Airlines acerca este destino al público sudamericano, con una conexión ágil y cómoda vía Panamá.

Como valor agregado, la posibilidad de realizar un stopover en la capital panameña convierte el trayecto en parte de la experiencia: una escala ideal para recorrer la ciudad, disfrutar de su oferta cultural y aprovechar sus opciones de compras antes de continuar rumbo al Pacífico mexicano.

Cómo viven el destino quienes marcan tendencia

A lo largo de noviembre y diciembre de 2025, Camila Cavallo, Felicitas Pizarro y Nicolás Marín exploraron el destino en primera persona. Cada uno eligió un estilo de viaje propio, pero todos coincidieron en algo: la propuesta supera cualquier expectativa, tanto para quienes buscan relax como para quienes prefieren adrenalina y descubrimiento.

Camila Cavallo vivió el atardecer en Los Cabos desde el mar, disfrutando de una de las postales más emblemáticas del destino y su energía única frente al Arco (Visita Los Cabos)

Aventura y paisajes emblemáticos

La modelo Camila Cavallo viajó junto a una amiga y eligió alojarse en el lujosoCorazón Cabo, un hotel con vistas privilegiadas a la marina. Su recorrido arrancó con una travesía en paddle board hasta el icónico Arco del Cabo San Lucas, la formación rocosa más reconocida de la región. Se trata de una disciplina que combina equilibrio y remo sobre una tabla, donde avanzar de pie sobre el agua y explorar la costa de forma activa y divertida, es posible.

Un dato a tener en cuenta: llegar remando hasta el Arco tiene un significado especial: ese punto marca el encuentro entre el océano Pacífico y el Mar de Cortés, un fenómeno natural que da identidad al destino y lo vuelve único en el mapa. La claridad del agua y la ausencia de sargazo ofrecen la posibilidad de disfrutar la experiencia con plenitud, observando el fondo marino y la fauna cercana.

La agenda de la influencer incluyó una visita a San José del Cabo, cuyo centro histórico está cargado de galerías, ferias de arte y arquitectura colonial, lo que resulta ideal para quienes valoran la autenticidad y el arte local. La jornada en el Rancho Ecológico Sol de Mayo sumó naturaleza y aventura: kayak entre cañones, senderismo en el Cañón de la Zorra y baños en oasis de aguas dulces, rodeadas de paisajes desérticos y vegetación nativa.

Felicitas Pizarro sumó a su experiencia en Los Cabos la cocina de producción local, junto a los chefs Guillermo Gómez y David F. Martínez (Visita Los Cabos)

Por último, la experiencia de Sunset Sailing por el Golfo cerró el viaje con una postal perfecta: navegar al atardecer, copa en mano, mientras el sol cae sobre el Pacífico y el cielo se tiñe de colores intensos.

Sabores, producción local y naturaleza

La estadía de la cocinera y sommelier Felicitas Pizarro se centró en la gastronomía local yla conexión con referentes culinarios de Baja California Sur. Viajó junto a su pareja y optó por el Hotel Marquis, un resort de alto nivel con acceso directo a playas tranquilas.

En Limo, Suelo Sur, cocinó junto al chef Guillermo Gómez, fusionando ingredientes frescos de mar y tierra. También compartió fogones con David Martínez en Acre Resort, donde la creatividad y el concepto “farm to table” marcan tendencia en la región.

Disfrutar de la tranquilidad y las vistas infinitas es parte de la propuesta exclusiva, donde el paisaje y la serenidad invitan a conectar con la naturaleza (Visita Los Cabos)

Esta filosofía, nacida tanto de una necesidad logística como de una elección cultural, prioriza la utilización de ingredientes locales, frescos y de estación, directamente de la granja y huerta a la mesa, sin intermediarios.

Las actividades acuáticas no quedaron afuera: Pizarro remó en kayak por aguas cristalinas y nadó en los oasis del Cañón de la Zorra, una experiencia que combina adrenalina y contacto directo con la naturaleza. “La frescura de los productos locales y la calidad de los restaurantes elevan la estadía a otro nivel, convirtiendo cada comida en un momento para recordar”, expresó la chef.

Buceo y biodiversidad en el acuario del mundo

Nicolás Marín, creador de contenidos especializado en viajes y experiencias al aire libre, se distingue por su pasión por el buceo y la exploración subacuática. En su visita a Los Cabos, eligió alojarse en Hacienda Encantada y diseñó un itinerario enfocado en descubrir la riqueza del entorno marino. La ocasión resultó especial: según relató en sus redes, aprovechó el cumpleaños de su padre para compartir junto a él una experiencia inolvidable.

Sumergirse en las aguas de Los Cabos permite descubrir la biodiversidad marina del destino, con cardúmenes y especies únicas en un entorno natural impactante (Visita Los Cabos)

Aunque lleva más de siete años dedicado profesionalmente a este tipo de expediciones, nunca antes habían vivido juntos una aventura de este tipo. “Ahora la vida me da una de las mejores sorpresas. Hagan lo que sea por su familia, mientras estén vivos, arriesguen todo desde el corazón”, se sinceró ante sus más de 300 mil seguidores.

La aventura comenzó junto a Luke Inman, el instructor de buceo y documentalista especializado en vida marina referente en la región de La Paz. El objetivo fue encontrar especies emblemáticas como el tiburón ballena y las móbulas. Cada salida ofrecía desafíos distintos y el entusiasmo de explorar aguas transparentes junto a quienes conocen a fondo la región.

El punto culminante del viaje fue la inmersión en Cabo Pulmo, uno de los parques marinos más reconocidos de Norteamérica. A este santuario marino lo llaman “el acuario del mundo” por su increíble biodiversidad: allí se encuentra el mayor arrecife de coral duro del Golfo de California, hábitat de más de 300 especies de peces y escenario de encuentros cercanos con lobos marinos, tortugas marinas y bancos de peces multicolores, así como oportunidades para avistar cardúmenes y, en temporada, ballenas jorobadas.

Nicolás Marín y su padre camino a Los Cabos (Visita Los Cabos)

Relax, cultura y el encanto de Todos Santos

Reconocido como Pueblo Mágico por su capacidad de preservar patrimonio arquitectónico, tradiciones, arte y gastronomía, este destino se destaca por ofrecer experiencias auténticas a los visitantes.

Todos Santos invita a descubrir una gastronomía regional de excelencia y un ambiente bohemio sin prisa. Sus calles, galerías y espacios culturales reflejan la hospitalidad y el espíritu creativo que caracterizan a la región.

Entre sus atractivos más famosos de se encuentra el Hotel California, célebre a nivel internacional y rodeado de la leyenda que lo vincula a la emblemática canción de The Eagles. Aunque no existe evidencia concreta de que haya inspirado el tema, el establecimiento mantiene una mística inconfundible y un encanto particular, por lo que se ha convertido en una parada obligada para quienes exploran este pueblo singular.

Cómo llegar

El acceso desde la Argentina y Sudamérica ahora es más sencillo gracias al nuevo vuelo directo de Copa Airlines, disponible tres veces por semana. Esta conectividad coloca al destino en el radar de quienes buscan una alternativa distinta al Caribe, con propuestas de playa, cultura y vida marina de primer nivel.

