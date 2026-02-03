Nicki Nicole deslumbró en los Grammy con su sello personal y una mirada impactante

La artista rosarina fue maquillada con productos de Maybelline New York para potenciar su imagen en una noche histórica (Maybelline NY)

La 68ª edición de los Premios Grammy se celebró el 1 de febrero de 2026 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una gala que reconoció a los mejores artistas, grabaciones y composiciones del último año. Conducida por Trevor Noah, la ceremonia reunió a las principales figuras de la industria musical en una noche marcada por presentaciones en vivo, momentos históricos y grandes ganadores.

Entre las celebridades estuvo presente Nicki Nicole, quien se destacó tanto por su nominación como por su look en la alfombra roja, que fue logrado con productos de Maybelline New York. Desde 2026, la joven cantante es embajadora de esta marca, alianza que refleja una visión compartida: el maquillaje funciona como herramienta de expresión, identidad y autenticidad.

Desde sus comienzos en la música urbana, la multifacética artista apostó por estilos que la representan y hoy es una voz influyente tanto en la industria como en el movimiento de mujeres dentro del género.

La presencia de Nicki Nicole en los Grammy refuerza su influencia en la moda y en la autoexpresión a través del maquillaje realizado con los productos de Maybelline New York (Maybelline NY)

Grammy 2026: escenario clave para la alianza

El anuncio de la colaboración llegó en un momento relevante para la carrera de Nicki Nicole. Su nominación a Mejor Álbum de Música Urbana por “NAIKI” la posicionó en el centro de la escena internacional. La cantante eligió productos de Maybelline New York para su presencia en la alfombra roja de los Grammy, donde su imagen marcó tendencia y su mirada subió el volumen de su look.

Desde la marca afirmaron que “Maybe it’s Maybelline” sintetiza el valor de animarse a lo nuevo, explorar diferentes facetas y mostrarse auténtica, cualidades presentes en el recorrido de la artista.

Para Nicki Nicole, esta colaboración significa unir dos formas de expresión centrales en su vida: la música y el maquillaje. La marca sostiene que ambas disciplinas comparten un lenguaje común al permitir que cada persona muestre quién es y cómo quiere verse.

Maybelline New York y Nicki Nicole celebran la diversidad de estilos en la escena musical y cosmética. (Maybelline NY)

Trayectoria internacional y nuevos proyectos

Con más de 7.000 millones de streams globales, la artista suma ocho nominaciones a los Latin GRAMMY y colaboraciones con figuras de la música latina como Christina Aguilera, Becky G, Bizarrap, Rauw Alejandro y Camilo.

Su proyección internacional se consolidó en 2025, cuando obtuvo la primera nominación a los Premios Grammy en la categoría Best Música Urbana Álbum por “Naiki”.

Ese mismo año, realizó su primer show sinfónico en su ciudad natal, donde reunió a más de 250.000 personas. Para 2026, la presentación en el Teatro Colón representa el inicio de una nueva etapa artística, con proyectos en desarrollo y una agenda que la mantiene como referente en la música urbana.

Próximos desafíos del año para Nicki Nicole

El 2026 se perfila como un año de grandes desafíos para la rosarina. Tras los Grammy, la artista prepara su primera actuación en el Teatro Colón, uno de los escenarios más reconocidos a nivel internacional. Este evento marca un hito en su trayectoria, ya que será la primera representante de la música urbana en presentarse allí.

A lo largo de estos pasos, la marca de maquillaje acompañará a la cantante y continuará reafirmando su presencia junto a figuras que inspiran a nuevas generaciones a través de la autenticidad y la búsqueda de diferentes estilos.

De Chicago a las tendencias globales: el recorrido de una marca líder

Fundada en Chicago en 1914, Maybelline New York forma parte del Grupo L’Oreal desde 1996. Su propuesta se basa en productos de alto rendimiento, con fórmulas probadas en diferentes contextos y adaptadas a las tendencias globales.

Asimismo, se destaca por brindar una gran oferta de productos , enfocada en acompañar a quienes eligen expresarse a través de la imagen.

La alianza con Nicki Nicole refuerza esa visión, apostando a la diversidad y a la libertad de mostrarse sin condicionamientos. Así, la marca acompaña los pasos de la artista en un año de grandes desafíos y celebraciones, tanto en la Argentina como en escenarios internacionales.