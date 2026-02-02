Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La cantante se refirió en la alfombra roja de la premiación a su look y cómo se conecta con su próxima etapa musical (Video: AP)

La aparición de Nicki Nicole en la alfombra roja de los Grammy 2026 en Los Ángeles captó la atención por su propuesta estilística y conceptual. La cantante rosarina presentó un nuevo concepto artístico centrado en el amor propio, con los jazmines como símbolo central.

“Este look representa un futuro musical mío que viene, que tiene mucho que ver con un concepto sobre el amor propio”, explicó Nicki a AP Live. Destacó la importancia de su nuevo álbum e hizo hincapié en el significado íntimo de los jazmines: “Lo que para mí significan es la definición del amor propio. Abrazar los jazmines es en base a abrazarse una misma y a quererse una misma y saber amarse. Entonces, este es como el amuleto que me acompaña, como si estuviera acá con mi amor propio”, afirmó la artista.

El atuendo de la artista reforzó esta identidad visual al conjugar un vestido de inspiración lencera en blanco etéreo, transparencias delicadas y un accesorio metálico representando jazmines. Un look que se destacó por su modernidad y la identidad propia del estilismo. La pieza clave del vestuario fue una escultura floral realizada por el artista Alex Sobrón, fundamental para plasmar el nuevo concepto en la imagen pública de Nicki.

El look de Nicki Nicole integró jazmines como símbolo central de su nuevo concepto artístico sobre autovaloración, consolidando su identidad visual

“Mientras voy haciendo las canciones, una va también llenándose de respuestas a esas preguntas inconscientes de lo que es saber quererse, saber valorarse, la autovaloración de uno, no solo en lo personal, sino también en la música”, señaló. Relató que este proceso se vincula directamente con su experiencia en la industria musical: “Siento que como mujer, en la industria, siempre hay que dar dos pasitos más. También es como encontrar ese mundo en donde una no se sienta poca cosa y realmente se autovalore el talento de cada mujer en cada contexto y cada trabajo”.

La dimensión colectiva del mensaje también fue un eje en su discurso. “El disco habla un poco de eso, puntualmente en lo femenino, ya que yo soy mujer, pero la verdad yo siento que mucha gente se va a sentir representada y es una manera también de poder acompañarlos en ese camino”, compartió.

La artista describió el cierre de un ciclo durante la noche de los Grammy: estaba nominada por su álbum NAIKI como Mejor Álbum de Música Urbana, categoría en la que finalmente venció Bad Bunny por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. “Hoy en los Grammy se cierra lo que es el álbum nominado y da pie también todo lo que me acompaña, tanto de vestuario como también el cambio de pelo y muchas otras cosas, a lo nuevo, a lo que realmente se viene”, expresó en la entrevista. El vestido reunió detalles técnicos significativos. Se trató de un vestido largo en tono nude, confeccionado en gasa translúcida, con corset estructurado y bustier adornado con flores en relieve.

Durante la transmisión de AP Live, Nicki Nicole explicó que su nuevo álbum explora el significado íntimo del amor propio y la autoaceptación (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El accesorio floral metálico funcionó como un eje simbólico de toda la puesta. Llevado como un amuleto, reforzó una idea de identidad y autoafirmación que atravesó el look completo. Más que un complemento, la flor se integró al concepto estético general y dialogó con el vestuario de transparencias, aportando un contraste visual que potenció el mensaje de amor propio que la artista viene trabajando en su nueva etapa creativa.

El cabello largo y suelto, con mechones frontales más claros, enmarcó el rostro y aportó frescura, mientras que el maquillaje en tonos suaves y la joyería minimalista evitaron cualquier exceso. Cada elemento pareció pensado para sostener una imagen elegante y contemporánea, donde la fuerza no estuvo en lo recargado sino en la coherencia del conjunto.