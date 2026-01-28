In House

Tardes distintas en Mar del Plata: juegos, música y deporte en la playa

Una propuesta en uno de los balnearios más concurridos de la ciudad invita a disfrutar del verano desde una lógica lúdica y cercana

Juegos, premios y el mejor sabor: Un día en la Hellmann's House

El verano en la Costa Atlántica propone un escenario donde el tiempo libre, el descanso y el encuentro se combinan con nuevas formas de entretenimiento. La playa deja de ser solo un espacio de sol y mar para convertirse en un ámbito de experiencias pensadas para disfrutar sin alterar el ritmo de las vacaciones.

En ese contexto, las marcas encuentran una oportunidad para integrarse a la vida cotidiana del público que elige el litoral bonaerense durante la temporada estival. Las propuestas que priorizan cercanía, participación y disfrute logran instalarse como parte natural del paisaje veraniego.

Bajo esa lógica, Hellmann’s vuelve a decir presente en la Costa Atlántica con una activación que apuesta a sumar valor a las tardes de playa. Por tercer año consecutivo, acompaña a turistas y residentes con una propuesta orientada a la interacción, el encuentro y el disfrute al aire libre.

El espacio invita a hacer
El espacio invita a hacer una pausa y sumarse a una experiencia pensada para disfrutar al aire libre (Gabriel Bulacio)

Un espacio pensado para vivir el verano a pleno

La iniciativa se desarrolla en Playa Varese, uno de los puntos más concurridos de Mar del Plata durante la temporada. Allí hay un espacio diseñado para hacer una pausa, disfrutar de distintas actividades y sumar un plan diferente en medio de la jornada.

La Hellmann’s House se apoya en una programación sostenida a lo largo de casi un mes. Durante 28 días consecutivos, el stand ofrece una agenda diaria que combina juegos, desafíos y premios, con el objetivo de incentivar la participación espontánea del público.

El calendario incluye jornadas especiales de degustación que permiten probar productos en un contexto distendido. Estas instancias refuerzan el vínculo con el público y suman valor al momento de descanso junto al mar.

Las tardes de playa en
Las tardes de playa en Mar del Plata suman música con DJs en vivo, creando un clima festivo que acompaña la agenda de actividades y encuentros al aire libre (Gabriel Bulacio)

Actividades que convierten la tarde de playa en una experiencia compartida

Entre las acciones centrales se destaca el Desafío Hellmann’s, una dinámica presente cada jornada que convoca a las personas que se acercan al espacio. Esta propuesta funciona como eje del cronograma y articula entretenimiento con experiencia de marca en un formato ágil.

A lo largo de la semana, la música ocupa un lugar relevante dentro de la activación. Cinco fechas con DJ en vivo acompañan las tardes de playa y aportan un clima festivo que se integra al movimiento habitual del balneario.

Asimismo, el deporte forma parte del espíritu de la iniciativa con la realización de torneos de básquet y tejo. Estas competencias se desarrollan en nueve jornadas distintas y proponen una alternativa recreativa dentro del entorno playero.

El Desafío Hellmann’s propone juegos
El Desafío Hellmann’s propone juegos y premios diarios que integran a turistas y residentes en una experiencia lúdica y compartida en Playa Varese (Gabriel Bulacio)

En ese sentido, las actividades de movimiento que se desarrollan en las inmediaciones de la Hellmann’s House se presentan como una opción que combina juego y recompensa. Los premios, que incluyen sets de ollas de la marca Hudson, refuerzan el atractivo de una propuesta pensada para participar de manera accesible.

Una agenda que acompaña la experiencia veraniega

La activación disponible en la Playa Varese está pensada para públicos diversos. De hecho, familias, grupos de amigos y parejas encuentran en este lugar una opción que les permite vivir una experiencia distinta al tradicional día de playa.

Los encuentros deportivos forman parte
Los encuentros deportivos forman parte de la agenda que invita disfrutar del verano junto al mar (Gabriel Bulacio)

De esta manera, Hellmann’s busca fortalecer su presencia estival a partir de la cercanía y la interacción directa. La marca se inserta en el paisaje costero sin alterar la lógica del descanso y aporta valor a través de iniciativas simples y participativas para turistas y residentes.

La propuesta se presenta como una extensión del disfrute propio del verano. Con actividades, premios y un espacio integrado a la playa, la acción está disponible hasta el 8 de febrero.

Para conocer las últimas novedades y los productos destacados de Hellmann’s, hacer clic acá.

