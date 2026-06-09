Los vehículos que ganan terreno para mejorar la eficiencia operativa

La marca dijo presente en Agroactiva, donde presentó sus principales opciones de movilidad para el campo.

La transformación del transporte de cargas ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la cadena productiva agropecuaria. La incorporación de nuevas tecnologías, la capacitación permanente y la disponibilidad de servicios especializados aparecen como factores decisivos para mejorar la eficiencia de las operaciones en todo el país.

En ese escenario, Mercedes-Benz Camiones y Buses participó de una nueva edición de Agroactiva con una propuesta orientada a acercar herramientas para el sector. La compañía aprovechó uno de los principales encuentros de la actividad para exhibir soluciones vinculadas con movilidad, servicios y formación profesional.

La muestra realizada en Armstrong, Santa Fe, volvió a posicionarse como un espacio estratégico para la generación de oportunidades comerciales y el intercambio entre fabricantes, productores y transportistas. Allí, la marca presentó una oferta que integró vehículos, soluciones de posventa, alternativas de financiamiento y programas de capacitación.

Un porfolio diseñado para distintas necesidades

En el stand, Mercedes-Benz Camiones y Buses exhibió una renovación parte de su propuesta para el mercado argentino. La iniciativa incluyó tanto unidades destinadas al transporte de cargas como herramientas orientadas a acompañar el ciclo completo de operación de cada cliente.

El espacio de Mercedes-Benz Camiones y Buses recibió a productores, transportistas y empresas vinculadas al agro (Leonardo Galletto)

“Le pusimos mucho esfuerzo a nuestro stand, con nuestra gama renovada. No solo en cuanto a camiones, también en productos y servicios de la posventa. Esto que le llamamos visión 360, donde acompañamos a nuestros clientes desde que adquieren una unidad hasta que necesitan renovarla”, señaló Roberto Faist, gerente de Marketing y Producto de Mercedes-Benz Camiones.

La compañía exhibió distintos modelos desarrollados para cubrir diversas aplicaciones vinculadas al movimiento de mercaderías. La oferta incluyó alternativas destinadas tanto al transporte regional como a tareas de mayor exigencia operativa.

Entre las unidades presentes se destacó la línea Axor. Reconocida por su trayectoria en el universo de los extrapesados, esta familia de productos fue exhibida en configuraciones adaptadas a diferentes necesidades logísticas. “Este vehículo que presentamos nuevamente en el mercado es muy apto para el campo. Se trata de una unidad muy versátil y eficiente”, destacó Faist.

Asimismo, el Atego tuvo una presencia destacada dentro del stand. Orientado al segmento semipesado. Su configuración apunta a actividades que requieren versatilidad y rendimiento para recorridos vinculados con la producción agroindustrial.

Mercedes-Benz Camiones y Buses exhibió parte de su porfolio de camiones, pensados para distintas aplicaciones productivas (Leonardo Galletto)

Por otra parte, el Arocs representó la propuesta más robusta del espacio. Diseñado para aplicaciones severas, combina capacidad de trabajo con características pensadas para enfrentar terrenos complejos y condiciones exigentes.

Tecnología aplicada a la capacitación

Uno de los principales atractivos para los visitantes fue el simulador de TruckTraining. La herramienta forma parte de los programas de formación impulsados por Mercedes-Benz Camiones y Buses para fortalecer las capacidades de los conductores.

El sistema incorpora tecnología envolvente de tres pantallas y permite recrear distintas situaciones de manejo. Además de una modalidad recreativa, ofrece evaluaciones específicas relacionadas con tiempos de reacción y precisión en maniobras.

Posventa y soluciones financieras para el agro

La propuesta exhibida en Agroactiva incluyó además una amplia oferta de posventa. El objetivo fue mostrar soluciones capaces de acompañar cada etapa de utilización de las unidades.

Dentro del stand se presentaron repuestos genuinos junto con componentes remanufacturados producidos en la planta REMAN. Esta instalación se destaca por ser la primera y única de su tipo en el país.

Los visitantes conocieron la propuesta integral de Mercedes-Benz Camiones y Buses, que incluyó posventa y financiamiento (Leonardo Galletto)

Además, la compañía puso en valor el funcionamiento de su Centro Logístico de Autopartes y Repuestos ubicado en el Centro Industrial Zárate. Desde allí se abastece a la red de concesionarios mediante un esquema diseñado para garantizar disponibilidad y rapidez en las entregas.

A su vez, se difundieron beneficios especiales para usuarios de camiones Axor. Las promociones incluyeron ventajas vinculadas con contratos de mantenimiento y herramientas de gestión de flotas.

Entre las herramientas disponibles se destacó el leasing, una modalidad que permite financiar la totalidad del vehículo y acceder a beneficios asociados a su estructura impositiva y financiera. También se presentó MyCredit, la plataforma digital desarrollada para agilizar la gestión de créditos. El sistema permite realizar solicitudes y obtener una preaprobación de manera inmediata.

Con su participación en Agroactiva 2026, Mercedes-Benz Camiones y Buses reflejó su estrategia integral que combina camiones, capacitación, servicios, repuestos y herramientas financieras.