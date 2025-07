“Son los médicos del océano”: por qué los tiburones no son los villanos que el cine construyó

Nico Marín fue designado embajador de la ONU.

A 50 años del estreno en Estados Unidos de Jaws (Tiburón), la película que generó un terror masivo hacia estos animales en todo el mundo, el fotógrafo submarino y embajador de la ONU Nicolás Marín visitó los estudios de Infobae en Vivo para derribar algunos mitos.

“Lo que despertó en la gente fue alarmante, como si el tiburón estuviera esperando que vengas vos y te come”, aseguró el joven, elegido en 2023 como “mejor fotógrafo de naturaleza” en el concurso Environmental Photographer of the Year.

En diálogo con Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart, Marín explicó que los tiburones son “indicadores de salud” del océano.

“Daría más miedo un océano sin tiburones que uno con. ¿Por qué? Porque son los que se encargan del control de plagas y de enfermedades, es decir, se comen a los peces enfermos y así no se esparcen las enfermedades. Son como los médicos del océano", detalló el explorador de National Geographic.

La película "Tiburón" generó un terror masivo hacia estos animales en todo el mundo (Terry Goss/ Wikimedia)

En línea con esto último, advirtió que la disminución de la población de tiburones podría producir problemas como la sobrepoblación de ciertas especies, entre ellas lobos marinos, delfines y leones marinos. Además, se incrementarían las enfermedades que se propagan y que pueden actuar como un “enemigo invisible”.

“El tiburón es una pieza clave para que no haya sobrepoblación de ninguna especie de la cadena alimenticia que esté debajo de él. Son los que controlan que el ‘covid submarino’ no se expanda. No se enferman porque su sistema inmunológico está preparado para combatirlo", precisó Marín, quien además agregó que espera pronto poder fotografiar un tiburón blanco, el mismo que protagoniza Jaws.

Nico Marín es explorador de National Geographic.

Se estima que los humanos matan 100 millones de tiburones al año. En cambio, en 2024, se registraron solo 47 mordeduras de estos animales en todo el mundo.

“Es por la pesca ilegal, en el mercado asiático es algo muy sofisticado, de lujo. Vos te comes una sopa de aleta de tiburón y estás marcando un estatus”, explicó el fotógrafo al respecto.

El joven fue elegido en 2023 como “mejor fotógrafo de naturaleza”.

Un estudio de la revista Nature -publicado en enero del 2021- explicó que, desde 1970, la población global de tiburones y rayas oceánicas disminuyó en un 71% debido al aumento de la presión pesquera.

“Esta disminución ha incrementado el riesgo de extinción a nivel mundial hasta el punto en que tres cuartas partes de las especies que componen este conjunto funcionalmente importante están amenazadas de extinción”, alertó la investigación.

En Argentina hay tiburones peregrinos.

Para el fotógrafo argentino, los tiburones, además de tener un rol clave en el ecosistema marino, son una gran oportunidad para el crecimiento económico: “Generan turismo, empleo para más de 50 mil personas en todo el mundo, más de 300 millones de dólares al año”, advirtió.

Por ejemplo, relató que mientras vivía en un pueblo de Baja California, donde los habitantes cazaban tiburones —una experiencia que calificó como “dolorosa” por el vínculo emocional que desarrolló con estos animales— presenció cómo una familia de comerciantes pasó de la caza de tiburones a organizar excursiones de avistaje, una actividad que les generó mayores ingresos.

También pueden encontrarse cazones en la Argentina.

“No es una hippeada. Nos puede dar una salida económica muy grande en ese sentido”, sostuvo. En Argentina, algunas de las especies que se pueden encontrar son el tiburón peregrino, el tiburón azul y los cazones, estos últimos de menor tamaño.

Según contó, su primer encuentro con este animal fue en Isla Mujeres, donde vio un ejemplar de la especie tiburón ballena: “Todos son tiburones buenos, pero este tiene menos fama de malo, porque es filtrador. No tiene dientes. Es el más amigable en el océano”.

En Galápagos, en cambio, pasó un susto mientras fotografiaba una barrera de coral, cuando un tiburón se le acercó nadando desde abajo. Afortunadamente, el animal se quedó merodeando y no pasó a mayores. Lo importante, señaló, es hacerle saber que no sos indefenso.

“Lo podés agarrar de la boca y bajarlo, dicen las personas que más saben, mantener una distancia. Seguirlo, nunca”, explicó.