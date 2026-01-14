El verano 2026 presenta una experiencia automotriz integral en Cariló y Pinamar

Gonzalo Heredia, Juan Minujín, Yoyi Francella, Franco Masini, Juan Minujín y Brenda Gandini, reunidos en el espacio de Renault Summer Experience (Renault)

El verano argentino se transformó, con el paso del tiempo, en un escenario estratégico para que las marcas acerquen experiencias a públicos diversos. En ese contexto estacional, las propuestas que integran producto, servicios y actividades al aire libre ganan protagonismo entre residentes y turistas.

En esa línea, la temporada 2026 marca el inicio de una nueva etapa para una iniciativa que ya se consolidó dentro del calendario estival. Comienza la cuarta edición de Renault Summer Experience, con presencia simultánea en Cariló y Pinamar, dos destinos emblemáticos de la Costa Atlántica.

Desde fines de diciembre y hasta fines de febrero, la marca del rombo despliega una propuesta integral pensada para acompañar el ritmo del verano. Los espacios de acceso libre invitan a descubrir la nueva gama de vehículos, participar de actividades recreativas y conocerservicios y beneficios especialmente diseñados para esta época del año.

El stand de Cariló presenta la nueva gama de vehículos en un entorno de diseño y tecnología (Renault)

El stand de Cariló está abierto todos los días, hasta el 26 de febrero, de 18 a 23h, en tanto que el espacio de Pinamar se encuentra operativo hasta el 17 de febrero, de 9 a 13h y de 16.30h a 20h.

Una vidriera de diseño y lanzamientos

El espacio de Renault, ubicado sobre la calle Cerezo, entre Boyero y Calandria, en pleno centro comercial de Cariló, presenta un desarrollo estético inspirado en innovación, movimiento y tecnología. Se trata de una puesta minimalista que dialoga con el entorno natural del bosque.

El stand integra pasarela de modelos y área de experiencias durante la temporada (Renault)

Allí, la exhibición adopta un formato de pasarela circular, concebida para destacar las líneas y características de los últimos lanzamientos. El diseño de este stand está inspirado en Le Défilé Renault, un espacio de la marca que se encuentra en la famosa Avenida Champs-Élysées de París. La iluminación y el recorrido fluido refuerzan una propuesta visual que apunta a generar cercanía con el público y potenciar la identidad renovada de la marca.

Además, el lugar suma áreas pensadas para el encuentro y la permanencia. Una boutique de merchandising oficial Renault “The Originals”, sectores de descanso, juegos infantiles y un original “vinyl bar” completan una experiencia que combina entretenimiento, cultura y disfrute en un entorno cuidado.

Franco Masini, en una de las actividades de Renault Summer Experience 2026 (Renault)

En materia de producto, Cariló se convierte en el escenario de una presentación destacada. Los visitantes pueden conocer en avant-première a Renault Boreal, un nuevo C-SUV que se exhibe por primera vez ante el público argentino y se perfila como uno de los protagonistas del año.

Junto a esa novedad, también se muestran otros modelos de la actual gama, lo que refleja el rumbo que la marca adoptó en términos de diseño, tecnología y propuesta de valor. Este lugar permite conocer de cerca las distintas alternativas disponibles dentro del portafolio.

Juan Minujín, presente en la apertura oficial del stand en Cariló (Renault)

Una propuesta enfocada en servicios y experiencias

Por otro lado, Pinamar concentra la propuesta orientada a servicios y atención al cliente. En el ingreso a la ciudad, en la intersección de Av. Bunge e Intermédanos, funciona el Renault Care Service Point, un espacio que replica prestaciones habituales de un concesionario oficial durante la temporada de verano.

Allí se podrán realizar los servicios de mantenimiento regular, compra e instalación de accesorios y el ya tradicional chequeo de los “25 puntos de control Renault”, una revisión mecánica ligera que Renault ofrece a sus clientes de forma gratuita. La incorporación de un autoelevador permite realizar reparaciones, lo que plantea una propuesta diferencial dentro de las acciones estivales del sector.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, embajadores de Renault en la visita por el espacio de la marca en Cariló (Renault)

Asimismo, el stand de Pinamarofrece también la posibilidad de realizar test drives urbanos a bordo de Renault Kardian, Renault Arkana hybrid E-Tech, y el último lanzamiento de la marca, Renault Koleos full hybrid E-Tech. Esta prueba de vehículos, disponible de miércoles a domingos de 16.30 h a 20 h, busca acercar la experiencia de manejo a los usuarios que veranean en la zona, lo que suma un contacto directo con la gama actual en un entorno cotidiano.

Renault Summer Experience 2026 | Cariló y Pinamar

Más acciones de verano y beneficios para clientes

A lo largo de la temporada, la agenda se completa con actividades abiertas al público. Encuentros gastronómicos, transmisiones radiales en vivo, acciones vinculadas a la Fórmula 1 y eventos especiales forman parte de una programación pensada para toda la familia.

En paralelo, el programa de fidelización Renault Le Club acompaña la iniciativa con beneficios exclusivos. Descuentos, promociones, sorteos y experiencias especiales se integran bajo la categoría “Renault Summer Experience 2026”, lo que fortalece el vínculo con clientes y ahorristas.

La cuarta temporada de esta experiencia impulsa una propuesta que trasciende la exhibición de vehículos. Con presencia en Cariló y Pinamar, la iniciativa combina producto, servicios y entretenimiento, para continuar con su estrategia de cercanía.

Para más información sobre la propuesta de Renault en la Costa Atlántica, hacer clic acá.