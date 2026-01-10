In House

Docentes frente al cambio: el rol de la tecnología en la educación actual

Un posgrado orientado a la innovación educativa aborda inteligencia artificial, neurocognición y prácticas pedagógicas basadas en evidencia

Guardar
La carrera aborda la inteligencia
La carrera aborda la inteligencia artificial y su aplicación pedagógica (UFASTA)

En una época atravesada por transformaciones tecnológicas constantes, el sistema educativo enfrenta la necesidad de revisar sus prácticas, sentidos y herramientas. La digitalización, la automatización y los nuevos modos de aprender plantean desafíos que impactan de manera directa en las aulas.

Frente a ese escenario, la formación de posgrado aparece como un espacio estratégico para que los docentes amplíen miradas y desarrollen competencias acordes a los tiempos actuales. La actualización profesional resulta clave para acompañar trayectorias diversas y complejas.

Una maestría orientada a la innovación educativa y las tecnologías digitales

La Universidad FASTA, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, ofrece la Maestría en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa. Se trata de un programa que articula saberes pedagógicos, científicos y tecnológicos desde una perspectiva actual. “Esta característica amplía el acceso a profesionales que buscan capacitarse sin resignar compromisos laborales o personales”, afirman desde la institución.

Con una duración de dos años, este posgrado busca ofrecer un recorrido formativo profundo y progresivo. El plan de estudios favorece la integración entre marcos teóricos, análisis crítico y aplicación práctica.

Inteligencia artificial y neurocognición aplicadas al aprendizaje

Otro aspecto distintivo que mencionan en la Universidad FASTA es el abordaje de tecnologías emergentes. En ese sentido, la carrera brinda herramientas para comprender y utilizar recursos digitales en contextos educativos diversos.

La incorporación de contenidos vinculados a la inteligencia artificial permite trabajar uno de los temas más relevantes del presente. La formación propone criterios pedagógicos para su uso responsable y contextualizado.

En tanto, la neurocognición constituye otro de los ejes centrales de la propuesta. Este enfoque aporta conocimientos sobre los procesos de aprendizaje y favorece el diseño de estrategias didácticas más eficaces. Desde esta mirada, la maestría promueve prácticas centradas en el estudiante. La idea es fortalecer la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia.

Formación docente con impacto en distintos contextos educativos

Por otra parte, la carrera está orientada a profesionales interesados en liderar procesos de transformación educativa. El perfil del egresado combina análisis crítico, innovación pedagógica y manejo de herramientas digitales.

En este aspecto, la propuesta fortalece competencias para intervenir en instituciones educativas, proyectos de formación y espacios de gestión. La mirada integral permite actuar en distintos niveles del sistema.

El cuerpo docente representa otro de los beneficios centrales de la maestría, según consideran en la Universidad FASTA. El equipo está conformado por profesionales con trayectoria académica y experiencia en educación y tecnología.

Bajo la dirección del Doctor Gustavo de Elorza Feldborg, la carrera articula contenidos actuales con problemáticas concretas del ámbito educativo. La conducción académica garantiza coherencia entre objetivos, enfoques y prácticas.

A su vez, la cursada fomenta el intercambio entre profesionales de distintas áreas. “La diversidad de trayectorias enriquece el aprendizaje colaborativo y el análisis de situaciones reales.”

La actualización permanente de los contenidos asegura una formación alineada con los cambios del entorno digital. Este aspecto resulta fundamental en un escenario de evolución tecnológica constante.

Innovación, inclusión y ética en el uso de tecnologías educativas

Por otra parte, la maestría ofrece herramientas para diseñar propuestas educativas innovadoras. El énfasis está puesto en la creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión pedagógica.

En términos de inclusión, esta formación brinda recursos para atender trayectorias educativas diversas. Desde la institución señalan que la tecnología es abordada como un medio para ampliar oportunidades.

Al mismo tiempo, el enfoque pedagógico promueve una mirada ética sobre el uso de herramientas digitales. La propuesta fortalece el rol docente como mediador del conocimiento.

Otro elemento que resaltan en la casa de estudios es que la carrera acompaña a los estudiantes en el desarrollo de proyectos aplicables a sus propios ámbitos laborales. Esta orientación práctica potencia el impacto de la formación.

La maestría también permite desarrollar competencias vinculadas a la investigación educativa. Desde una perspectiva institucional, la propuesta de la Universidad FASTA responde a las demandas del siglo XXI mediante la articulación entre ciencia, tecnología y pedagogía.

Para conocer más información, hacer clic acá.

Temas Relacionados

UFASTAEducacionTecnologia

Últimas Noticias

Mar del Plata: los camiones son el punto de encuentro en la playa Varese

Un espacio de más de 500 metros cuadrados reúne modelos, actividades recreativas y beneficios exclusivos durante el verano 2026

Mar del Plata: los camiones

Luciano Pereyra, Iván Pillud y el empresario Javier Abrego presentan una bodega premium

La iniciativa combina tradición familiar, excelencia enológica y una estrategia orientada a mercados internacionales

Luciano Pereyra, Iván Pillud y

Cómo adquirir aires acondicionados a precios bajos, con financiación y entrega rápida en todo el país

La compra directa a los fabricantes nacionales se presenta como una opción para acceder a valores más competitivos, beneficios impositivos, envío a domicilio y respaldo oficial

Cómo adquirir aires acondicionados a

La reserva familiar que protege el agua de Córdoba: conservación y alianzas en las Sierras Grandes

Gran parte del macizo Los Gigantes es escenario de un proyecto colectivo para restaurar bosques nativos, garantizar el agua y preservar la biodiversidad. El Valle de los Lisos se sumó a iniciativas con ONG, empresas y expertos, reescribiendo el futuro de la zona

La reserva familiar que protege

Las ventas de transporte pesado dejaron una señal clara en 2025

La combinación de renovación de flotas y eficiencia operativa consolidó a Mercedes-Benz Camiones y Buses como número uno del país, según datos recientes

Las ventas de transporte pesado
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ANMAT detectó irregularidades críticas

La ANMAT detectó irregularidades críticas en diez laboratorios: las medidas que tomó

Más de 14 mil policías cuidarán las escuelas de la CDMX durante el Operativo Regreso a Clases 2026

Globos de Oro 2026: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Detuvieron a tres rugbiers cordobeses por golpear a tres santafesinos en Ostende por “una tocada de pelo”

El papa León XIV se reunió con el Cardenal Vicente Bokalic y fue invitado a visitar la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Trump dijo que está considerando

Trump dijo que está considerando “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por el régimen iraní

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

TELESHOW
Lucía Galán se emocionó al

Lucía Galán se emocionó al recordar la operación que le salvó la vida: “Fue un milagro”

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”