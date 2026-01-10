Docentes frente al cambio: el rol de la tecnología en la educación actual

La carrera aborda la inteligencia artificial y su aplicación pedagógica (UFASTA)

En una época atravesada por transformaciones tecnológicas constantes, el sistema educativo enfrenta la necesidad de revisar sus prácticas, sentidos y herramientas. La digitalización, la automatización y los nuevos modos de aprender plantean desafíos que impactan de manera directa en las aulas.

Frente a ese escenario, la formación de posgrado aparece como un espacio estratégico para que los docentes amplíen miradas y desarrollen competencias acordes a los tiempos actuales. La actualización profesional resulta clave para acompañar trayectorias diversas y complejas.

Una maestría orientada a la innovación educativa y las tecnologías digitales

La Universidad FASTA, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, ofrece la Maestría en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa. Se trata de un programa que articula saberes pedagógicos, científicos y tecnológicos desde una perspectiva actual. “Esta característica amplía el acceso a profesionales que buscan capacitarse sin resignar compromisos laborales o personales”, afirman desde la institución.

Con una duración de dos años, este posgrado busca ofrecer un recorrido formativo profundo y progresivo. El plan de estudios favorece la integración entre marcos teóricos, análisis crítico y aplicación práctica.

Inteligencia artificial y neurocognición aplicadas al aprendizaje

Otro aspecto distintivo que mencionan en la Universidad FASTA es el abordaje de tecnologías emergentes. En ese sentido, la carrera brinda herramientas para comprender y utilizar recursos digitales en contextos educativos diversos.

La incorporación de contenidos vinculados a la inteligencia artificial permite trabajar uno de los temas más relevantes del presente. La formación propone criterios pedagógicos para su uso responsable y contextualizado.

En tanto, la neurocognición constituye otro de los ejes centrales de la propuesta. Este enfoque aporta conocimientos sobre los procesos de aprendizaje y favorece el diseño de estrategias didácticas más eficaces. Desde esta mirada, la maestría promueve prácticas centradas en el estudiante. La idea es fortalecer la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia.

Formación docente con impacto en distintos contextos educativos

Por otra parte, la carrera está orientada a profesionales interesados en liderar procesos de transformación educativa. El perfil del egresado combina análisis crítico, innovación pedagógica y manejo de herramientas digitales.

En este aspecto, la propuesta fortalece competencias para intervenir en instituciones educativas, proyectos de formación y espacios de gestión. La mirada integral permite actuar en distintos niveles del sistema.

El cuerpo docente representa otro de los beneficios centrales de la maestría, según consideran en la Universidad FASTA. El equipo está conformado por profesionales con trayectoria académica y experiencia en educación y tecnología.

Bajo la dirección del Doctor Gustavo de Elorza Feldborg, la carrera articula contenidos actuales con problemáticas concretas del ámbito educativo. La conducción académica garantiza coherencia entre objetivos, enfoques y prácticas.

A su vez, la cursada fomenta el intercambio entre profesionales de distintas áreas. “La diversidad de trayectorias enriquece el aprendizaje colaborativo y el análisis de situaciones reales.”

La actualización permanente de los contenidos asegura una formación alineada con los cambios del entorno digital. Este aspecto resulta fundamental en un escenario de evolución tecnológica constante.

Innovación, inclusión y ética en el uso de tecnologías educativas

Por otra parte, la maestría ofrece herramientas para diseñar propuestas educativas innovadoras. El énfasis está puesto en la creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión pedagógica.

En términos de inclusión, esta formación brinda recursos para atender trayectorias educativas diversas. Desde la institución señalan que la tecnología es abordada como un medio para ampliar oportunidades.

Al mismo tiempo, el enfoque pedagógico promueve una mirada ética sobre el uso de herramientas digitales. La propuesta fortalece el rol docente como mediador del conocimiento.

Otro elemento que resaltan en la casa de estudios es que la carrera acompaña a los estudiantes en el desarrollo de proyectos aplicables a sus propios ámbitos laborales. Esta orientación práctica potencia el impacto de la formación.

La maestría también permite desarrollar competencias vinculadas a la investigación educativa. Desde una perspectiva institucional, la propuesta de la Universidad FASTA responde a las demandas del siglo XXI mediante la articulación entre ciencia, tecnología y pedagogía.

Para conocer más información, hacer clic acá.