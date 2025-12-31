Un grupo automotor argentino inaugura una etapa internacional: se convierte en pionero desembarcando en Europa

La apertura en Madrid marca un hito para Grupo Quijada y el sector automotriz argentino (Grupo Quijada)

El sector automotor argentino sumó un nuevo hito con la llegada de Grupo Quijada a Europa. La compañía, con presencia consolidada en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, concretó la apertura de concesionarios oficiales en Madrid.

De acuerdo con afirmaciones de la empresa, esta expansión la convierte en el primer concesionario nacional en operar en el continente europeo. La decisión de expandirse hacia España fue comunicada como un hecho de valor estratégico, tanto para la firma como para el mercado automotor local.

“Grupo Quijada concretó un hecho inédito para la industria automotriz argentina: se convirtió en el primer grupo de concesionarios del país en operar en Europa, con el desembarco en Madrid”, declararon desde la organización.

Además, revelaron que la operación representa un hecho histórico no solo para la compañía, sino también para el mercado argentino, que por primera vez logra proyectar un modelo de negocio de concesionarios en Europa.

Grupo Quijada integra marcas líderes y servicios digitales en su propuesta internacional (Grupo Quijada)

Historia y estructura de Grupo Quijada

Con más de 17 años en el rubro, Grupo Quijada es un grupo joven y dinámico, destacado por su crecimiento sostenido y su fuerte presencia en las principales ciudades del país.

Actualmente, representa 12 marcas de primer nivel y opera 20 concesionarios distribuidos en la Argentina. La compañía tiene sucursales en ciudades clave como Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y también cuenta con presencias en el interior de dichas provincias, con un equipo total de más de 800 colaboradores.

El grupo ofrece una amplia gama de servicios que incluyen venta de vehículos nuevos y usados, financiación, seguros y postventa, además de soluciones para flotas corporativas. En su porfolio representan todas las marcas de BMW y de Stellantis, Chevrolet y Renault, tanto para autos de pasajeros como para vehículos comerciales.

Esta diversidad de representación y servicios contribuyó a consolidar su posición entre los actores más relevantes del ecosistema automotor nacional.

Expansión internacional y estrategia empresarial

El desembarco en Madrid marca el inicio de una nueva etapa para la compañía. Según la información provista por Grupo Quijada, la operación en la capital española habilita la exportación de know-how y gestión desarrollados en la Argentina hacia un mercado considerado de alta competencia.

“Esta operación consolida a Grupo Quijada como el grupo argentino de concesionarios Stellantis de mayor importancia, tanto por volumen como por alcance geográfico”, señalaron desde la empresa.

La dirección de la empresa explicó que el objetivo es replicar el modelo de gestión implementado en la Argentina, combinando atención personalizada, servicios integrales y una propuesta digital robusta.

En la primera etapa en Europa, el grupo operará como concesionario oficial de todas las marcas de Stellantis en España, lo que incluye tanto automóviles como vehículos comerciales.

La red de sucursales de Grupo Quijada conecta la experiencia argentina con clientes en Europa (Grupo Quijada)

El impacto en la industria automotriz argentina

Desde la empresa consideran que la llegada al mercado europeo amplía la huella internacional del grupo y coloca a la Argentina dentro del mapa de la industria automotriz de Europa. Representantes del grupo remarcaron que el proyecto genera un antecedente relevante para el sector local y puede abrir oportunidades para otros actores de la cadena de valor automotriz nacional.

El movimiento de Grupo Quijada se suma a una tendencia de internacionalización de empresas argentinas, aunque se trata de la primera vez que un grupo de concesionarios del país logra exportar su modelo de negocio al viejo continente, según la compañía.

Una visión de largo plazo

La apertura en Madrid representa, para la organización, la materialización de una visión estratégica basada en la diversificación y la proyección internacional. Desde sus inicios en Córdoba, la firma mantuvo un plan de crecimiento sostenido, incorporando nuevas marcas y servicios a lo largo de casi dos décadas.

Fuentes de la empresa consideraron que el hecho de operar en Europa reafirma el potencial de las compañías argentinas para competir en los principales mercados globales. El desafío, a partir de esta expansión, será mantener la calidad de servicio y la impronta local en un contexto de alta exigencia como el europeo.

