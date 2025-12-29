La industria petroquímica impulsa el desarrollo y la educación técnica en una ciudad clave del sur bonaerense

La cadena de valor de Dow involucra a proveedores locales y fomenta el desarrollo regional (Dow)

Hace tres décadas, la llegada de Dow a Bahía Blanca marcó un punto de inflexión para la industria petroquímica en la Argentina. La adquisición de Petroquímica Bahía Blanca y Polisur permitió a la compañía estadounidense promover la inversión en tecnología y en infraestructura productiva en la región, siguiendo principios de sostenibilidad y colaboración con la comunidad.

En esa línea, la compañía conformó en la provincia de Buenos Aires su mayor complejo petroquímico en América Latina. Actualmente, la operación local abarca siete plantas productivas: dos de etileno, cuatro de polietileno (HDPE, LDPE, EPE y LLDPE) y una planta de embolsado bajo el nombre Site Logistics.

La planta más importante de Dow en América Latina está ubicada en Bahía Blanca (Dow)

Una base industrial en expansión

Desde sus inicios en 1995, la firma construyó un vínculo estrecho con la ciudad y alentó la incorporación de talento local en todos sus niveles productivos. La decisión de instalarse en Bahía Blanca respondió a la localización estratégica, el acceso al puerto de aguas profundas y la disponibilidad de gas natural.

Según datos de la compañía, hoy cuenta con más de 600 puestos de trabajo directos en su complejo, de los cuales cerca del 85% corresponde a habitantes de la región. Además, una red de más de 80 proveedores locales forma parte de la cadena de valor, cumpliendo con estándares internacionales en seguridad y sostenibilidad.

“Nuestro mayor diferencial está en las personas. Cuando un equipo comparte un propósito, los resultados se multiplican. Acá encontré un equipo diverso y profundamente comprometido, que demuestra cada día que el crecimiento sostenible nace del talento, la colaboración y la confianza que construimos juntos”, manifestó Paula Woolbert, directora de Operaciones en Bahía Blanca.

Dow en Argentina integra tecnología avanzada y talento local en cada etapa del proceso industrial (Dow)

Producción y alcance global desde Bahía Blanca

El complejo de Dow en esta ciudad produce etileno y pellets de polietileno. Estos últimos son un insumo clave de los plásticos de alto rendimiento utilizados en envases, infraestructura, movilidad y salud a nivel internacional.

Dentro del complejo, la innovación de la compañía se manifiesta a través de una combinación de tecnología de vanguardia, integración de activos industriales y un enfoque en la mejora continua. Cada desarrollo realizado en estas instalaciones mantiene sus raíces en la comunidad local, aunque su impacto alcanza a mercados de todo el mundo.

El complejo petroquímico de Dow en Bahía Blanca es un referente en innovación y producción sustentable (Dow)

Fortalecimiento de la educación y movilidad social

En estos 30 años, el impacto regional de la empresa se refleja también en la ejecución de más de 100 programas educativos y comunitarios orientados a fortalecer la educación técnica, la inclusión y la movilidad social en la zona.

En convenio con la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional y escuelas técnicas locales, Dow conecta la formación académica con las demandas del empleo industrial. Una de las iniciativas más destacadas es la Beca Estímulo Dow para estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Operaciones Industriales (TUOI), con especial atención a la promoción de la participación femenina en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y al seguimiento de futuras líderes técnicas desde su ingreso al sistema educativo.

La alianza con Enseñá por Argentina, a través del Programa de Liderazgo Colectivo, refuerza el acceso a una educación de calidad y servicios educativos en Bahía Blanca. Según informó Dow, en el primer semestre de 2025, 188 estudiantes y 9 escuelas se sumaron a esta propuesta, alcanzando altos niveles de aprendizaje, según los informes presentados.

Además, la empresa desarrolló respuestas rápidas ante emergencias, colaborando con la recuperación de equipamiento informático y bibliográfico indispensable para las instituciones escolares afectadas.

“El temporal del 7 de marzo fue devastador para nuestra escuela: perdimos los insumos de la biblioteca y el equipamiento informático. La donación de notebooks de Dow nos permitió recuperar algo fundamental: la oportunidad de que los 128 chicos que concurren sigan aprendiendo y accedan al mundo digital. Hoy, la alfabetización digital es su puerta al futuro. Estamos muy agradecidos”, expresó Karina Botta, directora de una de las escuelas beneficiadas.

Dow impulsa proyectos sociales y educativos junto a la comunidad y organizaciones locales (Dow)

Un modelo productivo sustentable

El desarrollo industrial en Bahía Blanca integra prácticas orientadas a la sostenibilidad. Más del 90% de la demanda energética del complejo se cubre con fuentes renovables, y la meta es alcanzar el abastecimiento total con energía limpia para 2030, explicaron desde la compañía. Este enfoque la sitúa entre las principales del país en consumo de energías renovables.

La transición energética de Dow promueve la articulación con empresas argentinas y actores del ecosistema local para maximizar el aprovechamiento de los recursos renovables. Los parques eólicos y solares en provincias como Chaco, San Luis y La Rioja, entre otras, que proveen de energía al complejo, representan oportunidades para el desarrollo económico regional, generación de empleo y fortalecimiento de capacidades técnicas.

Su compromiso ambiental se traduce en reducción de huella ecológica y contribución al bienestar comunitario. “En la planta de Dow, la sostenibilidad es parte del modelo de producción, reflejando una visión de largo plazo vinculada a la innovación y la responsabilidad ambiental”, expresaron desde la compañía.

Voluntarios de Dow y la comunidad en el proyecto de arbolado en Ingeniero White (Dow)

Alianza estratégica con la ciudad y visión de futuro

Dow reconoce que Bahía Blanca reúne condiciones que facilitaron su crecimiento: un puerto competitivo, acceso a energía, recursos humanos calificados y una red de universidades públicas. Treinta años después del desembarco, la relación entre la empresa y la ciudad continúa evolucionando, con foco en el desarrollo industrial y la mejora continua de su entorno.

“La industria no crece sola: crece cuando lo hace con su comunidad. Porque Bahía Blanca no es solo el lugar donde producimos: es parte de nuestra identidad, el punto de partida de cada avance y la inspiración detrás de cada logro. Bahía nos define”, afirmó la organización al celebrar el aniversario de su complejo industrial. De este modo, el complejo de Bahía Blanca de Dow Argentina se consolidó como un motor de desarrollo y un ejemplo de conexión entre producción de alta tecnología y responsabilidad social.