Punta del Este 2026: dos encuentros musicales marcan el pulso cultural del verano

Durante la temporada, Collage presenta una experiencia inmersiva donde la cultura y el arte funcionan como lenguaje común

Artistas internacionales y públicos diversos comparten una experiencia sonora inmersiva (Collage)

La temporada en Punta del Este suele funcionar como un termómetro cultural que mide tendencias, sensibilidades y movimientos creativos. Cada verano, ciertos encuentros logran condensar ese pulso y transformarlo en experiencias colectivas donde la música dialoga con el paisaje.

Un ejemplo de esto es Collage Universe, que reúne a públicos diversos con artistas de la escena electrónica desde hace cinco años. Se trata de un espacio que acompaña la transformación en la manera de vivir los eventos y que viene consolidándose entre la Argentina y Uruguay.

El origen de la plataforma se remonta a la iniciativa de cuatro amigos —Chari, Agus, Axel y Jero— unidos por la curiosidad y el deseo de compartir descubrimientos musicales. Viajes por Europa ampliaron ese horizonte y sembraron la idea de replicar aquellas vivencias en el Río de la Plata. Con el tiempo, ese impulso se convirtió en un proyecto sólido.

Desde entonces, Collage se consolidó como un punto de encuentro entre creadores emergentes y referentes consagrados. La propuesta construye una identidad reconocible. Cada edición refuerza un clima particular difícil de reproducir.

La música electrónica se convierte en punto de encuentro durante la temporada (Collage)

Dos fechas para vivir a pleno la música electrónica en la costa uruguaya

Collage anuncia su regreso a Punta del Este con dos fechas que prometen marcar el ritmo de la temporada. El proyecto desembarca nuevamente en el balneario con propuestas pensadas para públicos que buscan algo más que una fiesta.

Ambos eventos tendrán lugar en AguaVerde Lodge: un entorno natural que encaja perfectamente en la propuesta estética del ciclo. El espacio funciona como marco ideal para experiencias inmersivas.

Por un lado, el 31 de diciembre se realizará COLLAGE NYE. Esta celebración de fin de año alcanza su quinta edición consecutiva en el balneario. La noche se presenta como un ritual colectivo para despedir el 2025 al ritmo de la música electrónica.

La programación incluye al dúo francés Aline Umber en formato live show. A ellos se suma DJ Koolt, figura emblemática de la escena uruguaya. Completan la grilla los residentes Gulp y Momo Trosman, habituales anfitriones del ciclo.

Por otro lado, el lunes 5 de enero será el turno de Heart Chakra. El evento regresa por cuarto año consecutivo y se consolida como uno de los encuentros más esperados del verano. Su magnitud lo posiciona como un verdadero festival dentro de la temporada esteña.

El line up reúne a figuras internacionales de peso. Ricardo Villalobos participa por tercera vez en Collage Punta del Este, acompañado por la suiza Sonja Moonear. También estarán los alemanes Edward y Konstantin, fundadores del sello Giegling.

La grilla se completa con la presencia de la uruguaya Tania Vulcano, residente de Circoloco en Ibiza. Además, se suman los residentes Andrés Zacco, Gulp y Momo Trosman, personalidades que aportan continuidad y coherencia sonora a la propuesta.

La escena electrónica internacional encuentra un espacio de expresión durante el verano (Collage)

Una plataforma que crece cada año

Más allá de estas fechas, el recorrido de Collage da cuenta de una expansión sostenida. La plataforma realizó ediciones en escenarios emblemáticos como Pavillion Vik, el Club de Polo y Estancia La Fontana. Cada locación aportó una identidad particular al proyecto.

En Buenos Aires, el ciclo desarrolló durante el último año seis eventos en Casa Futuro. El espacio cultural ubicado en el Lago Regatas se convirtió en un nuevo punto de referencia para la escena local. Allí se presentaron artistas internacionales de renombre.

Entre esos nombres se destacan Raresh, Satoshi Tomiie, Obee & Tomas Station, Jonny Rock y Margaret Dygas. La programación reafirmó la apuesta por una curaduría cuidada y una experiencia integral. El público respondió con una convocatoria sostenida.

El regreso de Collage a Punta del Este reafirma una forma particular de entender la música y el encuentro. Con dos eventos que marcan el pulso del verano, la plataforma vuelve a posicionarse como referencia cultural. La experiencia, una vez más, se apoya en comunidad, identidad y visión artística.

