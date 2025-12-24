Despertarse para ir al baño a la noche: cuáles son las causas más frecuentes

El control de los hábitos y la consulta médica son claves para abordar la incontinencia nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertarse varias veces durante la noche por la necesidad de ir al baño es mucho más que una simple molestia pasajera. Este fenómeno, conocido como nicturia, puede impactar profundamente en la calidad del descanso e incluso modificar las rutinas diarias.

Con el correr de los años, el tema cobra relevancia y afecta tanto a mujeres como a varones de distintas edades. Al entender las causas y conocer las alternativas disponibles, el abordaje resulta mucho más claro y concreto.

¿De qué se trata esta afectación y cómo influye en el sueño?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, se denomina nicturia al hecho de despertarse una o más veces por noche para orinar. Normalmente, los riñones disminuyen la producción de orina mientras dormimos, para permitir así un sueño ininterrumpido. Cuando este proceso se altera, el cuerpo puede generar un mayor volumen nocturno y el descanso se ve interrumpido.

La nicturia puede afectar la calidad del sueño y alterar rutinas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, este síntoma puede ser el síntoma de un trastorno subyacente. Si bien la situación es más habitual en personas mayores, también alcanza a adultos jóvenes por motivos hormonales, alteraciones urinarias o cambios en los hábitos. El sueño más liviano con el paso del tiempo facilita el despertar y potencia el círculo vicioso de cansancio y vigilia.

Causas principales y señales de alerta

Los motivos más frecuentes, según explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés), surgen de la combinación entre costumbres y condiciones de salud o de la interacción entre factores de estilo de vida y condiciones médicas.

El exceso de líquidos en las horas previas al descanso en especial si incluyen café, té, bebidas azucaradas o alcohólicas- incrementa la producción nocturna de orina. Ajustar estos hábitos pueden ayudar a determinar si se trata de un factor modificable o, en cambio, corresponde indagar otras posibilidades.

Entre los cuadros médicos asociados, se destaca la vejiga hiperactiva, una alteración que provoca contracciones involuntarias del músculo vesical y un marcado deseo de orinar, tanto de día como de noche. Las infecciones urinarias y las alteraciones prostáticas en los hombres constituyen otras causas frecuentes.

Dentro de los síntomas -que describe el NLM-, el despertar reiterado para orinar interrumpe la continuidad del sueño y suele sumarse a otros signos como la dificultad para volver a dormirse, la sensación de urgencia urinaria, la baja energía durante el día o la aparición de pequeños escapes nocturnos. Esto último suele ocurrir en personas con antecedentes de incontinencia urinaria.

En menores de 60 años, la consulta temprana puede prevenir complicaciones y ayudar a preservar la calidad de vida. Exponerse reiteradamente a este escenario constituye una señal de alerta para la salud, sobre todo cuando se suma inseguridad o temor frente a eventuales pérdidas.

Cómo se diagnostica y qué opciones existen

El diagnóstico de nicturia -aclara la NLM- siempre requiere evaluación médica. El especialista puede sugerir llevar un registro de las veces que se orina por noche, la cantidad y el horario de ingesta líquida. Se suman preguntas sobre antecedentes médicos y, en ocasiones, estudios para descartar infecciones o diabetes.

Para abordar el cuadro, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, recomienda comenzar por regular la hidratación por la tarde y noche; evitar diuréticos como café, té y alcohol cerca del horario de descanso; y revisar la dieta e incorporar ejercicios para fortalecer la región del suelo pélvico cuando corresponde.

En algunos casos, los tratamientos específicos pueden incluir medicación o intervenciones que solo el especialista debe indicar.

Soluciones específicas como las de TENA permiten mayor comodidad y tranquilidad ante las pérdidas leves durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos especializados para un mayor bienestar nocturno

