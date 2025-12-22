In House

Dos nuevas propuestas residenciales refuerzan la integración urbana y natural en una ciudad turística de la Patagonia

Estos proyectos inmobiliarios favorecen soluciones urbanas que articulan infraestructuras modernas con la naturaleza en un destino demandado por viajeros locales e internacionales

Bariloche consolida su crecimiento con proyectos que equilibran el impacto social, económico y ambiental (Grupo Klover)

San Carlos de Bariloche, uno de los destinos turísticos más destacados de la Argentina, vive un momento de notable crecimiento inmobiliario. Durante la última temporada alta, según cifras oficiales, la ciudad ha registrado más de 40 vuelos diarios, lo que refleja su atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales.

En este escenario, el desarrollo urbano busca generar opciones residenciales que integren la vida cotidiana con el entorno natural patagónico. Entre las nuevas propuestas se encuentran Cerro Lindo y Amarras del Nahuel, ambos promovidos por Grupo Klover, una empresa con más de 20 años de trayectoria en el sector y una mirada centrada en el desarrollo sustentable.

El spa de Cerro Lindo ofrece vistas panorámicas al lago Nahuel Huapi (Grupo Klover)

Un barrio planificado para conectar con la naturaleza

A pocos minutos del centro de Bariloche se extiende Cerro Lindo, un emprendimiento de 340 hectáreas, que incorpora criterios de urbanismo moderno.

“Es una propuesta de calidad, con una planificación urbanística única. Combina un parque natural de 113 hectáreas, lotes de 550 a 1200 metros cuadrados, departamentos y una zona de servicios de 13 ha”, detalló Javier Escobar, director de arquitectura de Grupo Klover.

El plato fuerte será el parque natural propio, con senderos y espacios diseñados por especialistas. “En el balcón, con una vista increíble al Lago Nahuel Huapi, se emplazará un Club House con restaurante, áreas de recreación y un spa con piscina climatizada”, agregó Martín Sánchez Calvete, director de Patagonia de la compañía.

Mediante esta plataforma digital, es posible realizar un recorrido virtual por los amenities, los senderos, los barrios y las unidades residenciales disponibles. El desarrollo contempla una red vial amplia, con calles troncales de 25 metros de ancho, veredas y bicisendas que favorecen la movilidad y mejoran la conectividad interna.

Integración con el lago y servicios náuticos

El otro proyecto de Grupo Klover es Amarras del Nahuel, que se desarrolla a orillas del lago homónimo, sobre un terreno de 5,3 hectáreas y 170 metros lineales de costa.

“Sin dudas, se trata de un barrio netamente náutico. Su acceso directo a la playa, con muelle propio y estacionamiento de embarcaciones, lo convierten en la opción ideal para quienes disfrutan de los deportes náuticos y el contacto con el lago", aseguró el director de arquitectura de la compañía.

El plan maestro prevé nueve edificios, de los cuales cuatro se ubican sobre la línea del lago, lo que permite disfrutar de vistas abiertas y acceso privilegiado al Nahuel Huapi. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia residencial vinculada al agua, tanto para residentes permanentes como para quienes buscan un lugar de descanso en la Patagonia.

Amarras del Nahuel tiene 170 m lineales de costa sobre el Lago Nahuel Huapi (Grupo Klover)

Un modelo de desarrollo con triple impacto

Grupo Klover opera en el mercado de la Argentina desde hace más de dos décadas, con una presencia relevante en el sur del Gran Buenos Aires y en áreas de la Patagonia. La empresa cuenta con proyectos en Quilmes, Berazategui y Hudson, así como en desarrollos de Escala como Cerro Lindo y la serie Klover Patagonia en el área de Arelauquen.

La compañía obtuvo la certificación ISO 9001:2015 en gestión de calidad y la distinción de Empresa B, que reconoce la transparencia y responsabilidad social y ambiental de sus acciones. Su objetivo central consiste en desarrollar propuestas que mejoren la calidad de vida de las comunidades, bajo el concepto de triple impacto: rentabilidad económica, aporte social y respeto ambiental.

En sus proyectos prioriza la incorporación de tecnologías sostenibles y criterios de eficiencia ecológica. Además, los procesos de entrega de las viviendas incluyen capacitaciones para quienes acceden a las unidades y canales de comunicación para un acompañamiento continuo.

“Cerro Lindo es una propuesta de calidad, con una planificación urbanística única”, aseguró Javier Escobar, director de arquitectura del Grupo (Grupo Klover)

Conectividad urbana y soluciones a escala de ciudad

En complejos de gran escala como Cerro Lindo, el diseño apunta a una integración urbana real. El desarrollo contempla mejoras en la infraestructura vial, conexiones con servicios educativos y de salud, y la creación de espacios de uso cotidiano. Esto contribuye a sumar valor a la trama urbana preexistente y favorece la consolidación de Bariloche como un destino para residir más allá de las temporadas turísticas.

Grupo Klover desarrolla una estrategia de crecimiento sustentable, que combina la calidad constructiva, el aprovechamiento del entorno natural y el desarrollo social. Así, fortalece su presencia en la Patagonia y acompaña el crecimiento de una ciudad que se proyecta entre las más dinámicas de la Argentina.

Para más información, se puede ingresar aquí.

