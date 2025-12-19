La historia de una reconocida biotecnológica mundial que impulsa el acceso a la salud en la Argentina desde hace 95 años

La biotecnológica ratifica su compromiso con el acceso equitativo, la innovación en diagnósticos y tratamientos, y el impacto en la salud de los pacientes (Roche)

Roche celebra su 95° aniversario en la Argentina, con un destacado compromiso con el acceso equitativo a la salud. Esto lo logra a través de la descentralización, la transformación digital del sistema sanitario y el desarrollo de soluciones diagnósticas y terapéuticas que acerquen la innovación a quienes la necesitan.

Fundada en Suiza, en 1930 se abrió la filial de la compañía en el país y fue la primera en Latinoamérica. Desde entonces, lideró algunos de los hitos más relevantes de la medicina moderna.

Roche introdujo avances en áreas como las enfermedades hematológicas, el cáncer de mama, la hemofilia, la esclerosis múltiple y las patologías de la retina. La innovación supuso cambios en los manuales y guías médicas, pero, sobre todo, modificó el recorrido de quienes recibieron diagnósticos antes inabordables.

“Cumplir 95 años en Argentina reafirma nuestro compromiso para seguir acercando la salud a cada rincón del país, impulsando diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos, porque la innovación cobra sentido solo cuando llega a las personas que la necesitan”, señaló María Pía Orihuela, gerente general de Roche Pharma Argentina.

La ejecutiva también remarcó una perspectiva de largo plazo: “Creemos profundamente que invertir en salud no solo salva vidas, sino que construye economías más fuertes, es una inversión estratégica con alto retorno económico y social, y que la colaboración entre sectores es la herramienta más poderosa para construir un futuro más equitativo para todos”.

María Pía Orihuela, gerente general de Roche Pharma Argentina (Roche)

Una destacada participación en el territorio nacional

La empresa también se caracteriza por su enfoque federal a través de su presencia con equipos profesionales en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además de otras provincias. Según la compañía, este trabajo garantiza mejores resultados clínicos e impacta directamente en una inversión más eficiente en el sistema de salud.

Según datos proporcionados por la empresa, actualmente sostiene más de 450 empleos calificados, potenciando de esta forma el talento argentino. Asimismo, se propone seguir marcando el camino en el futuro de la ciencia a través del desarrollo de más de 60 ensayos clínicos en el país. Esto permite a los pacientes acceder a los tratamientos más novedosos para diversas enfermedades.

Roche Argentina sigue moldeando el futuro de todo el sector de la salud (Roche)

Compromiso más allá del negocio

El propósito de Roche trasciende lo comercial, tal como expresa en su misión. La empresa actúa a través de dos divisiones: Farma y Diagnóstica, y es la integración de ambas áreas la que marca el diferencial de la compañía, ya que desarrolla soluciones complementarias de diagnóstico y tratamiento para los pacientes y el sistema sanitario. De este modo, genera un circuito virtuoso y un impacto visible en la salud de las personas.

Desde la compañía resaltan que se dedican a facilitar el acceso a terapias innovadoras y reducir costos generales para el sector. Para lograrlo, impulsa acuerdos de cooperación con distintas áreas de la salud y otras organizaciones, colaborando con la descentralización de la atención médica y un mayor acceso a la atención de la salud de todas las personas.

Del tratamiento a la prevención: la salud como inversión

La Argentina, al igual que el resto del mundo, vive cambios en sus desafíos sanitarios. Aumenta la esperanza de vida, crecen las enfermedades crónicas y los sistemas de salud enfrentan situaciones más complejas.

Como parte de su visión, para Roche, invertir en salud es invertir en el futuro. Orihuela afirma que innovar no se limita a desarrollar fármacos nuevos, sino a repensar el funcionamiento del sistema de salud para responder a las necesidades de hoy y mañana. Brindar diagnósticos tempranos, garantizar la atención rápida y equitativa, y promover un desarrollo social real es lo que impulsan, con la seguridad de saber que, de esta forma, la innovación puede estar cerca de los que la necesitan, sin importar donde viven.

Descentralización: salud cerca de las personas

Para Roche, la innovación en salud requiere llegar efectivamente a quienes la precisan y en la Argentina las distancias suelen condicionar el acceso. Por eso, la empresa impulsó un modelo de descentralización que busca acercar la atención a las comunidades.

Este enfoque incluye alternativas como modelos de atención fuera del hospital, terapias domiciliarias y plataformas digitales para seguimiento médico remoto. Estas herramientas favorecen la equidad, sobre todo en un país de gran extensión geográfica.

En esa línea, la compañía de biotecnología llevó adelante iniciativas como Transformar Salud y colaboró con la Superintendencia de Servicios de Salud mediante SIGMAC, para asegurar tratamiento eficiente y controlado a pacientes con hemofilia. Además, implementó el Programa Mujeres Líderes en Salud y realizó acuerdos con el Hospital Británico enfocados en soluciones digitales para el diagnóstico mamario, entre otros.

Sede principal de Roche en la República Argentina (Roche)

Mirar hacia adelante

El 95º aniversario de Roche en la Argentina sirve como punto de reflexión sobre los avances logrados y los desafíos pendientes. Desde la empresa señalan que la convicción sigue firme: la innovación solo tiene sentido cuando se traduce en bienestar real para las personas.

Roche proyecta los próximos años con el mismo espíritu que la acompañó desde su llegada al país: generar valor sostenible y de impacto para los pacientes, la sociedad y el sistema sanitario y que la innovación en salud llegue a quienes más la necesitan.

El objetivo es seguir siendo uno de los líderes del futuro de la salud, en el que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la vida cotidiana. La mirada apunta a un futuro donde las personas puedan pasar más tiempo con quienes quieren y donde la innovación se oriente a mejorar las oportunidades para todos.