La profesionalización digital avanza con nuevos posgrados online

La Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense de FASTA prepara especialistas para enfrentar delitos informáticos (UFASTA)

Las exigencias del mercado laboral contemporáneo han elevado el estándar de formación para las personas que aspiran a posiciones de impacto en áreas competitivas. Renovar competencias y sumar nuevas especializaciones ya no es solo una ventaja: se transformó en un requisito básico para crecer y sostener la empleabilidad.

Frente a esta realidad, la Universidad FASTA impulsó una actualización integral de sus posgrados online, orientándolos hacia campos de rápida salida profesional. La decisión se ancla en el seguimiento sistemático de cuáles son los perfiles más buscados y las vacantes críticas en sectores como la tecnología, la economía global y la educación.

La demanda creciente de especialistas en seguridad digital

Para esta institución, la brecha entre la cantidad de especialistas disponibles y las necesidades de las empresas sigue agrandándose. Los ataques a la información, el fraude digital y los delitos informáticos evidenciaron que es necesario formar gestores de seguridad y peritos capaces de actuar con solvencia ante amenazas sofisticadas.

Por esta razón, la Facultad de Ingeniería de FASTA lanzó la Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense y la Especialización en Informática Forense. Ambas carreras tienen como meta principal preparar ingenieros, técnicos y analistas para ocupar posiciones de liderazgo en áreas de protección de datos, auditoría informática y asistencia judicial.

La especialización en Cibercriminalidad y Delitos Informáticos forma especialistas para la persecución penal de delitos tecnológicos (UFASTA)

Al mismo tiempo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales diseñó la Especialización en Cibercriminalidad y Delitos Informáticos. Este trayecto responde a la creciente demanda de abogados y funcionarios públicos enfocados en la persecución penal de fraudes, la gestión de evidencia digital y la litigación de delitos tecnológicos. Son puestos clave en fiscalías, organismos de control y departamentos de compliance de diferentes empresas.

Posgrados para afrontar los desafíos de la economía global

Por otra parte, el auge de la economía digital potenció la necesidad de expertos en tributación internacional. La Especialización en Tributación y Fiscalidad Internacional se dirige a contadores y abogados que deben desenvolverse con soltura en cuestiones como precios de transferencia, planificación fiscal y cumplimiento normativo en distintos países.

Estas habilidades se convierten en requisitos para formar parte de equipos de auditoría y consultoría en grandes estudios contables, firmas multinacionales y empresas con operaciones en más de una jurisdicción. Los egresados de estos trayectos acceden con frecuencia a procesos de selección focalizados en las llamadas “Big Four” y en empresas que priorizan la planificación fiscal estratégica.

Innovación educativa y nuevas competencias profesionales

A su vez, la Maestría en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa apuesta a integrar conocimientos de neurociencia y desarrollos en inteligencia artificial para preparar especialistas en la creación de contenidos, el diseño instruccional y la gestión de plataformas de e-learning de última generación.

En tanto, la Especialización en Planificación y Gestión Estratégica de Proyectos Educativos reúne a profesionales de la docencia, la gestión pública y la administración privada. El objetivo es fortalecer competencias en análisis y formulación de proyectos, financiación, liderazgo de equipos y evaluación de resultados. Estas herramientas son valoradas tanto en el ámbito universitario como en fundaciones, ONG y organismos estatales.

La Especialización en Ciencias Aplicadas al Rendimiento Motriz ofrece formación en neurofisiología y biomecánica (UFASTA)

El área de educación física también se incluyó en la actualización de la oferta de posgrados. Con la Especialización en Ciencias Aplicadas al Rendimiento Motriz, la universidad propone una formación que combina neurofisiología, biomecánica y gestión basada en la evidencia científica. Los egresados encuentran oportunidades en clubes de alto rendimiento, cuerpos médicos deportivos y centros de rehabilitación.

La modalidad online como puente para la profesionalización federal

Cabe destacar que, todos los trayectos de posgrado se cursan bajo modalidad online, con plataformas interactivas que facilitan la participación de estudiantes de todo el país. El esquema permite compatibilizar el estudio con la vida laboral y potencia la federalización del acceso a la capacitación avanzada.

Con este enfoque, la Universidad FASTA fortalece el vínculo entre el mundo académico y las demandas actuales de la inserción laboral. Apuesta a la formación de especialistas capaces de integrar equipos en sectores clave.

