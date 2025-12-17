In House

La profesionalización digital avanza con nuevos posgrados online

Cada vez más programas académicos ofrecen herramientas para actuar en entornos tecnológicos, educativos y corporativos

Guardar
La Maestría en Ciberseguridad e
La Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense de FASTA prepara especialistas para enfrentar delitos informáticos (UFASTA)

Las exigencias del mercado laboral contemporáneo han elevado el estándar de formación para las personas que aspiran a posiciones de impacto en áreas competitivas. Renovar competencias y sumar nuevas especializaciones ya no es solo una ventaja: se transformó en un requisito básico para crecer y sostener la empleabilidad.

Frente a esta realidad, la Universidad FASTA impulsó una actualización integral de sus posgrados online, orientándolos hacia campos de rápida salida profesional. La decisión se ancla en el seguimiento sistemático de cuáles son los perfiles más buscados y las vacantes críticas en sectores como la tecnología, la economía global y la educación.

La demanda creciente de especialistas en seguridad digital

Para esta institución, la brecha entre la cantidad de especialistas disponibles y las necesidades de las empresas sigue agrandándose. Los ataques a la información, el fraude digital y los delitos informáticos evidenciaron que es necesario formar gestores de seguridad y peritos capaces de actuar con solvencia ante amenazas sofisticadas.

Por esta razón, la Facultad de Ingeniería de FASTA lanzó la Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense y la Especialización en Informática Forense. Ambas carreras tienen como meta principal preparar ingenieros, técnicos y analistas para ocupar posiciones de liderazgo en áreas de protección de datos, auditoría informática y asistencia judicial.

La especialización en Cibercriminalidad y
La especialización en Cibercriminalidad y Delitos Informáticos forma especialistas para la persecución penal de delitos tecnológicos (UFASTA)

Al mismo tiempo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales diseñó la Especialización en Cibercriminalidad y Delitos Informáticos. Este trayecto responde a la creciente demanda de abogados y funcionarios públicos enfocados en la persecución penal de fraudes, la gestión de evidencia digital y la litigación de delitos tecnológicos. Son puestos clave en fiscalías, organismos de control y departamentos de compliance de diferentes empresas.

Posgrados para afrontar los desafíos de la economía global

Por otra parte, el auge de la economía digital potenció la necesidad de expertos en tributación internacional. La Especialización en Tributación y Fiscalidad Internacional se dirige a contadores y abogados que deben desenvolverse con soltura en cuestiones como precios de transferencia, planificación fiscal y cumplimiento normativo en distintos países.

Estas habilidades se convierten en requisitos para formar parte de equipos de auditoría y consultoría en grandes estudios contables, firmas multinacionales y empresas con operaciones en más de una jurisdicción. Los egresados de estos trayectos acceden con frecuencia a procesos de selección focalizados en las llamadas “Big Four” y en empresas que priorizan la planificación fiscal estratégica.

Innovación educativa y nuevas competencias profesionales

A su vez, la Maestría en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa apuesta a integrar conocimientos de neurociencia y desarrollos en inteligencia artificial para preparar especialistas en la creación de contenidos, el diseño instruccional y la gestión de plataformas de e-learning de última generación.

En tanto, la Especialización en Planificación y Gestión Estratégica de Proyectos Educativos reúne a profesionales de la docencia, la gestión pública y la administración privada. El objetivo es fortalecer competencias en análisis y formulación de proyectos, financiación, liderazgo de equipos y evaluación de resultados. Estas herramientas son valoradas tanto en el ámbito universitario como en fundaciones, ONG y organismos estatales.

La Especialización en Ciencias Aplicadas
La Especialización en Ciencias Aplicadas al Rendimiento Motriz ofrece formación en neurofisiología y biomecánica (UFASTA)

El área de educación física también se incluyó en la actualización de la oferta de posgrados. Con la Especialización en Ciencias Aplicadas al Rendimiento Motriz, la universidad propone una formación que combina neurofisiología, biomecánica y gestión basada en la evidencia científica. Los egresados encuentran oportunidades en clubes de alto rendimiento, cuerpos médicos deportivos y centros de rehabilitación.

La modalidad online como puente para la profesionalización federal

Cabe destacar que, todos los trayectos de posgrado se cursan bajo modalidad online, con plataformas interactivas que facilitan la participación de estudiantes de todo el país. El esquema permite compatibilizar el estudio con la vida laboral y potencia la federalización del acceso a la capacitación avanzada.

Con este enfoque, la Universidad FASTA fortalece el vínculo entre el mundo académico y las demandas actuales de la inserción laboral. Apuesta a la formación de especialistas capaces de integrar equipos en sectores clave.

Para más información sobre las propuestas académicas que ofrece la universidad, hacer clic acá.

Temas Relacionados

UfastaProfesionalizaciónEducacionCiberseguridad

Últimas Noticias

Un récord que reconfigura el acceso a la vivienda en la Argentina

Más de 20 mil familias lograron comprar su casa propia a través de un esquema de crédito hipotecario que gana escala en todo el país

Un récord que reconfigura el

La tecnología se adapta a la vida real: un teléfono para caídas, agua y tareas múltiples

Con pruebas en vivo, sorteos y la participación de creadores de contenido, un nuevo smartphone mostró cómo resiste golpes y accidentes. Suma batería de larga duración, cámara avanzada y acceso rápido a funciones con inteligencia artificial

La tecnología se adapta a

La forma de pagar en Brasil que gana terreno entre los argentinos

El uso de alternativas digitales para las compras y gastos del día a día se consolida cada vez más entre los viajeros que visitan el país vecino

La forma de pagar en

La marca de moda masculina que acelera su expansión a nivel nacional y viste al presidente

Liderazgo en ventas, sastrería a medida y alianzas internacionales explican el crecimiento sostenido de Rochas en el segmento premium

La marca de moda masculina

El plan que permitirá que la energía argentina llegue a los principales puertos del mundo

Un proyecto de gran escala promete generar exportaciones récord y miles de puestos de trabajo

El plan que permitirá que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del diagnóstico a la acción

Del diagnóstico a la acción y una agenda 2026 para CABA: 30 fotos del cierre de año de A1000

Más de 13 mil policías vigilarán la CDMX durante el Operativo Decembrino 2025

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de un joven de 19 años en Llavallol: simulaban ser policías

Luis Caputo defendió las nuevas medidas económicas: “Las bandas cambiarias ganaron credibilidad”

INFOBAE AMÉRICA
¿La capacidad física alcanza su

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán

¿La gran jugada de Uribe?

TELESHOW
Marixa Balli explicó por qué

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram con la ayuda de Roberto Castillo: “Estos ojitos son de llorar mucho”

Ángel de Brito contó la técnica que usaban Fede Bal y Laurita Fernández para no ser descubiertos: “Era recontra clandestino”

El valioso mensaje de Pitty La Numeróloga a un año de su diagnóstico de cáncer de mama: “Estoy sanísima y con proyectos”