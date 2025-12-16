In House

La marca de moda masculina que acelera su expansión a nivel nacional y viste al presidente

Liderazgo en ventas, sastrería a medida y alianzas internacionales explican el crecimiento sostenido de Rochas en el segmento premium

Javier Milei luce prendas de Rochas en actos oficiales y en su agenda cotidiana como presidente (Reuters)

En un contexto donde muchas empresas revisan sus estrategias, algunas deciden redoblar la apuesta por la calidad, la inversión y la expansión sostenida. Con una mirada de largo plazo, estas firmas buscan consolidar liderazgo, fortalecer su presencia territorial y elevar los estándares de sus propuestas, aun en escenarios desafiantes.

En ese grupo se inscribe Rochas, uno de los nombres más fuertes del segmento de moda masculina premium en la Argentina. Con más de 40 locales en todo el país y casi dos décadas de trayectoria, la marca refuerza su presencia en los principales shoppings y polos comerciales.

Con una estrategia enfocada en expansión, calidad y experiencia personalizada, la firma cuenta con casi dos décadas de trayectoria en el mercado y ha alcanzado grandes hitos a lo largo de su historia a través de un plan de expansión sostenido.

Somos la marca que más vende en todos los shoppings de la Argentina en el segmento de moda masculina”, afirma Lucila Sperber, Brand Manager de Rochas, sobre uno de los principales logros obtenidos.

Rochas se consolida como referente del segmento premium tras 16 años de trayectoria (Rochas)

Una marca elegida por referentes del poder, la cultura y los negocios

La propuesta se apoya en la sastrería, el diseño cuidado y estándares de confección alineados a parámetros internacionales, una combinación que permitió construir una identidad sólida y reconocible.

La firma es elegida desde hace años por empresarios, artistas, conductores de televisión y figuras del ámbito político. “Los referentes más importantes del segmento de moda masculina nos eligen desde hace muchos años”, sostiene Sperber.

En ese marco, se destaca el vínculo con el presidente Javier Milei. Antes de la asunción se generó una sinergia con la marca y esto le permite encargarse hoy de todo el estilismo del primer mandatario.

Rochas está a cargo del estilismo integral de Javier Milei desde antes de su asunción (Reuters)

Un trabajo de estilismo integral y a medida del presidente

Sperber aclara que no es la primera vez que un presidente elige la marca, pero subraya la relevancia del momento actual: “Hoy nos interesa decirlo porque consideramos que es un referente internacional y está eligiendo a Rochas para acompañarlo en este camino”.

El trabajo con el mandatario implica un desarrollo específico. “Nos contactó Karina Milei y empezamos a tener reuniones para que él pudiera estar no solo bien vestido, sino cómodo. Tiene una agenda muy ardua y la comodidad es clave”, señala.

En ese sentido, Rochas trabaja todo a medida, considerando clima, intensidad de agenda y necesidades puntuales. Todo está calculado para abastecer a Milei de manera precisa.

La moda masculina en Argentina vive una etapa de redefinición, con consumidores que exigen autenticidad (Rochas)

Alianzas internacionales y estándares auditados de excelencia

Otro de los pilares de la firma es su vínculo con proveedores de primer nivel. “Todas las mejores marcas de materia prima del mundo generan sinergias con nosotros”, afirma Sperber. Entre ellas se destacan Vitale Barberis Canonico y Loro Piana, dos casas textiles italianas de prestigio internacional.

Se trata de fábricas con más de 100 años de historia. Para trabajar con ellas, es necesario cumplir estándares muy altos de confección y distribución, que se auditan cada dos años.

“Estamos evaluados no solo por nuestros cobrandings en materia prima, sino también por los cánones internacionales, porque representamos la licencia de una marca francesa”, concluye Sperber.

Con una estrategia basada en expansión sostenida, alianzas internacionales y un servicio personalizado, Rochas refuerza su posición clave en la moda masculina premium y proyecta su crecimiento en el mercado argentino con una visión de largo plazo.

