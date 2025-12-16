Innovar desde la inclusión: el nuevo enfoque para crear entornos accesibles y diversos

La actividad de Teatro Ciego, organizada por Galicia, ofreció una experiencia inmersiva para abordar la discapacidad desde una perspectiva diferente (Galicia)

Según datos del Indec, uno de cada diez habitantes en la Argentina vive con alguna condición de discapacidad. Otras fuentes sostienen que menos del 20% participa en el mercado laboral formal. Las cifras reflejan una realidad en la que muchas barreras provienen de estructuras, tecnologías y procesos, no de las personas en sí.

Las empresas encuentran el desafío de repensar cómo generar oportunidades y garantizar la participación plena de todas las personas. En esa línea, Galicia elaboró una estrategia de diversidad e inclusión que abarca tanto la mirada de talento interno como la relación con clientes y proveedores.

Este enfoque busca transformar la manera en que la organización piensa la discapacidad, haciendo foco en la eliminación de obstáculos y en la construcción de entornos capaces de adaptarse a necesidades diversas.

Accesibilidad como parte de la estrategia de talento y de experiencia de cliente

Uno de los primeros ejes es la integración de personas con discapacidad al equipo. El proceso implica identificar roles donde cada uno pueda desarrollar su potencial y asegurar que cuenten con los recursos y el acompañamiento necesario.

La organización se enfoca en reconocer las áreas en las que cada persona puede contribuir de manera significativa, procurando que disponga de los recursos y las condiciones adecuadas para trabajar con autonomía. Ante situaciones de discapacidad adquirida, se brinda apoyo y se colabora con profesionales de terapia ocupacional para analizar las particularidades de cada caso y definir los ajustes necesarios.

La meta es crear una cultura laboral donde la inclusión forme parte del crecimiento profesional.

La accesibilidad se extiende también hacia la estrategia de experiencia del cliente. En los últimos años, la organización avanzó en tres dimensiones:

Digital : El sitio : El sitio galicia.ar aplicó los estándares internacionales WCAG 2.2, sumando más de treinta funcionalidades para que cada usuario adapte la web a sus necesidades.

Física : Más de la mitad de las sucursales cuenta con certificación de accesibilidad junto a la asociación civil ALPI , y se realizan relevamientos constantes para eliminar barreras edilicias y comunicacionales.

Atención inclusiva: Herramientas como Háblalo y la atención en Lengua de Señas Argentina permiten la comunicación con personas sordas o con dificultades del habla.

“El impacto de la inclusión no está solo en sumar personas diversas, sino en diseñar entornos donde ese talento tenga voz, pueda aportar y desarrollarse. La verdadera inclusión ocurre cuando la cultura acompaña: cuando las decisiones, los procesos y la forma de trabajar dejan de generar barreras y empiezan a abrir oportunidades”, señaló Paula Valentín, Diversity Lead de Galicia.

Galicia ofrece formación continua de sus equipos en accesibilidad digital, comunicación inclusiva, detección de sesgos y diseño centrado en las personas (Galicia)

Para sostener la transformación, la formación ocupa un lugar clave. Equipos de diferentes áreas participan en capacitaciones en accesibilidad digital, comunicación inclusiva, sesgos y diseño centrado en las personas. La actualización técnica y cultural resulta indispensable para asegurar que todos los canales y prácticas acompañen la misma visión de accesibilidad y diversidad.

Lab de Impacto: un espacio para acelerar aprendizajes

La primera edición del Lab de Impacto dentro de la empresa permitió fortalecer la mirada sobre discapacidad y accesibilidad dentro de la organización. El evento reunió a equipos internos y organizaciones especializadas en discapacidad, como Háblalo for Business, Alianza PANAACEA/Excelsium, Libertate y CILSA, con el objetivo de sumar herramientas y reflexionar sobre las distintas dimensiones de la accesibilidad.

Durante la jornada, que inició con una actividad inmersiva de Teatro Ciego, Laura Muchnik, de Háblalo, compartió experiencias vinculadas a la aplicación de tecnología para hacer la comunicación más accesible. María del Carmen Etman de Gironzi, de la Alianza PANAACEA/Excelsium, propuso revisar ideas sobre neurodiversidad y adaptar entornos de trabajo.

Un taller a cargo del equipo de Libertate profundizó en cómo generar una comunicación verdaderamente accesible, desde el diseño y el lenguaje hasta la producción de contenidos claros. Por su parte, el panel “It’s a match”, con especialistas de CILSA e integrantes de Galicia, se enfocó en aprendizajes y desafíos de la inclusión laboral, a través de experiencias de recalificación y acompañamiento profesional.

“El Lab de Impacto nos permitió escuchar, aprender y diseñar soluciones concretas de accesibilidad. Porque mejorar el día a día de más personas implica también generar experiencias accesibles para todas las personas”, afirmó Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de la entidad financiera.

En el panel “It’s a match”, especialistas de Galicia y CILSA compartieron experiencias sobre inclusión y desarrollo de talento (Galicia)

Acciones concretas para entornos accesibles

El camino para lograr mayor inclusión y accesibilidad exige una revisión crítica de los entornos, la cultura y las prácticas diarias. La organización reconoce que la formación continua, el diálogo transversal y la apertura a nuevas perspectivas resultan fundamentales para lograr que los espacios respondan, de verdad, a la diversidad de la sociedad.

En síntesis, la apuesta incorpora:

Incorporación de pautas internacionales de accesibilidad en plataformas digitales.

Adaptación edilicia y relevamientos para remover barreras físicas.

Herramientas para mejorar la comunicación y acceso a la atención.

Formación para equipos internos en temáticas de diversidad, sesgos y diseño inclusivo.

Trabajo con proveedores y socios estratégicos del sector social.

La estrategia de Galicia muestra que innovar desde la inclusión no implica sumar acciones aisladas, sino construir sistemas donde la diversidad sea el eje del desarrollo y el servicio.