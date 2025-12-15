Un clásico shopping porteño suma opciones para disfrutar la Navidad con promociones y sorpresas

Como símbolo icónico de la temporada en Galerías Pacífico, bajo su cúpula central brilla un árbol de Navidad con más de 10.000 cristales Swarovski (Galerías Pacífico)

En esta temporada de fin de año, Galerías Pacífico renueva su imagen e incorpora novedades que enriquecen la experiencia de quienes eligen el centro comercial para sus compras y paseos.

La reactivación del microcentro porteño se refleja en la llegada de marcas que aportan diversidad y exclusividad a la oferta del reconocido shopping ubicado en la esquina de Av. Córdoba y Florida, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las flamantes incorporaciones se encuentra TISSOT, con sus relojes de lujo, y TOUS, la marca de joyas y carteras, que en pocos días abrirá sus puertas con una propuesta en el segmento de lujo accesible. Además, Rapsodia —marca que es una referencia para muchas argentinas y turistas— reabrió su local con una colección pensada para esta temporada. Lovely Denim también se sumó al shopping, acercando su estilo joven y audaz, especialmente valorado por el público femenino que busca tendencias.

Rapsodia reabrió su espacio en Galerías Pacífico, retomando el vínculo con sus clientas habituales (Galerías Pacífico)

Propuestas interactivas y personalizadas

Uno de los cambios más destacados en Galerías Pacífico es la inauguración de Primicia Lab. Este espacio invita a los visitantes a diseñar su propia valija, eligiendo colores y accesorios en el momento. La experiencia dura apenas diez minutos, tiempo en el que los clientes pueden descansar junto a la fuente interna del shopping y disfrutar de un café. Esta modalidad de compra personalizada responde a la tendencia de buscar productos únicos y servicios diferenciados.

Aperturas internacionales y mix de marcas

Galerías Pacífico continúa ampliando el abanico de opciones con próximas aperturas relevantes para el circuito de compras en la ciudad. En este sentido, se anunció la llegada de Zadig & Voltaire, que estará presente muy pronto y sumará su propuesta de lujo contemporáneo.

El centro comercial consolida así una oferta variada que combina marcas nacionales e internacionales, con especial foco en estilos que son el atractivo de consumidores exigentes.

El público que recorre estas galerías no solo busca adquirir productos, sino también vivir experiencias interesantes y encontrar entornos agradables. Este icónico shopping apunta a satisfacer estos intereses, con espacios bien cuidados, una selección musical que acompaña el clima de la época y propuestas gastronómicas renovadas.

Gastronomía gourmet y ambientación especial

La oferta gastronómica de Galerías Pacífico suma alternativas para todos los gustos. Entre las opciones más relevantes se encuentran Madison Café y Amaretti. A esta selección se agregó recientemente Valenti, con productos exclusivos ideales para una pausa durante el recorrido.

Cada espacio fue elegido para complementar la experiencia del visitante, desde los aromas hasta la ambientación, en sintonía con la temporada navideña.

Lovely Denim desembarcó con su línea de indumentaria joven y disruptiva en el corazón del centro comercial (Galerías Pacífico)

Beneficios y actividades especiales

Este diciembre, Galerías Pacífico lanzó una promoción exclusiva: a partir del 15 de diciembre, quienes realicen compras superiores a $250.000 podrán acceder a una Box Navideña de Havanna, hasta agotar stock. La propuesta se orienta a premiar la elección del shopping para los regalos de las fiestas y sumar valor a la experiencia de compra.

Además, desde el 17 hasta el 23 de diciembre, Papá Noel estará presente en el sector La Place para sacarse fotos con niños y adultos. Es una tradición que despierta el entusiasmo de los más chicos y aporta un componente lúdico al paseo.

Primicia Lab propone una experiencia para crear valijas personalizadas, combinando colores y terminaciones exclusivas (Galerías Pacífico)

Un ícono de la Navidad en la ciudad

En pleno centro de la ciudad, la Gran Cúpula Central se viste de fiesta con el impactante árbol Swarovski con más de 10.000 estrellas de cristal. Esta atracción se transforma en el símbolo de la temporada, reuniendo a cientos de visitantes que se acercan para admirarlo y tomar fotografías.

El encanto navideño de este lugar se expresa en cada rincón, desde la música ambiental hasta la iluminación especial que realza su arquitectura. Cada elemento está pensado para invitar a descubrir regalos y vivir un momento especial en familia o con amigos.

Galerías Pacífico demostró su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas y crear ambientes que combinan comodidad, lujo y calidez. Entre marcas tradicionales y nuevas propuestas, el shopping se reafirma como un espacio ideal para disfrutar la Navidad y encontrar las mejores opciones en regalos y experiencias.