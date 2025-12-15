Cómo funciona la tecnología que garantiza la conectividad de pymes y grandes compañías en entornos extremos

Planta Modular Rincón de Aranda, montada por Rakiduamn en 110 días en Vaca Muerta, sin incidentes de seguridad (Movistar)

En un país con territorios extensos y desafíos logísticos, la conectividad se volvió un factor crítico para la operación de empresas de distintos tamaños. La posibilidad de acceder a internet de alta velocidad, incluso en áreas aisladas, redefine la manera en que se coordinan equipos, se supervisan procesos y se gestionan proyectos.

Frente a este panorama, Movistar Empresas presentó la actualización de Movistar Link, su servicio basado en la red de Starlink. Con más de 6.750 satélites en órbita, esta solución permite a compañías y pymes mantener operaciones fluidas aún en regiones donde la conectividad tradicional no llega.

La plataforma busca garantizar continuidad del negocio mediante un servicio estable y rápido. Además, ofrece soporte técnico permanente, atención local y procesos de instalación simplificados.

La propuesta incluye programas de prueba en condiciones reales, lo que facilita que sectores como energía, minería, retail, industria y servicios financieros accedan a internet confiable. De esta manera, la herramienta se convierte en un recurso clave para la coordinación remota y de la transmisión de grandes volúmenes de datos.

Crecimiento y demanda en zonas remotas

En lo que va del año, el servicio registró un crecimiento del 251%, y se proyecta que cierre 2025 con un incremento del 360% respecto de enero. Particularmente, la región patagónica concentra el 57% de los servicios activos, lo que refleja la demanda en zonas de difícil acceso. Este fenómeno evidencia la importancia de soluciones que permitan operar sin interrupciones fuera de los grandes centros urbanos.

Por otra parte, Movistar Link optimiza la eficiencia operativa. Las empresas pueden realizar videollamadas sin inconvenientes, monitorear procesos en tiempo real y reducir tiempos muertos gracias a la supervisión remota. Al unificar la comunicación de distintas sedes bajo un único sistema robusto, las compañías logran una mayor coordinación y control sobre sus operaciones.

“Buscamos que las empresas tengan un servicio de internet estable incluso en áreas rurales o remotas, lo que facilita la coordinación de equipos y la realización de videollamadas sin importar la ubicación. Además, permite supervisar procesos operativos en tiempo real y optimizar tareas reduciendo tiempos muertos gracias a una instalación rápida y flexible. Todo esto unificando la conectividad de sus diferentes sedes bajo un único servicio robusto y eficiente”, dijo Florencia Rodriguez, gerente de Marketing GTM de Movistar Argentina.

Un caso de éxito en la Patagonia

Un ejemplo destacado de esta transformación es Rakiduamn SRL, empresa rionegrina dedicada a soluciones tecnológicas para energía y minería. Sus operaciones en Vaca Muerta, un entorno complejo por distancia y clima, enfrentaban limitaciones por sistemas satelitales antiguos con capacidad reducida.

Según el Ing. Luis Aiassa, director ejecutivo de la compañía, la falta de cobertura era un obstáculo constante para supervisar instalaciones y mantener comunicación con especialistas

Ing. Luis Presso EECC Movistar B2B y Ing. Luis Aiassa, director ejecutivo de Rakiduamn SRL (Movistar)

Con la incorporación de Movistar Link, Rakiduamn pudo implementar videollamadas a distancia y recibir alertas de sus instalaciones en tiempo real. Esto permitió disminuir traslados y tiempos de espera, así como transmitir datos de gran tamaño desde lugares que antes carecían de señal.

A partir de su experiencia, Aiassa destacó la importancia del soporte local y la atención dedicada que brinda la empresa, factores que fortalecen la operatividad y el crecimiento de la empresa.

Beneficios estratégicos para empresas

De la misma manera, otras compañías que trabajan en campos, obras o pozos petroleros se benefician de la disponibilidad de internet constante. La conectividad satelital se traduce en supervisión remota más ágil, reducción de costos y optimización de recursos humanos. Este tipo de soluciones se vuelve indispensable en proyectos donde la distancia y las condiciones geográficas dificultan la infraestructura tradicional.

Asimismo, Movistar Link proyecta convertirse en un componente central de la digitalización empresarial en los próximos años. La plataforma permite operar en la nube, ejecutar mantenimiento remoto y monitorear activos sin depender de la ubicación física. En este sentido, se posiciona como un aliado estratégico para compañías que buscan ampliar su alcance y fortalecer su productividad en entornos dispersos.

El caso de Rakiduamn evidencia cómo la tecnología satelital impulsa la innovación y reduce la brecha digital entre áreas urbanas y rurales. Gracias a la combinación de infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y rapidez de implementación, compañías de distintos sectores logran operar con eficiencia y continuidad, incluso en los lugares más remotos.