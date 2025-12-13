Escobar vivió un fin de semana a pleno con el Mercado de Oportunidades Navideño

El Mercado de Oportunidades Navideño combinó compras accesibles y entretenimiento en un mismo recorrido (Municipalidad de Escobar)

Las jornadas previas a las fiestas de fin de año suelen convertirse en un termómetro del consumo y del pulso social en las ciudades. En ese contexto, los espacios que combinan compras, recreación y encuentro comunitario ganan protagonismo como alternativas accesibles y masivas para miles de personas.

En Escobar, ese clima se expresó a través de una propuesta que reunió ofertas, espectáculos y actividades al aire libre en un mismo predio. La iniciativa busca responder a una demanda concreta: facilitar el acceso a productos variados en un entorno pensado para recorrer sin apuros.

Un espacio que concentra compras y paseo

El Mercado de Oportunidades Navideño tuvo lugar en el Predio Floral de Belén de Escobar, donde cada año se realiza la Fiesta Nacional de la Flor.

El predio, ubicado sobre Mateo Gelves 1050, recibió a una gran cantidad de visitantes que llegaron atraídos por la diversidad de propuestas. Allí convivieron stands comerciales, emprendimientos locales y sectores destinados al descanso y la gastronomía.

Además, el recorrido se complementó con espacios verdes y vistas al lago, lo que convierte la visita en una experiencia que trasciende la lógica de la compra puntual. Muchas familias aprovechan la jornada completa para pasear y compartir actividades.

Ofertas pensadas para adelantar las fiestas

Uno de los principales atractivos del mercado fue la amplia variedad de productos disponibles a precios accesibles. La oferta incluyó tecnología, electrodomésticos, juguetes, alimentos, indumentaria y artículos de uso cotidiano.

Entre los valores más destacados se encontraron pelotas desde $10.000, garrafas de 10 kilos a $15.000 y pan dulce desde $2.000. También hubo opciones económicas en alimentos y productos estacionales.

La feria propone una experiencia que va más allá de las compras y suma disfrute colectivo (Municipalidad de Escobar)

En el rubro tecnológico, se ofrecieron celulares a partir de $140.000, televisores LED desde $240.000 y auriculares inalámbricos a $18.000. A eso se sumaron parlantes JBL desde $39.999 y otros dispositivos de alta demanda.

Asimismo, el mercado incluye artículos para el hogar y regalos. Hay piletas de lona desde $59.999, exprimidores a $24.999 y perfumes Victoria’s Secret a $29.000, entre otras alternativas.

La presencia de múltiples rubros en un solo lugar permitió comparar precios y resolver varias compras en una misma visita.

Música, paseo y consumo conviven en el Predio Floral de Escobar (Municipalidad de Escobar)

Shows y propuestas para toda la familia

Más allá del perfil comercial, el Mercado de Oportunidades Navideño incorporó una agenda cultural pensada para públicos diversos. La programación artística acompañó cada jornada y sumó valor a la experiencia general.

El viernes se realizó la fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con presentaciones de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2. El espectáculo convocó a un público numeroso y marcó el inicio del fin de semana.

El sábado, la propuesta estuvo orientada especialmente a las familias. Diego Topa se presentó con un show infantil que invitó a compartir la tarde con los más chicos en un entorno cuidado y accesible.

En paralelo, los food trucks ofrecieron comidas y bebidas para distintos gustos, con opciones frescas para consumir al aire libre.

Los shows en vivo suman un atractivo clave y acompañan la propuesta comercial del evento (Municipalidad de Escobar)

Una actividad especial para el cierre del evento

Por último, el domingo se desarrolló una actividad de carácter excepcional que sumó un componente simbólico al mercado. Por única vez en Escobar se exhibió el Cáliz de la Paz, obra del orfebre Juan Carlos Pallarols.

La pieza fue confeccionada con balas fundidas provenientes de distintos conflictos bélicos Quienes recorrieron el predio tuvieron la posibilidad de participar del proceso de cincelado.

Cada visitante pudo dejar su huella personal en el cáliz, que luego será entregado al Papa León XIV como mensaje de paz y reconciliación. La iniciativa propuso un espacio de reflexión en medio de un evento masivo.

El Mercado de Oportunidades Navideño se desarrolló como una propuesta integral que combinó descuentos, entretenimiento y encuentro social en el Predio Floral de Escobar. Con alta convocatoria, diversidad de ofertas y actividades para todas las edades, el evento se posicionó como una opción destacada para adelantar las compras de fin de año y disfrutar de un paseo al aire libre.