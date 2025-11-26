Cómo una compañía logró democratizar el mercado inmobiliario argentino en una década

En un contexto donde la innovación redefine los modelos de inversión, el mercado inmobiliario argentino comienza a mostrar señales de transformación estructural. En ese marco, la plataforma Crowdium celebra una década de operaciones con una visión que combina tecnología, transparencia y acceso masivo al real estate.

Desde su nacimiento, la compañía se propuso democratizar la inversión en ladrillos, lo que permite la participación de miles de personas en proyectos de alto nivel sin la necesidad aportar grandes capitales.

La plataforma logró posicionarse como pionera en el crowdfunding inmobiliario de la región. En la actualidad, cuenta con más de 200 mil usuarios registrados y más de 30 millones de dólares fondeados.

“Hace diez años tomamos la decisión de incursionar en el crowdfunding inmobiliario, un sector absolutamente nuevo en toda Latinoamérica. Ser nuevo en algo acarrea desafíos: debimos evangelizar clientes, medios y reguladores”, señala Damián Lopo, Ceo & Founder de la compañía.

El proyecto SLS Pilar representa el nuevo paradigma del real estate con ubicaciones premium (Crowdium)

SLS Pilar: un proyecto que sintetiza el nuevo paradigma del sector

Entre las novedades más recientes de Crowdium se encuentra un desarrollo con ubicación premium, diseño de vanguardia y una estructura de inversión colectiva respaldada por herramientas financieras innovadoras. Este emprendimiento es una muestra del crecimiento del modelo colaborativo que impulsa la firma.

El complejo se integra dentro del concepto de carteras inteligentes que la plataforma desarrolla bajo el esquema BuyBack Plus, un formato que asegura mayor previsibilidad y liquidez. En este sistema, los inversores acceden a contratos con recompra garantizada en plazos definidos, lo que reduce los riesgos asociados a la tradicional compra “desde el pozo” y otorga certeza en la salida de la inversión.

A diferencia de los modelos convencionales, esta modalidad propone un flujo de rentabilidad anticipado en dólares. De este modo, los participantes perciben ingresos periódicos mientras la obra avanza. Según la empresa, esta modalidad se adapta mejor a las necesidades del inversor argentino actual, que prioriza estabilidad y retorno constante en un contexto desafiante.

Herramientas para el negocio inmobiliario digital

En paralelo, Crowdium avanza en el desarrollo de nuevas herramientas financieras que prometen ampliar las fronteras del negocio inmobiliario digital. La compañía trabaja en la tokenización de activos, con el sandbox regulatorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para integrar tecnología blockchain. Esta innovación permitirá representar digitalmente las participaciones en proyectos y facilitar la transferencia entre usuarios.

“Creamos una plataforma donde subimos los mejores proyectos que hay disponibles en plaza, negociamos descuentos mayoristas por volumen y agrupamos la demanda de microinversores para que puedan acceder a propiedades de altísimo poder adquisitivo, algo que antes era impensado”, resalta el ejecutivo.

La plataforma permite ingresos periódicos en dólares, adaptándose a la demanda de estabilidad (Crowdium)

Por otra parte, la empresa analiza esquemas de renta perpetua vinculados a sectores no tradicionales, como el energético o el logístico, que buscan generar ingresos estables y diversificación de portafolios. Este enfoque apunta a consolidar una nueva etapa en la estrategia de la compañía, orientada a combinar seguridad, rendimiento y flexibilidad para distintos perfiles de inversores.

No obstante, los desafíos de operar en una economía de alta complejidad no son menores. Durante los años de retracción del mercado inmobiliario en dólares, Crowdium demostró resiliencia al priorizar la protección del capital de sus usuarios. Ante la caída del valor de los activos, asumió la administración de más de 180 propiedades, donde gestiona alquileres y preserva el valor de las inversiones sin costos adicionales.

Gracias a esta acción, la compañía consiguió fortalecer su reputación y consolidó la confianza del público: un activo clave en un sector históricamente asociado a la desconfianza. El cumplimiento de los 29 fideicomisos desarrollados hasta la fecha, todos entregados, respalda la eficacia de su modelo operativo y el compromiso con la transparencia.

El lanzamiento de SLS Pilar y la consolidación del modelo BuyBack Plus marcan una nueva etapa en la historia de esta empresa. De cara al futuro, el objetivo es continuar impulsando el real estate al combinar innovación financiera y tecnología blockchain con desarrollos tangibles de alta calidad.

Para conocer más información sobre Crowdium y sus principales proyectos, es posible registrarse gratis y recibir asesoramiento personalizado haciendo clic acá.