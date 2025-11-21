Se celebró el primer Día de la Tesorería en la Argentina

La primera edición del Día de la Tesorería reunió a referentes que impulsan la innovación financiera en la Argentina (Interbanking)

En una iniciativa inédita, Interbanking impulsó la primera edición del Día de la Tesorería. El objetivo fue visibilizar el trabajo estratégico de los equipos responsables de la gestión financiera en las organizaciones, y reconocer su aporte en la transformación digital del sector.

La actividad se realizó en el auditorio de las oficinas corporativas de la compañía, con la presencia de referentes del ámbito financiero, clientes y aliados.

Durante el encuentro, Interbanking entregó los Reconocimientos a la Tesorería 2025. Esta primera edición distinguió a equipos destacados en diferentes categorías, adaptándose a la realidad de múltiples sectores y firmas.

Los reconocimientos pusieron en valor el compromiso, la innovación y el impacto de los equipos en la modernización de la administración. Para Interbanking es clave visibilizar el impacto de los equipos de Tesorería en las organizaciones, donde la digitalización y colaboración interna generan importantes optimizaciones y mejoras concretas en la eficiencia operativa.

Las personas a cargo de la conducción de las áreas financieras recibieron un reconocimiento público, lo que permitió poner el foco en el rol estratégico que desempeñan.

“Así como existen fechas para reconocer a bancarios, abogados, contadores o ingenieros, hoy también ponemos en valor a quienes llevan adelante la tesorería y hacen posible la gestión financiera en cada organización. El Día de la Tesorería nació para destacar el rol de ustedes y seguir fortaleciendo esta comunidad que construimos entre todos. Es un día que vino para quedarse, porque creemos profundamente en el impacto que generan en cada una de sus empresas”, expresó Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer de Interbanking, durante la apertura del evento.

Sebastián Böttcher, CCO de Interbanking, con invitados al evento (Interbanking)

El acompañamiento en la transformación digital

Una parte fundamental de la jornada fue la reflexión sobre el desafío de la evolución digital y el abanico de soluciones disponibles para el sector. “Los equipos de tesorería son clave para el funcionamiento de cualquier organización: sostienen procesos críticos, toman decisiones estratégicas todos los días y marcan el ritmo de la gestión financiera. Este encuentro refleja lo que buscamos impulsar desde Interbanking: estar cerca, conectar, escuchar y construir soluciones que respondan a lo que las empresas realmente necesitan”, agregó Böttcher.

Los distintos equipos valoraron el espacio de encuentro como punto de partida para el intercambio de mejores prácticas y networking. El evento sirvió, además, para reafirmar la propuesta de mejorar la conectividad y la seguridad en los circuitos corporativos.

Crecimiento de la comunidad y formación constante

El Día de la Tesorería nació como parte del ecosistema de IBCampus. Esta iniciativa de Interbanking apunta a fortalecer una comunidad colaborativa, orientada a la formación y capacitación en temas de finanzas y tecnología.

A través de una comunidad digital y gratuita, la compañía acompaña a los profesionales que lideran la digitalización en sus empresas y buscan actualización permanente.

La adopción de prácticas innovadoras y el incentivo a la colaboración resultan claves en el dinamismo que exige el panorama financiero actual. El intercambio de experiencias en la jornada abrió nuevas perspectivas sobre el desarrollo de soluciones aplicadas a la gestión de tesorería.

El Día de la Tesorería visibilizó el valor profesional de quienes lideran la digitalización financiera en las organizaciones (Interbanking)

Soluciones para las empresas

Con más de 220.000 empresas registradas, Interbanking ofrece una suite de soluciones que agiliza y digitaliza la administración financiera corporativa en la Argentina.

Entre los principales servicios, Frisvy integra tareas de gestión de cobros y pagos; InterAPIs conecta las empresas con el sistema financiero para el intercambio automático de datos; Interlegajo optimiza la administración de documentos laborales y, además, un módulo de Inversiones que permite visualizar y gestionar inversiones de manera centralizada.

Según informa Interbanking, el 85% de las grandes empresas del país utiliza estas soluciones, adaptando la red de servicios al tamaño y necesidad de cada organización. La compañía mantiene una estrategia de sustentabilidad que incluye voluntariado corporativo, talleres de diversidad e inclusión, reportes e implementación de tecnologías orientadas al cuidado ambiental.

La propuesta de valor de la compañía contempla el impacto social y el desarrollo sostenible. La organización integra acciones para fortalecer una cultura sustentable y trabaja en la protección del ambiente como parte de su modelo de gestión.

