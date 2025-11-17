Una reconocida marca de electrónica suma heladeras, lavasecarropas y lavarropas a su oferta en la Argentina

La marca desembarca una nueva categoría en el mercado argentino.

El diseño funcional y el ahorro energético se convirtieron en pilares clave para los consumidores, que hoy priorizan la comodidad y la optimización de los espacios en el hogar. En este contexto de evolución del mercado, una de las compañías más reconocidas en tecnología y electrónica de consumo amplió su presencia en la Argentina al lanzar oficialmente su primera línea blanca.

Se trata de TCL, una firma internacional que está presente en el país desde hace dos décadas. El anuncio representa su ingreso a los segmentos de lavado y refrigeración, con productos que integran innovación, diseño y eficiencia.

“El motivo por el cual damos este paso en el país responde a una estrategia global de la marca, apalancados en la trayectoria que tenemos en categorías de tecnología”, expresó Cecilia Valero Lacal, gerente comercial de Línea Blanca en TCL Argentina.

Según la ejecutiva, el posicionamiento de esta firma en otras áreas de tecnología, como televisores, celulares y aire acondicionado, fue clave para este desarrollo, junto con una red nacional de clientes y distribuidores.

La ejecutiva remarcó la solidez de la marca en el país: “Hace veinte años que TCL está en el mercado argentino de la mano de Radio Victoria y este era un paso lógico en la consolidación de la marca en el mercado”.

El lavasecarropas DuoCare integra lavado y secado en una sola unidad, optimizando espacio y tiempo en el hogar (TCL)

Un lavasecarropa que suma practicidad y eficiencia

El TCL DuoCare fue señalado como el producto estrella de la nueva línea. Combina funciones de lavado y secado en un mismo equipo, lo que permite realizar ambas tareas en un ciclo único, sin traslados y en solo una hora.

“Tiene una altura que permite colocarlo bajo mesada, por lo que sirve tanto para grandes superficies como para cocinas integradas en un pequeño departamento. Es clave para no tener exhibida la ropa en el medio del living”, sostuvo la entrevistada.

Entre las principales características del lavasecarropas DuoCare, se destacan las siguientes:

Capacidad de lavado de hasta 10 kg y secado de hasta 6 kg

Motor Direct Drive Inverter para reducir consumo y ruido

Lavado con vapor para eliminar bacterias y alérgenos

Tambor con diseño de panal de abeja, pensado para prendas delicadas

Función Wash & Dry 60’ que completa ambos ciclos en una hora

Bloqueo para niños y programación inteligente

Posibilidad de añadir prendas durante el ciclo, sin reinicio

El diseño slim bajo mesada convierte a Effiwash en una opción versátil para espacios pequeños o grandes familias (TCL)

Lavarropas para todo tipo de hogares

Otro de los productos que TCL trae al mercado nacional es la nueva familia de Effiwash. Esta gama integra tecnologías que buscan la eficiencia, el ahorro de energía y la adaptación a diferentes necesidades.

“Contamos con tres modelos. Uno de 6 kilos de bajo mesada que tiene una velocidad de centrifugado para que la ropa salga prácticamente seca. Toda la línea de lavado es inverter, por lo que consume menos energía y deja una huella ambiental menor”, afirmó la gerente comercial de Línea Blanca en TCL Argentina.

Los modelos también cuentan con sistema Stains Free de autolimpieza y tecnología AntiVibe Suspension que, según TCL, permite minimizar la vibración y los ruidos incluso durante el centrifugado.

A su vez, el diseño adaptable bajo mesada facilita su instalación en ambientes pequeños, ampliando las posibilidades de uso tanto para familias como para quienes viven solos.

Las heladeras No Frost de TCL ofrecen frescura constante y mayor conservación de alimentos con tecnología Twin Eco Inverter (TCL)

Heladeras con última tecnología para prolongar la vida útil de alimentos y bebidas

La oferta se completa con la línea No Frost Total, cuyos modelos están equipados con sistemas para optimizar la conservación y facilitar el uso diario.

“Las heladeras TCL están pensadas para satisfacer distintas necesidades. Hoy tenemos cuatro modelos que no producen hielo ni escarcha. Esto permite mantener un control estable de la temperatura y, así, maximizar la vida útil de los alimentos dentro de la heladera. Su diseño permite maximizar su capacidad interior sin tener que ampliar el tamaño del producto”, detalló Valero Lacal.

Por su parte, los productos cuentan con tecnología Air Cooled, que elimina la necesidad de descongelar, mientras que el sistema Multi-Air Flow asegura la circulación homogénea del aire.

Asimismo, totas las heladeras integran panel electronic control, iluminación LED, ventilador y compresor inverter (Twin Eco Inverter), y detalles como puertas reversibles, alarmas inteligentes y revestimiento Metal Cool.

Cecilia Valero Lacal, gerente comercial de Línea Blanca en TCL Argentina (Gastón Taylor)

Una marca con alcance global

TCL Electronics nació en 1981 y hoy está en más de 160 mercados internacionales. En la Argentina, continúa avanzando en la integración de su portafolio de la mano de su liderazgo en el mercado de televisión, celulares y aire acondicionado, con una amplia red de clientes en todo el país.

La compañía proyecta un crecimiento sostenido en línea blanca y refrigeración. “Nuestro objetivo es poder brindar cada vez más soluciones de productos a los consumidores, en donde haya una muy buena relación de precio y calidad”, concluyó Valero Lacal.

Con este lanzamiento, TCL refuerza su enfoque en dotar a la vida cotidiana de mayor comodidad, tecnología y eficiencia, adaptándose a las necesidades de las familias y usuarios en la Argentina.