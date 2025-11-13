In House

Cuál es el secreto que comparten los edificios más altos del planeta

Una técnica de acristalamiento cambió la historia de la arquitectura y dio forma a los rascacielos más emblemáticos del mundo, incluidos varios de Puerto Madero

Guardar
El avance en silicona para
El avance en silicona para fachadas elevó los estándares de seguridad y estética en los rascacielos más icónicos (Dow)

En las principales ciudades del mundo, como Dubái, Shanghái, Nueva York y Kuala Lumpur, los rascacielos más altos comparten un rasgo distintivo: el uso de innovación tecnológica aplicada a sus fachadas. Esta característica hizo posible no solo elevar la altura de los edificios, sino también mejorar su seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

El elemento central de esa transformación radica en una técnica que nació en la década de 1960 y revolucionó la arquitectura al sustituir las tradicionales fijaciones metálicas visibles por adhesivos estructurales de silicona. Se trata de un aporte fundamental a la apariencia que caracteriza a los skylines modernos.

Seguridad y resistencia en fachadas de vidrio

Cabe destacar que las fachadas estructurales de vidrios enfrentan numerosas exigencias: vientos huracanados, movimientos sísmicos, radiación ultravioleta y humedad constante.

En ese sentido, el sistema de acristalamiento estructural con silicona está preparado para transmitir, de forma segura, las cargas de viento desde el vidrio hacia la estructura principal. Además, se adapta a los cambios de temperatura sin perder cohesión.

Las soluciones actuales fusionan estética y protección, con una vida útil proyectada que supera los 50 años. Esto representa un avance sustancial en durabilidad y bajo mantenimiento.

La mayoría los edificios de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, comparte la tecnología. Lo mismo sucede con el Burj Khalifa, en Dubái: con 828 metros de altura, es un emblema de lo que la ingeniería puede lograr. Este rascacielos exigió soluciones específicas para la presión interna de los vidrios a gran altitud y para la seguridad en condiciones extremas.

Los responsables del proyecto recurrieron a selladores especializados que conservaron el rendimiento y la protección de los cerramientos en todos los niveles del edificio.

El Burj Khalifa utiliza selladores
El Burj Khalifa utiliza selladores de alto rendimiento para mantener la integridad de su fachada en condiciones extremas (Dow)

Sostenibilidad y eficiencia en nuevas construcciones

Los avances en selladores de silicona no se detienen en la seguridad o el diseño. Actualmente, estos productos incorporan criterios de sostenibilidad, como reducción de la huella de carbono y soporte para certificaciones ambientales, entre ellas, LEED.

Además, la tecnología del acristalamiento estructural con silicona permite el desarrollo de ciudades más luminosas y ambientalmente responsables.

Innovación aplicada: el aporte de Dow

Detrás del desarrollo de estas tecnologías se encuentra una empresa de referencia mundial en ciencia de materiales. Sus avances en selladores de silicona para acristalamiento estructural y sellado de vidrio aislante, con su línea DOWSIL, tienen presencia en el 70% de los edificios más altos del planeta.

Dow acompaña a clientes y profesionales de la construcción a través de servicios de soporte técnico, ensayos en laboratorio y garantías por hasta 20 años. Entre los aportes recientes se encuentra el primer servicio de selladores para la construcción con huella de carbono neutra, orientado a las metas de descarbonización globales de la industria.

Configuraciones y aplicaciones actuales

El acristalamiento estructural con silicona se emplea en dos configuraciones principales:

  • Sistemas de dos lados: las juntas verticales se sellan con silicona, permitiendo que parte de la estructura quede expuesta.
  • Sistemas de cuatro lados: crean superficies completamente vidriadas, sin marcos visibles, optimizando la continuidad estética.

Ambos se utilizan para transmitir cargas, evitar filtraciones de aire y agua, y contribuir a la eficiencia energética de los edificios.

Las soluciones DOWSIL destacan en
Las soluciones DOWSIL destacan en proyectos que requieren máxima durabilidad en acristalamiento estructural (Dow)

Dow en el Congreso SISTECCER

Este 13 de noviembre, en el Hotel Alvear Icon de Buenos Aires, se celebra el XIV Congreso Internacional de Fachadas SISTECCER, y Dow presenta sus avances en envolventes de edificios.

Los voceros de la compañía, Emir Debastiani (ingeniero de Soporte Técnico) y Juan Beltramo (Marketing Manager para América Latina), compartirán en este evento su visión y experiencias en el sector.

“La presencia de la tecnología de Dow en el 70% de los edificios más altos del mundo es el resultado de décadas de ingeniería aplicada, rigurosos ensayos y un compromiso constante con la excelencia técnica”, expresó Debastiani.

Por su parte, Beltramo sostuvo que SISTECCER representa mucho más que un congreso técnico: “Es un punto de encuentro estratégico para quienes creemos que la construcción puede y debe ser protagonista en la agenda de sustentabilidad”.

La adopción generalizada del acristalamiento estructural con silicona como estándar responde a la necesidad de combinar estética, eficiencia y máxima seguridad. La colaboración entre empresas especializadas, como Dow, y la comunidad de arquitectura e ingeniería sigue impulsando la creación de ciudades más innovadoras y sostenibles.

Temas Relacionados

Dowinnovación tecnológicaadhesivos estructurales de siliconaDOWSILfachadasSISTECCER

Últimas Noticias

Subastas digitales: el nuevo modelo para renovar vehículos empresariales

Cada vez más compañías apuestan por procesos 100% online para optimizar tiempos, costos y trazabilidad

Subastas digitales: el nuevo modelo

Tan Biónica agotó un Vélez en horas y sumó otra fecha: cómo comprar las entradas

El grupo presentará su nuevo álbum y revivirá las canciones que marcaron a toda una generación. Cómo conseguir los tickets con beneficios exclusivos

Tan Biónica agotó un Vélez

Una emblemática cadena de comida rápida llegó al Barrio Chino

McDonald’s abrió un punto gastronómico único con propuestas pensadas para celebrar la diversidad, promover la sustentabilidad y el empleo joven

Una emblemática cadena de comida

Cáncer de cuello uterino: por qué los controles siguen siendo una de las herramientas clave en la prevención

Con iniciativas globales y políticas públicas sostenidas, distintos actores del ámbito sanitario trabajan para disminuir la incidencia de una de las principales causas de mortalidad femenina

Cáncer de cuello uterino: por

Así es la tecnología premium en maquinaria agrícola: monitoreo en tiempo real, agricultura de precisión y soporte extendido

Nuevos equipos de alto desempeño y servicios técnicos especializados se incorporan a la oferta nacional, marcando una etapa de innovación y gestión conectada para productores y contratistas

Así es la tecnología premium
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empleadas domésticas: cuánto cobran en

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025 tras el nuevo aumento

¿Más que la inflación o menos?: cuánto aumentaron los autos nuevos

Las 6 razones que explican por qué el dólar retrocede sin intervención oficial

El Gobierno seguirá utilizando al dólar como ancla para acelerar el proceso de desinflación en 2026

Caputo enumeró las alternativas que maneja el Gobierno para pagar los próximos vencimientos de deuda y cómo espera sumar reservas

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica

TELESHOW
El pase de factura de

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”