Buenos Aires será el epicentro del debate sobre inteligencia artificial en América Latina

AI in LatAm 2025 se consolida como el principal encuentro B2B de inteligencia artificial en América Latina (AILAT)

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para transformarse en una herramienta esencial de desarrollo. Las organizaciones que adoptan esta tecnología logran mejorar su productividad, anticipar escenarios y fortalecer su posición en el mercado. En este contexto, América Latina se enfrenta a una nueva etapa en la que el liderazgo empresarial se define a través de la innovación y la visión digital.

El próximo 6 de noviembre, el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) se convertirá en sede de la segunda edición de AI in Latam. El encuentro contará con la participación de más de 80 referentes del ámbito corporativo y tecnológico para hablar acerca de las oportunidades que ofrece la IA y las estrategias que marcan el rumbo hacia 2026.

Con una agenda centrada en el concepto AI-first, el evento propone un enfoque integral para comprender cómo la inteligencia artificial impacta en la gestión empresarial. AILAT25 busca inspirar a los líderes regionales a pasar de la curiosidad a la acción, con casos concretos, experiencias reales y una mirada práctica sobre la adopción de nuevas tecnologías.

Cabe destacar que la edición anterior de AI in LatAm superó las 3.000 personas registradas y consolidó su posición como el principal encuentro de inteligencia artificial B2B en América Latina.

Su regreso a Buenos Aires confirma el interés creciente de la región por comprender cómo la IA puede mejorar la eficiencia, optimizar decisiones y fortalecer la competitividad de los negocios.

La agenda abordará automatización, ética de datos, modelos generativos y sostenibilidad digital (AILAT)

En esta nueva edición, el evento incorporará conferencias magistrales, talleres, paneles de debate y un espacio de exposición con las soluciones más innovadoras del mercado. Además, incluirá un área dedicada al networking corporativo, donde las empresas podrán vincularse con startups, proveedores tecnológicos y potenciales aliados estratégicos.

La agenda abordará temas clave como la automatización inteligente, el uso ético de los datos, la integración de modelos generativos, la personalización del servicio al cliente y la sostenibilidad aplicada al entorno digital. Cada eje temático buscará ofrecer herramientas prácticas para acelerar la adopción de la inteligencia artificial en contextos reales de negocio.

Entre los expertos confirmados, se destacan las siguientes presencias:

Sebastián Aveille, Country Manager de Microsoft Argentina

Natalia Scaliter, Gerente General de Google Cloud

Astrid Mirkin, General Manager South Cone de TikTok

Juan Filips, Country Manager, Argentina, Uruguay y Paraguay de Amazon Web Services

Sergio Cisneros Morales, Manager Search and Staffing LATAM de LinkedIn

Silvia Tenazinha, D irectora G eneral de Salesforce Argentina

Sofía Guidotti, Managing Director - Arg, Uy, Py, Bo y Perú de Oracle

Pablo Moretti, VP de Desarrollo de Producto de Mercado Libre

Emiliano Kargieman, Founder & CEO de Satellogic

Propuestas para promover el talento y las ideas innovadoras

AILAT25 brindará un espacio destacado a las startups tecnológicas de América Latina. A través de una competencia regional, los emprendimientos seleccionados podrán exhibir sus soluciones y compartir sus aprendizajes frente a líderes corporativos. Esta iniciativa busca visibilizar el talento emergente y generar un diagnóstico del ecosistema de innovación que crece con fuerza en distintos países del continente.

AI in Latam 2025 reunirá a líderes y expertos en Buenos Aires para debatir el futuro de la IA en la región (AILAT)

Además, el evento incluirá sesiones dedicadas al análisis de políticas públicas, educación digital y desarrollo de talento en el ámbito de la inteligencia artificial. La intención es fomentar una visión colaborativa entre el sector privado, la academia y el Estado para potenciar el impacto de esta tecnología en la economía regional.

Cómo participar de AI in LatAm 2025

La edición 2025 llega en un momento de madurez para los proyectos de IA en la región. Cada vez más organizaciones avanzan hacia la sistematización de sus iniciativas con soluciones que mejoran la eficiencia operativa y optimizan la toma de decisiones.

En este sentido, AI in LatAm 2025 se presenta como un foro de referencia para comprender el presente y diseñar el futuro de los negocios basados en datos. Su propuesta une conocimiento, inspiración y acción, con el propósito de impulsar un liderazgo que incorpore la inteligencia artificial de forma ética, rentable y centrada en las personas.

