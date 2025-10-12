In House

Un festival de jazz transformó San Nicolás en epicentro cultural por dos días

La ciudad bonaerense vivió 14 conciertos gratuitos con artistas internacionales y locales. Realizada en cinco sedes y con actividades complementarias, la iniciativa convocó a visitantes de distintas regiones y fortaleció la agenda cultural en la zona

Guardar
El festival de jazz en
El festival de jazz en San Nicolás ofreció catorce conciertos gratuitos en espacios emblemáticos de la ciudad (DESA)

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos vivió un fin de semana singular con la llegada de la primera edición del Festival de Jazz, que reunió a músicos y público de varias regiones. El encuentro se desarrolló el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, e incluyó catorce conciertos gratuitos en cinco sedes emblemáticas de la localidad bonaerense.

El evento concentró la atención de gran parte de la comunidad y de visitantes llegados desde ciudades como Rosario, Buenos Aires, Villa Constitución, Pergamino y Venado Tuerto.

Una programación con artistas de excelencia

Durante dos jornadas, el festival ofreció una grilla diversa que reunió a bandas internacionales, nacionales y locales de renombre.

Entre los 67 músicos seleccionados figuraron nombres como The Bad Plus, Chris Cain & Nasta super band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur y Javier Malosetti, junto a la Experiencia científico-musical y el Ensamble Bill Evans, dirigido por Nico Sorin. También participaron Lito Vitale Trío, Mono Fontana y Sergio Verdinelli, además de Yamile Burich, Mapu, Leo Postolovsky, Hugo Giménez y Francisco Nava, entre otros.

Cada uno de los catorce conciertos presentó matices propios, lo que permitió a los asistentes explorar distintas perspectivas del jazz contemporáneo. “La propuesta de cada uno de los grupos convocados mostró un gran abanico de las posibilidades del género”, expresó Nico Sorin, director artístico del festival.

El eje de la programación giró en torno a la diversidad: “Esta pluralidad, que fue el eje conceptual para armar la grilla, fue la clave para darle forma al encuentro. Esperamos que se repita”, explicó Sorin.

Artistas internacionales, nacionales y locales
Artistas internacionales, nacionales y locales compartieron escenario ante un público entusiasta (DESA)

Espacios emblemáticos y actividades complementarias

Las actividades se repartieron en el Teatro San Nicolás, Villa Rocca, Esquina Menchaca, Colegio de Abogados San Nicolás y el Auditorio Casa del Acuerdo. Según la organización, cada uno de estos espacios fue acondicionado para la ocasión, logrando que la programación llegara a capacidad colmada en la mayoría de las presentaciones.

En paralelo a los recitales, la agenda incluyó una muestra fotográfica presentada por Pablo Astudillo con imágenes de músicos participantes, así como una exposición de luthería a cargo de Elías Cernadas y Wenceslao Lagar. Ambas propuestas sirvieron para ampliar la experiencia de los visitantes y sumaron contenido audiovisual y pedagógico.

El novedoso encuentro fue organizado por DESA, principal accionista de EDEN, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Nicolás, que lo declaró de interés municipal. El Festival de Jazz se vincula con la historia local: en 1979, el pianista Bill Evans se presentó en la ciudad y su concierto permanece como un episodio destacado para la comunidad jazzística.

El festival rindió tributo a
El festival rindió tributo a Bill Evans, la leyenda del jazz que visitó la ciudad (DESA)

Impacto local y proyección regional

Situada a 234 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Nicolás cuenta con acceso a través de diferentes rutas y se ubica en la ribera del Río Paraná, en el norte de la provincia. Además de su legado histórico, la ciudad presenta una agenda cultural variada que viene consolidándose en los últimos años.

El Festival de Jazz se pensó como una herramienta para fortalecer la identidad local y regional mediante la promoción de actividades culturales de calidad. Al atraer a visitantes de diferentes localidades, contribuyó también a la dinamización del turismo y la economía en la zona.

Desde la organización, señalaron que este evento es mucho más que un festival: es un compromiso colectivo con la cultura, un espacio de encuentro y disfrute para toda la comunidad. A juzgar por la asistencia y la respuesta del público, la iniciativa estableció un nuevo hito en el calendario cultural de la ciudad.

La propuesta no solo celebró el jazz, sino que también proyectó a San Nicolás como un polo de encuentro cultural para la región, destacando el valor del trabajo conjunto entre organizaciones privadas y el municipio para el acceso gratuito a propuestas artísticas de alto nivel.

Temas Relacionados

Festival de JazzSan NicolásBill EvansDESA

Últimas Noticias

Productos outdoor: cómo crear espacios al aire libre funcionales y elegantes

Patios y terrazas se transforman en áreas prácticas y sofisticadas gracias a sistemas de cobertura y automatización. Estas son las opciones ofrece el mercado

Productos outdoor: cómo crear espacios

La nueva mirada sobre la cirugía facial: así es la técnica que prioriza resultados naturales

Pacientes que valoran la autenticidad eligen tratamientos que respetan la esencia y la expresión individual. Cuáles son los impactos positivos en la autoestima y el bienestar emocional

La nueva mirada sobre la

Más allá de la belleza: el bienestar como compromiso con la comunidad y la naturaleza

Un estudio reciente revela que el autocuidado tiene un lugar central en la vida de los argentinos

Más allá de la belleza:

Bienestar mental al máximo: la innovación que reduce el estrés y potencia la energía

Una propuesta innovadora utiliza estimulación magnética para mejorar el descanso, la concentración y la gestión de las emociones. Cuáles son sus principales beneficios

Bienestar mental al máximo: la

Salón de Vinos de Argentina: el evento que cautivó al sector vitivinícola español

Más de 35 bodegas y 300 etiquetas nacionales dijeron presente en Madrid, donde se llevó a cabo la primera edición de este encuentro que se repetirá en 2026

Salón de Vinos de Argentina:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Refugios climáticos: los 8 sitios

Refugios climáticos: los 8 sitios del mundo que ofrecen alivio frente al calor extremo

Fashion Week 2025: el álbum de estilos con los mejores looks que lucieron las celebrities

Un comandante de Gendarmería Nacional fue detenido en Santiago del Estero: llevaba seis kilos de cocaína en una mochila

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

De campaña por el litoral, Milei se mostró cercano al gobernador de Chaco y pidió a los argentinos que “se sigan esforzando”

INFOBAE AMÉRICA
La liberación de rehenes de

La liberación de rehenes de Hamas comenzaría el lunes por la mañana: Israel finalizó los preparativos para recibirlos en Gaza

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

La dignidad de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner participaron de la masiva marcha en Tel Aviv por los rehenes israelíes en Gaza

La polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española abre interrogantes sobre el futuro global del español

TELESHOW
Martina Quetglas, la novia de

Martina Quetglas, la novia de Paulo Londra, mostró su pancita de embarazada y dejó una pista sobre el nombre de su beba

Luis Ventura contó cómo es su relación con el jurado de MasterChef y apuntó contra Germán Martitegui: “Pelado buchón”

Mirtha Legrand volvió a marcar tendencia y deslumbró en su programa con un vestido rose gold con brillos

Emilia Attias contó cómo se preparó para MasterChef Celebrity y la influencia que tuvo su hija: “Es mi primera jueza”

El emotivo poema que J Rei le dedicó a María Becerra: “Conocimos el sabor del dolor, pero con amor lo condimentamos”