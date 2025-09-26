In House

Qatar y la Argentina celebran la diversidad con una agenda cultural conjunta

Conciertos, talleres e iniciativas compartidas dan vida a una propuesta internacional que promueve la creatividad y la cooperación regional

Guardar
La Orquesta Filarmónica de Qatar
La Orquesta Filarmónica de Qatar debutó en Latinoamérica con un concierto inolvidable en el Teatro Colón, bajo la batuta de Enrique Diemecke y con la participación especial del bandoneonista Víctor Hugo Villena (Years Of Culture Qatar)

La música, la literatura y el arte visual toman el centro de la escena este año como vehículos para profundizar los lazos entre culturas. Estos ejes conforman el marco imprescindible para comprender el programa de primavera del Año de Cultura Qatar-Argentina 2025.

Más allá de la diplomacia tradicional, el intercambio artístico se presenta como una herramienta capaz de tender puentes donde las distancias geográficas y las diferencias idiomáticas pueden ser significativas.

A través de iniciativas compartidas, tanto la Argentina como Qatar exploran nuevas maneras de acercarse y celebrar el rico patrimonio de ambos países. De esta manera, los proyectos que enlazan artistas, instituciones y públicos apuntan a sembrar un terreno propicio para el diálogo y la colaboración continua.

Una agenda diversa para la primavera de 2025

La temporada de eventos, que se presentó en un almuerzo junto a las autoridades qataríes, reúne propuestas que abarcan la música, la actividad comunitaria, el arte público y el encuentro intelectual. Todo esto, en pos de fortalecer los vínculos ya forjados durante años recientes entre ambas naciones.

El lanzamiento de la agenda
El lanzamiento de la agenda de primavera reunió a autoridades de Qatar y la Argentina, quienes destacaron la importancia de la cooperación cultural como motor de acercamiento y entendimiento entre naciones (Years Of Culture Qatar)

Entre las iniciativas se encuentra Qatar Reads, que ya está funcionando en la Argentina. Impulsada por la Biblioteca Nacional del país asiático, propone fomentar la lectura desde la infancia a través de talleres de narrativa y la entrega continua de cuentos árabes traducidos al español a familias locales.

Asimismo, figuras de la innovación y el emprendedurismo local participan en foros y ferias internacionales realizados en Doha. Dentro de este esquema, el cruce entre cultura y economía adquiere un relieve especial gracias a la presencia de empresas emergentes y creativos argentinos en encuentros comerciales y de diseño.

Sumado a estos eventos, el arte mural se presentará en esta temporada como uno de los lenguajes elegidos para visibilizar el diálogo: colaboradores locales e internacionales intervendrán espacios públicos en las capitales de ambos países con creaciones sobre identidad y memoria. Además, se prevé un tramo de voluntariado comunitario en el que jóvenes de las dos nacionalidades contribuirán en proyectos incluidos restauración patrimonial y actividades culinarias.

La programación contempla exposiciones en
La programación contempla exposiciones en el MALBA, donde artistas de ambos países dialogan a través de instalaciones y piezas visuales que exploran identidad, memoria y diversidad (Years Of Culture Qatar)

Noche inolvidable en el Teatro Colón

Uno de los momentos de mayor relevancia en el marco de esta propuesta fue el debut latinoamericano de la Orquesta Filarmónica de Qatar, que se concretó en el histórico el pasado 17 de septiembre.

La velada, que se realizó en el Teatro Colón, marcó un hito en la agenda del intercambio bilateral y reunió a músicos de diversas nacionalidades para interpretar un programa especialmente curado en homenaje al espíritu de Año de Cultura.

Bajo la dirección del maestro Enrique Diemecke, la orquesta ofreció un repertorio que integró clásicos de la música argentina y piezas contemporáneas de compositores qataríes. “El gran desafío fue equilibrar tradiciones. Encontré puntos de contacto y contrastes inspiradores entre el tango y los ritmos árabes”, sostuvo el artista minutos antes del concierto.

La participación del virtuoso bandoneonista Víctor Hugo Villena sumó un colorido especial al diálogo musical. “Fue una oportunidad única para hacer conversar dos lenguajes tan distintos. La música demuestra que el encuentro entre culturas es siempre posible”, expresó el músico, quien vivió su primera actuación en el escenario principal del Colón. Esta experiencia se completó con una presentación previa de la orquesta en Doha.

El intercambio cultural incluyó también
El intercambio cultural incluyó también una presentación en Doha, donde músicos argentinos y qataríes compartieron escenario en una propuesta que unió tango, ritmos árabes y creaciones contemporáneas (Years Of Culture Qatar)

Más allá de los escenarios: innovación y participación ciudadana

El programa de primavera propone, además, otros modos de encuentro. El foro intergeneracional de debate en la Usina del Arte, en colaboración con Doha Debates, convoca a jóvenes para discutir el futuro de las ciudades y el valor del patrimonio.

Por otra parte, la experiencia CultuRide invita a recorrer en bicicleta 500 kilómetros a través de paisajes entre Chile y la Argentina. A lo largo del trayecto, la participación abierta permitirá sumar nuevas voces e historias, contribuyendo así a la construcción de un relato colectivo desde la movilidad y el respeto por el entorno.

De esta manera, la programación de Año de Cultura Qatar-Argentina 2025 representa la apuesta de dos naciones por profundizar el diálogo y el entendimiento a través de múltiples lenguajes artísticos, actividades comunitarias y diversidad de propuestas. En esta primavera, la cultura se presenta como un puente activo entre tradición e innovación para unir personas, generaciones y perspectivas de ambos países.

Temas Relacionados

Año de Cultura Qatar-ArgentinaQatarArgentinaOrquesta Filarmónica de QatarDoha DebatesBiblioteca Nacional de QatarDohaIntercambio culturalEnrique Diemecke

Últimas Noticias

La transformación tecnológica del agro tuvo su vidriera en CREA 2025

En el marco del congreso realizado en Tecnópolis, la empresa rosarina fyo fue protagonista con sus propuestas digitales y un espacio de encuentro para clientes y referentes del sector

La transformación tecnológica del agro

Depilación: cuál es la opción innovadora que gana popularidad en la Argentina

El sistema con microcristales elimina el vello mediante fricción suave, lo que minimiza el riesgo de irritaciones y se posiciona como una alternativa segura para distintos tipos de piel

Depilación: cuál es la opción

“Think Global, Root Local”: un puente entre el mundo y la Argentina

El evento organizado por Talenters marcó un hito para la comunidad MBA que decidió regresar al país y proyectar sus carreras en un contexto de desafíos y oportunidades

“Think Global, Root Local”: un

Invertir en oro: soluciones accesibles para quienes buscan estabilidad y resguardo

En un escenario de precios récords y condiciones atractivas, la demanda creciente y los avances digitales facilitan que inversores de perfiles diversos accedan a lingotes y monedas internacionales

Invertir en oro: soluciones accesibles

Wanda Nara se sumó al boom del K-Beauty que conquista Argentina

La influencer estuvo presente en la Pigmento Fest, un evento que se desarrolló en La Rural y mostró cómo los productos de belleza de origen coreano vienen ganando lugar en el mercado global de la mano de SKINKO

Wanda Nara se sumó al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron más de 20 mil

Robaron más de 20 mil dólares disfrazados de policías y los detuvieron tras una persecución en Mar del Plata

Un alumno de primaria atacó con un tenedor a un compañero en una escuela de Río Negro

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
La primera novela de Woody

La primera novela de Woody Allen es algo divertida, pero demasiado conocida

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

TELESHOW
Soledad Pastorutti sorprendió en La

Soledad Pastorutti sorprendió en La Voz Argentina al enseñar cómo se debe revolear un poncho

Julieta y Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen llevan la sinceridad de “Las Pibas Dicen” del podcast al papel

Maxi López conoció a Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, y contó el gesto que tuvo con sus hijos

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”