Cómo las estaciones de servicio evolucionaron de simples puntos de carga a polos de socialización y trabajo

Así es la experiencia YPF Full

La experiencia de parar en una estación de servicio en la Argentina experimentó transformaciones notorias en los últimos años. Estos espacios se volvieron puntos de encuentro y pausa, tanto para quienes circulan por la ciudad como para quienes recorren rutas extensas del país.

Al arribar a una YPF, rápidamente se percibe que la atención trasciende el simple suministro de nafta. Desde el ingreso, la tecnología y las propuestas están dirigidas a optimizar el tiempo y la experiencia del visitante.

Un universo de conveniencia en constante expansión

Con la carga de INFINIA TurboClean, se pone un combustible con una tecnología que le da más potencia, más autonomía y más limpieza al motor. Pero más allá de eso, el auge de las tiendas de conveniencia modificó la manera de vivir cada parada en las estaciones de servicio.

Las estaciones de servicio integran gastronomía y espacios de trabajo a la experiencia del viajero (Gastón Taylor)

En este marco, las tiendas Full se presentan como una propuesta enfocada en responder a nuevas demandas del público: la red suma más de 1.100 puntos en todo el país y atiende a millones de clientes cada mes.

Allí los clientes encuentren calidad gastronómica, productos adaptados a su región y un servicio ágil.

En la emblemática sucursal de Alcorta, en la Ciudad de Buenos Aires, el área Full Work abre la puerta a otra tendencia: ambientes adecuados para trabajar, mantener reuniones y disfrutar una pausa con conectividad. De esta forma, la estación de servicio abandona su función histórica para transformarse en un entorno multifacético y amigable tanto para encuentros sociales como laborales.

YPF Full ofrece café premium dentro de sus estaciones de servicio en la Argentina (Gastón Taylor)

Una costumbre cada vez más arraigada entre los argentinos

Entre enero y julio de 2025, las tiendas Full vendieron más de 20 millones de cafés, lo que confirma que se trata de una verdadera tradición instalada en las personas.

Desde YPF consideran que la calidad se sostiene a partir de una selección rigurosa de los productos que se refuerza mediante capacitaciones intensivas y competencias internas con más de 800 participantes en todo el país.

En la actualidad, cada punto de venta apunta a brindar el mismo nivel de servicio en todo el país. El incremento de ventas de café, que en el primer semestre de 2025 mostró una suba del 15 % en relación con el año anterior, funciona como indicador del crecimiento del canal gastronómico dentro de la estación de servicio.

La APP YPF simplifica el pago digital y ofrece beneficios exclusivos a los usuarios (Gastón Taylor)

Una rutina que gana nuevos significados en la ruta y en la ciudad

La parada en la estación de servicio ya no solo responde a la necesidad del vehículo; muchas familias y viajeros organizan sus itinerarios contemplando puntos con tiendas Full, convertidos en verdaderos referentes del camino.

Las cifras reflejan esa cercanía: la red atiende a más de 10 millones de clientes cada mes, lo que respalda una reputación que supera los límites del país.

Gestión inteligente y tecnología para mejorar la experiencia

La búsqueda permanente de una mejor experiencia también se apoya en la gestión inteligente de datos. Desde YPF, el uso de herramientas digitales permite captar en tiempo real la percepción y las expectativas de quienes visitan las estaciones. A través del análisis de comentarios y valoraciones en plataformas digitales y la App YPF, el equipo logra identificar rápidamente nuevas tendencias, ajustar propuestas comerciales y anticipar cambios en las demandas del público.

Espacios Full Work brindan zonas de trabajo y conexión para viajeros y clientes en tránsito (Gaston Taylor)

Este sistema de monitoreo y respuesta ágil potencia la satisfacción del cliente y fortalece la eficiencia operativa en toda la red. El seguimiento en tiempo real de ventas y la integración de tecnología aplicada al control de stock permiten evitar faltantes y optimizar recursos.

El desafío de mantener la calidad en todo el país

La gran extensión de la red, que va desde La Quiaca hasta Ushuaia, implica un desafío diario en la uniformidad del servicio. En este marco, resulta fundamental contar con una actitud abierta a la innovación, escucha permanente y adaptación a las necesidades cambiantes.

Un ejemplo de esto es que las tiendas Full ofrecen productos regionales, nuevas herramientas digitales y propuestas de valor que fortalecen la experiencia, con el fin de acompañar la evolución de los hábitos de consumo y el ritmo de los clientes en la Argentina.