Una automotriz internacional anunció su desembarco en el país con Migue Granados y otros invitados especiales

Migue Granados participó del lanzamiento de MG en la Argentina

El jueves 18 de septiembre, Vicente López se transformó en el epicentro de la sofisticación y la innovación con un exclusivo evento que anunció el desembarco oficial de una reconocida marca automotriz internacional en la Argentina.

La cita fue mucho más que una simple presentación: congregó a más de 300 invitados en una velada diseñada para reflejar el espíritu disruptivo y global de una firma que promete renovar el mercado local.

La jornada, organizada especialmente con motivo del arribo de MG al país, reunió a personalidades estelares del espectáculo, el periodismo y la moda: entre ellas, Migue Granados, Malena Guinzburg, Mery Granados, Santi Korovsky y Celeste Cid, además de Lara López Calvo, Lizardo Ponce, Andrea Frigerio, Lucía Celasco y el periodista deportivo Gastón Edul.

La combinación entre referentes culturales y medios especializados generó una amplia repercusión en redes y prensa, acentuando el perfil internacional y aspiracional de esta marca, que llega a la Argentina de la mano de Eximar.

Un encuentro vibrante y en sintonía con el espíritu de MG

El evento fusionó experiencias: gastronomía de excelencia, una selección musical alineada al perfil urbano y una ambientación vanguardista en sintonía con la identidad de la marca.

En tanto, la producción, el networking entre invitados estratégicos y el despliegue pusieron en valor la filosofía de innovación y comunidad que MG busca transmitir.

A su vez, la amplia presencia de prensa especializada y el interés del sector empresarial reafirmaron la expectativa que genera la llegada de nuevas alternativas internacionales a un segmento en pleno proceso de transformación.

Ejecutivos globales y liderazgo local: una apuesta con visión internacional

El aspecto institucional del evento estuvo marcado por la participación de Federico Pieruzzini, presidente y CEO de Eximar, acompañado por figuras clave del mundo automotor internacional como Wu Gang, CEO de SAIC Motor Sudamérica SpA.

También estuvieron ejecutivos de la marca como Juan Pieruzzini y Marcela Di Paolo, quienes resaltaron la sinergia entre la visión global y el conocimiento del consumidor argentino.

La presencia de directivos globales junto a referentes del sector automotor nacional refuerza el mensaje de que MG llega no solo para ampliar la oferta, sino para transformarse en un actor relevante en la modernización de la movilidad en la Argentina.

Modelos modernos y una experiencia diferencial para el cliente argentino

El lanzamiento representa una nueva etapa enfocada en ofrecer vehículos que combinan diseño contemporáneo, innovación tecnológica y seguridad, atravesando desde compactos urbanos hasta deportivos de alto rendimiento. El portfolio está pensado para un público exigente, joven y conectado, respaldado por el servicio y la garantía de Eximar.

La combinación de herencia británica y tecnología avanzada hace de la propuesta una respuesta a la demanda local de movilidad flexible, moderna y alineada a los estándares internacionales. A su vez, la experiencia de postventa y el acceso a una red de servicios sólida complementan el valor diferencial.

Un hito que trasciende lo social y lo empresarial

La noche dejó imágenes que ya circulan tanto en los medios como en redes sociales, posicionando la cita como una de las más resonantes del año. El interés generado evidencia la expectativa del público argentino ante nuevas formas de movilidad y experiencias de marca que combinan entretenimiento, diseño y accesibilidad.

La jornada, que integró cultura, gastronomía y liderazgo industrial, marcó una tendencia en materia de eventos corporativos ligados al sector automotor.

La integración de lo global y lo local

El arribo de MG Motor refuerza la posición de Eximar como un referente en la importación y distribución automotriz nacional. La compañía, responsable de marcas de prestigio como Volvo, Jaguar y Land Rover, capitaliza su experiencia y red de distribución para potenciar el crecimiento y la modernización del parque móvil argentino.

En tanto, la integración de nuevas alternativas internacionales amplía la libertad de elección para el consumidor, facilitando el acceso a tecnología, eficiencia, diseño y respaldo postventa. Todo, bajo una lógica que fusiona el conocimiento del mercado local con las tendencias globales.

