In House

Una automotriz internacional anunció su desembarco en el país con Migue Granados y otros invitados especiales

El exclusivo evento de presentación contó con la participación de celebridades que generaron gran repercusión en redes, así como de importantes ejecutivos extranjeros

Guardar
Migue Granados participó del lanzamiento
Migue Granados participó del lanzamiento de MG en la Argentina

El jueves 18 de septiembre, Vicente López se transformó en el epicentro de la sofisticación y la innovación con un exclusivo evento que anunció el desembarco oficial de una reconocida marca automotriz internacional en la Argentina.

La cita fue mucho más que una simple presentación: congregó a más de 300 invitados en una velada diseñada para reflejar el espíritu disruptivo y global de una firma que promete renovar el mercado local.

Gastón Edul
Gastón Edul

La jornada, organizada especialmente con motivo del arribo de MG al país, reunió a personalidades estelares del espectáculo, el periodismo y la moda: entre ellas, Migue Granados, Malena Guinzburg, Mery Granados, Santi Korovsky y Celeste Cid, además de Lara López Calvo, Lizardo Ponce, Andrea Frigerio, Lucía Celasco y el periodista deportivo Gastón Edul.

La combinación entre referentes culturales y medios especializados generó una amplia repercusión en redes y prensa, acentuando el perfil internacional y aspiracional de esta marca, que llega a la Argentina de la mano de Eximar.

Evento exclusivo de MG en
Evento exclusivo de MG en Buenos Aires

Un encuentro vibrante y en sintonía con el espíritu de MG

El evento fusionó experiencias: gastronomía de excelencia, una selección musical alineada al perfil urbano y una ambientación vanguardista en sintonía con la identidad de la marca.

En tanto, la producción, el networking entre invitados estratégicos y el despliegue pusieron en valor la filosofía de innovación y comunidad que MG busca transmitir.

Lara López Calvo
Lara López Calvo

A su vez, la amplia presencia de prensa especializada y el interés del sector empresarial reafirmaron la expectativa que genera la llegada de nuevas alternativas internacionales a un segmento en pleno proceso de transformación.

Mery Granados
Mery Granados

Ejecutivos globales y liderazgo local: una apuesta con visión internacional

El aspecto institucional del evento estuvo marcado por la participación de Federico Pieruzzini, presidente y CEO de Eximar, acompañado por figuras clave del mundo automotor internacional como Wu Gang, CEO de SAIC Motor Sudamérica SpA.

También estuvieron ejecutivos de la marca como Juan Pieruzzini y Marcela Di Paolo, quienes resaltaron la sinergia entre la visión global y el conocimiento del consumidor argentino.

Lizardo Ponce
Lizardo Ponce

La presencia de directivos globales junto a referentes del sector automotor nacional refuerza el mensaje de que MG llega no solo para ampliar la oferta, sino para transformarse en un actor relevante en la modernización de la movilidad en la Argentina.

Santiago Korovsky
Santiago Korovsky

Modelos modernos y una experiencia diferencial para el cliente argentino

El lanzamiento representa una nueva etapa enfocada en ofrecer vehículos que combinan diseño contemporáneo, innovación tecnológica y seguridad, atravesando desde compactos urbanos hasta deportivos de alto rendimiento. El portfolio está pensado para un público exigente, joven y conectado, respaldado por el servicio y la garantía de Eximar.

La combinación de herencia británica y tecnología avanzada hace de la propuesta una respuesta a la demanda local de movilidad flexible, moderna y alineada a los estándares internacionales. A su vez, la experiencia de postventa y el acceso a una red de servicios sólida complementan el valor diferencial.

Celeste Cid
Celeste Cid

Un hito que trasciende lo social y lo empresarial

La noche dejó imágenes que ya circulan tanto en los medios como en redes sociales, posicionando la cita como una de las más resonantes del año. El interés generado evidencia la expectativa del público argentino ante nuevas formas de movilidad y experiencias de marca que combinan entretenimiento, diseño y accesibilidad.

La jornada, que integró cultura, gastronomía y liderazgo industrial, marcó una tendencia en materia de eventos corporativos ligados al sector automotor.

MG llega a la Argentina
MG llega a la Argentina

La integración de lo global y lo local

El arribo de MG Motor refuerza la posición de Eximar como un referente en la importación y distribución automotriz nacional. La compañía, responsable de marcas de prestigio como Volvo, Jaguar y Land Rover, capitaliza su experiencia y red de distribución para potenciar el crecimiento y la modernización del parque móvil argentino.

En tanto, la integración de nuevas alternativas internacionales amplía la libertad de elección para el consumidor, facilitando el acceso a tecnología, eficiencia, diseño y respaldo postventa. Todo, bajo una lógica que fusiona el conocimiento del mercado local con las tendencias globales.

Asistentes del evento de MG
Asistentes del evento de MG
Mr. Ocean y Federico Pieruzzini
Mr. Ocean y Federico Pieruzzini
Federico Pieruzzini y Mr. Wu
Federico Pieruzzini y Mr. Wu
Un vehículo de MG Motor
Un vehículo de MG Motor que llega a la Argentina
Entrevistas en el exclusivo evento
Entrevistas en el exclusivo evento de MG en Buenos Aires
Andrea Frigerio, Federico Pieruzzini y
Andrea Frigerio, Federico Pieruzzini y Fini Bocchino
Malena Guinzburg
Malena Guinzburg
MG desembarcó en la Argentina
MG desembarcó en la Argentina
Los vehículos de MG llegan
Los vehículos de MG llegan a la Argentina
Luz, Juan y Federico Pieruzzini
Luz, Juan y Federico Pieruzzini
Federico Pieruzzini, (CEO y presidente
Federico Pieruzzini, (CEO y presidente Eximar), Mr. Wu (gerente general y CEO Saic Motor Sud América) y Jaime Campo (director EXIMAR)
Federico Pieruzzini y Felicitas Campo
Federico Pieruzzini y Felicitas Campo
Camila Conti (directora Bilbao Group),
Camila Conti (directora Bilbao Group), Marcela Di Paolo, (Managing Director Eximar) y Catalina Bilbao (CEO Bilbao Group)
Federico Pieruzzini reveló las novedades
Federico Pieruzzini reveló las novedades de MG
Celeste Cid y Santiago Korovsky
Celeste Cid y Santiago Korovsky
Los vehículos de MG, presentes
Los vehículos de MG, presentes en Buenos Aires
Andrea Frigerio posó con los
Andrea Frigerio posó con los autos de MG
Lucia Celasco
Lucia Celasco
Networking en el evento de
Networking en el evento de MG
Presentación de MG en el
Presentación de MG en el mercado nacional
Música en la presentación de
Música en la presentación de MG
Federico Pieruzzini presentó a MG
Federico Pieruzzini presentó a MG en el mercado nacional
Luz Pieruzzini, Celina y Felicitas
Luz Pieruzzini, Celina y Felicitas Campo

Temas Relacionados

MGMG MotorIndustria automotrizMigue GranadosCeleste CidSantiago KorovskyAndrea FrigerioLizardo PonceGastón EdulLucía CelascoMalena Guinzburg

Últimas Noticias

Voces de la Argentina, Chile y Qatar se reúnen en la Usina del Arte en un debate global sobre el futuro urbano

Un encuentro organizado por la iniciativa Años de Cultura invita a reflexionar sobre inclusión, sostenibilidad y nuevos desafíos de la vida en la ciudad. Cómo participar de esta propuesta con inscripción gratuita

Voces de la Argentina, Chile

Modelos de atención cercana y financiamiento: cómo impulsan a los productores

La banca regional consolida su cercanía con el campo a través de propuestas personalizadas y alianzas estratégicas que acompañan la evolución del sector agropecuario en la Argentina

Modelos de atención cercana y

El desodorante para todo el cuerpo fue la novedad en una jornada de deporte

La tercera edición de la Carrera Rexona se realizó en Vicente López y reunió a más de 4.000 corredores. Fue el escenario del lanzamiento del All Body Deo, un desodorante para todo el cuerpo

El desodorante para todo el

La preventa de dos nuevos SUV híbridos impulsa la movilidad sustentable en la Argentina

El segmento de autos ecológicos suma alternativas que combinan tecnología híbrida, seguridad, diseño y precios accesibles. Cuáles son las opciones para quienes buscan un consumo más responsable en su próximo vehículo

La preventa de dos nuevos

Movilidad productiva: por qué es clave para promover la eficiencia en el trabajo rural

Soluciones tecnológicas, capacitación y flotas adaptadas permiten responder a los desafíos logísticos del campo y consolidar la competitividad de toda la cadena agroindustrial

Movilidad productiva: por qué es
ÚLTIMAS NOTICIAS
El hombre que mató a

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

Un vendedor de chipas se defendió a los golpes de dos motochorros que intentaron robarle en Merlo

Un hombre volcó con su camioneta y murió mientras viajaba por la Ruta Nacional 205: el vehículo terminó dado vuelta

Además de negociar el apoyo de EEUU, Milei y Caputo explicarán a Georgieva la marcha del acuerdo y el uso de dólares del FMI

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura cubana condenó a

La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

Noboa desafió a la Corte de Ecuador y volvió a convocar por decreto a un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

Robert De Niro invirtió 250 millones de dólares en un hotel de lujo en la playa favorita de Lady Di

TELESHOW
Así fue el primer encuentro

Así fue el primer encuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación: armonía, cordialidad y unión

Matías Alé recordó el inicio de su carrera y confesó en qué gastó su fortuna

El tierno video de Nicole Neumann en el que confiesa su cariño por los carpinchos: “Amo vivir rodeada de naturaleza”

El inesperado regreso de la China Suárez a la Argentina: lo primero que hizo al llegar al país

El video del rechazo de Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla