Cuáles son las ofertas en tecnología y artículos del hogar para aprovechar en septiembre

Los eventos de descuentos online son cada vez más frecuentes porque captan el interés de quienes buscan renovar productos para el hogar o acceder a tecnología a precios más convenientes. Durante estas fechas, distintas empresas del rubro presentan oportunidades de ahorro y financiación en una amplia variedad de artículos.
Así se presenta una nueva edición del evento de compras masivas Electro Fans. La acción se desarrolla entre el 1 y el 8 de septiembre, con foco durante los primeros tres días del mes y extensión hasta el lunes inclusive.
En esa línea, la tienda omnicanal y de servicios financieros personales y digitales Coppel anunció su participación con promociones y oportunidades de financiamiento en productos de tecnología y artículos para el hogar.
Beneficios en tecnología y electrodomésticos
Durante Electro Fans, la compañía brinda hasta un 45% de descuento en productos seleccionados y la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés a través de bancos participantes. Esta propuesta se encuentra disponible tanto en las tiendas físicas de la marca como en su sitio web oficial.
Las categorías con más relevancia en esta edición incluyen televisores, celulares, electrodomésticos, tecnología, muebles para el hogar, artículos de cocina y equipos de climatización. Todas las ofertas incluyen productos de primeras marcas y condiciones exclusivas de financiación.
Ejemplos de ofertas destacadas
Entre los artículos con promociones especiales durante los días de Electro Fans se encuentran las siguientes opciones:
- Smart Led TV FHD 43″ Philips a $349.999 y hasta 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados
- Celular Motorola E15 2 GB, 64 GB Blue a $149.999 y hasta 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados
- Lavarropas semiautomático Drean a $221.899 y hasta 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados
Estas ofertas buscan cubrir distintas necesidades del consumidor argentino, combinando variedad de productos con alternativas de pago flexibles.
Extensión de las promociones: Fans de las ofertas
Tras concluir Electro Fans, Coppel planea mantener varias promociones activas bajo la campaña "Fans de las ofertas“, desde el 8 hasta el 21 de septiembre. Durante esta etapa se conservan los descuentos y condiciones vigentes en rubros como tecnología, electrodomésticos, muebles para el hogar, cocina y climatización.
El objetivo es ofrecer una ventana adicional para acceder a productos con precios especiales y planes de financiación convenientes.
Facilidades a través del crédito propio
Uno de los diferenciales de Coppel en el mercado es la facilidad del acceso al crédito. Al presentar únicamente el DNI, los clientes pueden solicitar financiación para sus compras y obtener cuotas fijas que se adaptan a sus posibilidades.
Se trata de un sistema que busca facilitar la adquisición de productos esenciales o de actualización tecnológica para los hogares.
Presencia nacional y variedad de productos
Coppel cuenta con tiendas físicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en Junín, provincia de Buenos Aires. Además, a través de su canal de ventas online llega a los consumidores de cualquier punto del país, ya sea a través de un ordenador como por el smartphone.
En su catálogo figuran opciones en tecnología, indumentaria, calzado y electrodomésticos para toda la familia, procedentes de marcas reconocidas.
La tienda omnicanal resalta su compromiso para acompañar a los consumidores del país, facilitando el acceso a productos de calidad, múltiples alternativas de pago y financiamiento, así como una experiencia ágil tanto en tiendas físicas como en el canal digital.
Características principales de la propuesta de Coppel
- Descuentos de hasta 45% durante Electro Fans
- 12 cuotas sin interés con bancos participantes
- Promociones en categorías como tecnología, electrodomésticos, muebles y climatización
- Crédito propio accesible presentando el DNI
- Presencia física en AMBA y Junín, con e-commerce de cobertura nacional
Las iniciativas buscan atender las necesidades de quienes requieren renovar equipamiento en el hogar o acceder a tecnología con beneficios adicionales durante septiembre. Para más información, se puede ingresar aquí.