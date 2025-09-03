Cuáles son las ofertas en tecnología y artículos del hogar para aprovechar en septiembre

Renovar el hogar o actualizar tecnología es posible aprovechando la oportunidad de descuentos y planes de pago de Coppel (Coppel)

Los eventos de descuentos online son cada vez más frecuentes porque captan el interés de quienes buscan renovar productos para el hogar o acceder a tecnología a precios más convenientes. Durante estas fechas, distintas empresas del rubro presentan oportunidades de ahorro y financiación en una amplia variedad de artículos.

Así se presenta una nueva edición del evento de compras masivas Electro Fans. La acción se desarrolla entre el 1 y el 8 de septiembre, con foco durante los primeros tres días del mes y extensión hasta el lunes inclusive.

En esa línea, la tienda omnicanal y de servicios financieros personales y digitales Coppel anunció su participación con promociones y oportunidades de financiamiento en productos de tecnología y artículos para el hogar.

La extensión de ofertas “Fans de las ofertas” de Coppel brinda una semana extra de beneficios con el respaldo (Coppel)

Beneficios en tecnología y electrodomésticos

Durante Electro Fans, la compañía brinda hasta un 45% de descuento en productos seleccionados y la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés a través de bancos participantes. Esta propuesta se encuentra disponible tanto en las tiendas físicas de la marca como en su sitio web oficial.

Las categorías con más relevancia en esta edición incluyen televisores, celulares, electrodomésticos, tecnología, muebles para el hogar, artículos de cocina y equipos de climatización. Todas las ofertas incluyen productos de primeras marcas y condiciones exclusivas de financiación.

Ejemplos de ofertas destacadas

Entre los artículos con promociones especiales durante los días de Electro Fans se encuentran las siguientes opciones:

Smart Led TV FHD 43″ Philips a $349.999 y hasta 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados

Celular Motorola E15 2 GB, 64 GB Blue a $149.999 y hasta 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados

Lavarropas semiautomático Drean a $221.899 y hasta 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados

Estas ofertas buscan cubrir distintas necesidades del consumidor argentino, combinando variedad de productos con alternativas de pago flexibles.

Coppel ofrece propuestas de financiación y descuentos exclusivos en productos de tecnología y hogar durante septiembre (Coppel)

Extensión de las promociones: Fans de las ofertas

Tras concluir Electro Fans, Coppel planea mantener varias promociones activas bajo la campaña "Fans de las ofertas“, desde el 8 hasta el 21 de septiembre. Durante esta etapa se conservan los descuentos y condiciones vigentes en rubros como tecnología, electrodomésticos, muebles para el hogar, cocina y climatización.

El objetivo es ofrecer una ventana adicional para acceder a productos con precios especiales y planes de financiación convenientes.

Facilidades a través del crédito propio

Uno de los diferenciales de Coppel en el mercado es la facilidad del acceso al crédito. Al presentar únicamente el DNI, los clientes pueden solicitar financiación para sus compras y obtener cuotas fijas que se adaptan a sus posibilidades.

Se trata de un sistema que busca facilitar la adquisición de productos esenciales o de actualización tecnológica para los hogares.

Presencia nacional y variedad de productos

Coppel cuenta con tiendas físicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en Junín, provincia de Buenos Aires. Además, a través de su canal de ventas online llega a los consumidores de cualquier punto del país, ya sea a través de un ordenador como por el smartphone.

En su catálogo figuran opciones en tecnología, indumentaria, calzado y electrodomésticos para toda la familia, procedentes de marcas reconocidas.

La tienda omnicanal resalta su compromiso para acompañar a los consumidores del país, facilitando el acceso a productos de calidad, múltiples alternativas de pago y financiamiento, así como una experiencia ágil tanto en tiendas físicas como en el canal digital.

Características principales de la propuesta de Coppel

Descuentos de hasta 45% durante Electro Fans

12 cuotas sin interés con bancos participantes

Promociones en categorías como tecnología, electrodomésticos, muebles y climatización

Crédito propio accesible presentando el DNI

Presencia física en AMBA y Junín, con e-commerce de cobertura nacional

Las iniciativas buscan atender las necesidades de quienes requieren renovar equipamiento en el hogar o acceder a tecnología con beneficios adicionales durante septiembre. Para más información, se puede ingresar aquí.