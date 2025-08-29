In House

Flexibilidad y confianza: el método de una multinacional para la gestión de equipos

Las dinámicas laborales actuales demandan esquemas que integren autonomía, propósito compartido y modelos de trabajo adaptables para fortalecer el compromiso de los equipos

Guardar

La última edición de Infobae Talks Marca Empleadora, el ciclo de entrevistas conducido por Agostina Scioli, puso el foco en las transformaciones que atraviesan las organizaciones para responder a las expectativas cambiantes de sus equipos.

Uno de los participantes de este capítulo fue Diego Martínez, director de Recursos Humanos de Bayer Cono Sur En su paso por el programa, presentó la estrategia de gestión del talento que posee la compañía, la cual está basada en la confianza, la flexibilidad y el vínculo entre propósito institucional y desarrollo personal.

“Queremos que cada persona pueda desplegar todo lo que tiene para aportar: sus habilidades, sus valores y su capacidad de crear”, afirmó al comienzo de la conversación.

Modelo híbrido y confianza mutua

Uno de los ejes centrales de la gestión del talento en Bayer es el esquema de trabajo flexible. En ese sentido, Martínez explicó que cada equipo define sus propios acuerdos de presencialidad, equilibrando la virtualidad con los encuentros presenciales.

Diego Martínez, director de Recursos
Diego Martínez, director de Recursos Humanos de Bayer Cono Sur, destacó que la confianza y la autonomía son pilares de la gestión del talento (Andrés Montes de Oca)

“Es importante el balance entre las dos. La digitalización nos permitió sumar personas a equipos que antes no hubiesen tenido esa posibilidad, mientras que venir a la oficina sigue siendo clave para vernos las caras, colaborar y construir juntos”, destacó.

El ejecutivo también subrayó que este esquema no responde a una cuestión de comodidad, sino a una forma de trabajo basada en la confianza: “Los equipos definen su propio acuerdo y es algo dinámico: puede cambiar en función de lo que necesiten”.

Autonomía para lograr mejores resultados

La innovación, históricamente asociada al desarrollo de productos, atraviesa la gestión de las personas en Bayer. Para Martínez, el punto de partida es confiar en que cada integrante puede proponer ideas y generar cambios. “Cualquiera que empieza a trabajar en la empresa percibe inmediatamente que tiene la libertad de aportar iniciativas y cuestionar procesos”, señaló.

Este enfoque se complementa con un liderazgo que no se concibe como un rol de control, sino como una guía que marca una visión compartida. “Los líderes no tienen que traer todas las respuestas, sino formular las preguntas correctas y señalar el rumbo para que los equipos construyan sobre esa base”, expresó el entrevistado.

El modelo híbrido de trabajo
El modelo híbrido de trabajo combina virtualidad y encuentros presenciales para potenciar la colaboración y el aprendizaje en equipo (Andrés Montes de Oca)

Un propósito aspiracional

La misión global de la compañía se sintetiza en la idea de “salud para todos, hambre para nadie”. Para Martínez, se trata de una visión aspiracional que da sentido al trabajo cotidiano y conecta los objetivos institucionales con las motivaciones individuales.

“Es difícil sostener un compromiso si no existe un punto de contacto entre el propósito personal y el organizacional. Por eso, buscamos que cada persona pueda conectar lo que hace día a día con un objetivo más amplio”, comentó el entrevistado.

Ese vínculo se plasma en programas vinculados a la sostenibilidad, la innovación agrícola y el acceso a la salud. Según el ejecutivo, iniciativas que buscan producir más con menos recursos y de manera sustentable o facilitar el acceso a tratamientos son ejemplos de acciones concretas que reflejan el enfoque de esta compañía.

Colaboración transversal

Otro de los aspectos destacados por Martínez es la transición hacia esquemas de trabajo más colaborativos. De hecho, Bayer pasó de estructuras verticales a equipos multidisciplinarios en los que conviven perfiles de diversas áreas alineados hacia un resultado común.

Este modelo habilita a las personas a aprender una tarea y ampliar sus habilidades. “Puedo empezar a hacer algo que antes no hacía, ganar una nueva habilidad y entender mejor cómo funcionan otros sectores”, agregó.

Para evaluar cómo se vive internamente esta cultura, la compañía implementa encuestas de compromiso que reemplazaron al modelo tradicional de clima laboral. Hoy mide todo el recorrido del colaborador, lo cual brinda una mirada integral: es posible identificar niveles de orgullo y satisfacción, y también áreas de mejora.

La misión “salud para todos,
La misión “salud para todos, hambre para nadie” guía las iniciativas de sostenibilidad y marca empleadora de la compañía (Andrés Montes de Oca)

Liderazgo colaborativo

En este esquema, el rol del liderazgo adquiere una definición distinta. La figura del jefe que imponía autoridad y generaba distancia quedó atrás. Ya no se buscan individuos que generen miedo o se centren en el control, sino aquellos que habiliten espacios seguros, que sepan escuchar y que acompañen el desarrollo de sus equipos.

“Queremos que cada persona que pase por Bayer sienta que puede aportar lo mejor de sí misma y crecer en el camino. Ese es el verdadero sentido de nuestra marca empleadora”, concluyó Martínez.

Temas Relacionados

BayerInfobae Talks

Últimas Noticias

Infobae Talks Marca Empleadora: cómo atraer y retener talento en un mundo cambiante

El ciclo de entrevistas conducido por Agostina Scioli presentó otro episodio con testimonios de referentes de distintas compañías. Cuáles son las claves para fidelizar a los colaboradores y prepararlos para el futuro.

Infobae Talks Marca Empleadora: cómo

arteba 2025: así es el espacio que combina creatividad y coctelería premium

Gancia vuelve a decir presente en la emblemática feria de Buenos Aires de la mano de Tres Monos, reconocido como el mejor bar de Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial

arteba 2025: así es el

Escuchar para transformar: cómo las empresas adaptan sus productos a las necesidades de los consumidores

En una entrevista con Infobae, el gerente general de Kimberly-Clark Cono Sur enfatizó en que la cercanía con los usuarios define la estrategia de lanzamientos y el impacto en la vida cotidiana de millones de personas

Escuchar para transformar: cómo las

El nuevo lanzamiento de Valeria Mazza: una fragancia intensa, floral y con sello argentino

La referente de la moda presentó Velvet: un perfume que combina ingredientes de alta calidad y prestigio con un diseño de frasco inspirado en la simpleza de la naturaleza como es una gota de agua

El nuevo lanzamiento de Valeria

Cinco torres frente al Río Luján: así será el nuevo desarrollo residencial en Nordelta

Con una inversión de 45 millones de dólares, el complejo ubicado en Islas del Canal incluirá departamentos de dos y tres dormitorios, penthouses y plantas bajas con piscina y amenities de primer nivel

Cinco torres frente al Río
ÚLTIMAS NOTICIAS
María Corina Machado llamó a

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

Noah Centineo sorprende con su transformación física para un nuevo papel en el cine: las claves de su rutina

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

Santiago Cúneo presentó su candidatura a diputado: “Vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador”

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado llamó a

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

TELESHOW
Stephanie Demner contó la delicada

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”