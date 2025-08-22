San Juan: inauguran una sucursal bancaria exclusiva para la promoción del desarrollo minero

Banco San Juan inauguró una nueva sede en Barreal, departamento de Calingasta (Grupo Petersen)

Barreal, ciudad ubicada en el corazón del departamento sanjuanino de Calingasta, celebra una etapa relevante para la comunidad con la apertura de una moderna sucursal bancaria. En una localidad que está atravesada por el sector minero, este nuevo espacio se presenta como una propuesta que trae innovación, servicio y tecnología.

La flamante sede del Banco San Juan, que ocupa una superficie de 300 metros cuadrados, se ubica sobre la calle Presidente Roca, en pleno centro de este lugar. El espacio fue pensado como un ámbito cómodo y flexible en función de los vecinos, trabajadores y actores productivos de la zona.

Este hito se enmarca dentro del crecimiento económico y de inclusión financiera que esta entidad mantiene como compromiso. Ofrece un valor diferencial de atención personalizada junto con un equipamiento tecnológico que facilita operaciones ágiles, seguras y sencillas durante las 24 horas del día.

Más de una década acompañando al sector minero

El Banco San Juan se consolidó como un actor fundamental para el sector minero regional, participando activamente en la construcción de una visión integral. Con un respaldo que va desde pequeños emprendedores hasta grandes contratistas, la entidad actúa como nexo entre los principales proyectos en la zona con los distintos mercados de capitales, tanto nacionales como internacionales.

Desde este banco ratificaron su intención de continuar apoyando al sector minero en la provincia. La sucursal Barreal se suma a la red de filiales que la entidad posee en distintas localidades de San Juan, como lo son Jáchal, Rodeo, Iglesia y Sarmiento.

Todas conforman el anillo de impacto directo de los proyectos mineros, con el objetivo de fortalecer el vínculo y brindar soluciones concretas al sector. En esa línea, se fundó el Centro de Negocios en la capital sanjuanina, una referencia para pymes y empresas, que cuenta con un sector exclusivo para atender a la minería y su cadena de valor.

La nueva sede está ubicada en la calle Presidente Roca (Grupo Petersen)

El nuevo punto de contacto responde a una estrategia de cercanía en Calingasta, donde la actividad minera tiene un alto potencial y es relevante no solo en el presente, sino también para el futuro económico departamental. Mediante la inversión en infraestructura, la entidad busca respaldar la cadena de valor en una de las zonas de mayor influencia.

Según expresaron desde esta entidad, perteneciente al Grupo Petersen, se prevé que en este espacio, además de ofrecer servicios bancarios, se realicen actividades de capacitación y formación dedicadas a potenciar vocaciones productivas y oficios locales, como una visión a largo plazo en el banco.

En ese mismo sentido, desde la Fundación Banco San Juan, que lleva más de 25 años de trabajo en la promoción de la educación y la cultura en la región, hicieron hincapié en el lanzamiento de un nuevo programa integral de entrenamiento y manejo de primeras herramientas para el ingreso a la industria minera.

El inicio de actividades se realizará en septiembre en el Centro Cultural de Barreal, teniendo como objetivo potenciar las habilidades y capacidades en la comunidad dentro del sector.

La inauguración de esta sucursal contó con representantes tanto de la entidad financiera como de autoridades departamentales de Calingasta. “Representa mucho más que una nueva sucursal: es un paso clave en nuestro plan estratégico para brindar más y mejores servicios donde están las oportunidades de crecimiento”, destacaron los ejecutivos.

Un nuevo convenio que beneficia a la comunidad local

En la ceremonia de apertura se anunció la creación de un convenio de Agente Financiero, el cual generará beneficios y favorecerá a la población sanjuanina. El mismo fortalecerá la articulación institucional para la prestación de servicios integrales, tanto en la administración pública como en la ciudadanía en general.

Un ámbito cómodo y flexible, diseñado para vecinos, trabajadores y actores productivos, busca potenciar el desarrollo minero local (Grupo Petersen)

“Queremos estar presentes con soluciones concretas para las personas, las empresas y las comunidades que hacen el San Juan productivo”, explicaron desde la entidad financiera. Del evento de apertura formaron parte el intendente municipal, Sebastián Carabajal; el secretario de obras, y Diego Ossa; entre otros dirigentes.

Por parte del banco y otras empresas, estuvieron la gerente general y líder de la Unidad Minera de Grupo Petersen, Silvina Bellantig; el gerente corporativo de Minería de la firma, Alberto Rositano; y el gerente de Sector Público de Banco San Juan, Marcelo Zunino.

De este modo, el Banco de San Juan logró dar una muestra más del acompañamiento que viene desarrollando hace más de una década en el ámbito. Los sectores productivos y la integración efectiva entre el mundo financiero y la actividad minera surgen como elementos claves en la visión económica de Calingasta y la provincia cuyana.

La sede ya se encuentra operativa y se ubica en pleno centro de la ciudad de Barreal, sobre la calle Presidente Roca. Sus espacios flexibles ofrecerán atención personalizada y operaciones las 24 horas del día, todos los días del año.