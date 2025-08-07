In House

Una propuesta innovadora para los domingos al mediodía llega a la Costanera Norte porteña

El restaurante COSTA7070 invita a vivir una nueva experiencia para los almuerzos dominicales con vista al río y un ambiente a puro relax. Paellas, pesca del día, cortes de carne y coctelería de autor llenan el menú

La paella es uno de los platos principales del menú

Para los argentinos, los almuerzos de los domingos son un encuentro sagrado y especial. Amigos, familias y parejas se reúnen alrededor de una mesa para compartir una rica comida y un momento que, aunque se repita semanalmente, queda guardado en la memoria emotiva de cada uno.

Si bien estas reuniones se suelen dar dentro de una casa o en un patio, el reconocido restaurante COSTA7070 busca consolidarse como uno de los lugares predilectos para vivir esta tradición. El establecimiento, ubicado frente al Río de la Plata, ofrece la posibilidad de vivir una jornada con música, platos exclusivos y un ambiente vibrante que llama a los porteños a pasar sus mediodías en la Costanera.

Este espacio comandado por el vanguardista chef Pedro Bargero y la innovadora bartender Inés De Los Santos plantea ser un lugar de encuentro. Desde su menú con platos especialmente pensados para compartir, como paellas, cortes de carne o pescados a la parrilla, hasta su ubicación frente al río con un amplio patio lleno de naturaleza, muestran que su mayor apuesta está en la juntada dominical.

“Para nosotros, el domingo es un día festivo, de encuentro y almuerzos con familia o amigos. Es para disfrutar, relajarse sin tener que mirar el reloj y no tener que hacer nada más que comer y tomar tragos ricos”, explicó la coctelera.

El encuentro en Avenida Rafael Obligado 7070

Una propuesta gastronómica para compartir y disfrutar

La carta de COSTA7070 tiene una clara inspiración: la cocina mediterránea. Los pescados, los cortes de carne, las tapas y la comida hecha a las brasas son parte esencial del menú del restaurante de Costanera Norte.

Dentro de la oferta de tapas, una clásica tradición de países como España, se destacan las ostras frescas con jugo de escabeche, croquetas de jamón crudo o ribs de pacú.

Sin embargo, el fuerte de su propuesta gastronómica se encuentra en los platos para compartir con amigos y familiares. Cortes de carne como ceja de ojo de bife, o pescas del día a la parrilla son los más elegidos por los comensales a la hora de almorzar los domingos. Otro de los grandes puntos de inflexión de su menú son las paellas de arroces secos, ya sea de mariscos, pesca de mar, hongos o lomo.

Este plato, además de por su técnica especial de cocción final a la parrilla, se destaca por su sabor y por el ritual que significa comerlo. Para que cada uno de los comensales conozca cómo es la verdadera tradición, Bargero incluyó un manual paso a paso para poder disfrutarla y saborearla al máximo.

La cocina de COSTA7070

Por otro lado, la oferta de bebidas está marcada por la mirada de De Los Santos, la bartender que se consolidó como la pionera en la coctelería contemporánea. Sus tragos de autor están creados para acompañar con suavidad y delicadeza a cada una de las opciones que hay en la carta.

Vinos seleccionados, cervezas, medidas y bebidas sin alcohol terminan de cerrar la oferta líquida del mediodía de domingo para que todos puedan disfrutar de un menú completo en Avenida Rafael Obligado 7070, en la Costanera Norte de Buenos Aires.

El punto de encuentro de los domingos

Si bien el pasado 3 de agosto realizaron un evento especial, este no fue tan solo una ocasión única, sino que fue la manera de COSTA7070 de consolidarse como un ritual de los domingos al mediodía. Este encuentro semanal comienza a las 12 horas y acompaña a todos sus invitados a lo largo del día con música, un ambiente relajado y una fusión de culturas gastronómicas.

Inés De Los Santos y Pedro Bargero

Asimismo, la vista al Río de la Plata invita a pasar un momento en plena conexión con la naturaleza y con las raíces culinarias de la región en el día más sagrado para los argentinos.

Tanto en los mediodías de domingo como en todos sus encuentros, Bargero y De Los Santos buscan darles a sus invitados una experiencia que combina lo mejor de cada una de sus especialidades. El chef entrega a sus comensales partes de la cocina local, como las carnes autóctonas o la pesca local, mientras que la bartender deleita a todos con las tendencias de coctelería del Mediterráneo.

Para más información hacer clic aquí.

