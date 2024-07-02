El futuro en gaming y entretenimiento móvil: Infinix HOT 40 Pro

Los amantes del gaming y el contenido de entretenimiento ahora tienen un dispositivo ideal para sus necesidades |Cortesía Infinix

Contar con un celular de alta gama para gaming y entretenimiento ofrece múltiples ventajas que impactan directamente en la experiencia del usuario. La calidad de los gráficos, velocidad del procesador y conectividad, son sólo algunas de las características ideales para un celular destinado a este tipo de actividades.

Tanto gamers como consumidores de contenido, deben valorar ciertas características de un dispositivo antes de comprarlo, aquí algunas de las más importantes:

Rendimiento Superior: Los celulares para estas actividades deben estar equipados con los últimos procesadores y GPUs, lo que garantiza un rendimiento fluido y rápido.

Calidad de la Pantalla: Las pantallas de alta resolución proporcionan gráficos nítidos y movimientos fluidos, mejorando significativamente la experiencia visual. Desde películas hasta contenido en streaming, una pantalla de calidad proporciona colores vibrantes y detalles claros.

Experiencia de Audio: Sistemas de audio avanzados con altavoces estéreo y soporte para audio de alta resolución para una experiencia inmersiva en juegos.

Vida Útil y Actualizaciones: Hay que garantizar que el dispositivo esté al día con las últimas mejoras de seguridad y funcionalidades. Esto no solo aumenta la vida útil del dispositivo, sino que también asegura que se disfrute de un rendimiento óptimo durante más tiempo.

Conectividad Avanzada: Los móviles de alta gama son compatibles con las últimas tecnologías de conectividad, como 5G y Wi-Fi 6, proporcionando una conexión rápida y estable. Esto es esencial para el gaming online y para el streaming de contenido de alta calidad sin interrupciones.

Un celular destinado al consumo de contenido y gaming debe ofrecer una experiencia superior en todos los sentidos, por lo que conocer estas características ayudará a tomar una mejor decisión a la hora de adquirir un dispositivo.

Infinix HOT 40 Pro es el nuevo smartphone para gaming que llega a México. |Cortesía Infinix

Para responder a las necesidades de los gamers, creadores y consumidores de contenido, la empresa global de dispositivos inteligentes Infinix Mobility anuncia su llegada a México con productos que buscan desafiar lo convencional y ser una opción relevante para los jóvenes usuarios de tecnología.

Conscientes de que la eficiencia y velocidad del procesador y la GPU son esenciales, presentan el Infinix HOT 40 Pro, equipado con el procesador MediaTek Helio G99 de ocho núcleos diseñado específicamente para ofrecer una experiencia de juego excepcional. Este procesador asegura tiempos de respuesta ultrarrápidos y un desempeño superior en aplicaciones de entretenimiento y multitarea, haciendo cada milisegundo vital para una experiencia inmersiva y sin interrupciones.

Pantalla de alta calidad

El Infinix HOT 40 Pro cuenta con una pantalla FHD+ de 120 Hz, que ofrece una visualización suave y detallada. La precisión en la reproducción de colores y el soporte HDR hacen de esta pantalla una herramienta ideal para la edición de fotos y videos.

Memoria y almacenamiento

Para una experiencia multitarea eficiente, el Infinix HOT 40 Pro ofrece hasta 16GB de memoria RAM extendida, duplicando la capacidad de su memoria física de 8GB. Esto no solo permite tiempos de carga más rápidos, sino que también soporta la apertura simultánea de hasta 18 aplicaciones, garantizando una experiencia sin interrupciones.

Además, su almacenamiento interno de 256GB, con la opción de expansión mediante tarjetas microSD, asegura espacio suficiente para juegos, aplicaciones y archivos multimedia de gran tamaño.

Calidad de la cámara y funcionalidades de video

Para los creadores de contenido, la calidad de la cámara es un aspecto crucial. El Infinix HOT 40 Pro está equipado con cámaras de alta resolución, incluyendo lentes gran angular, telefoto y macro, que soportan grabación en 4K. Funcionalidades como la estabilización de imagen y modos especializados para fotos y videos permiten capturar contenido de alta calidad en diversas condiciones.

HOT 40 Pro es un smartphone diseñado para ofrecer una experiencia inigualable. Crédito: Cortesía Infinix

Batería duradera y sistema de enfriamiento eficiente

Una batería de gran capacidad es indispensable para largas sesiones de juego y grabación de contenido. El Infinix HOT 40 Pro cuenta con una batería de 5000 mAh y la tecnología de Carga Rápida de 33W, que permite cargar la batería del 20% al 75% en solo 35 minutos. Además, el sistema de enfriamiento avanzado asegura un rendimiento constante, evitando el sobrecalentamiento durante el uso intensivo.

Diseño y estética deslumbrantes

El Infinix HOT 40 Pro no solo se destaca por su rendimiento, sino también por su diseño elegante y moderno. Su acabado brillante, que cambia de apariencia según la luz, le da un aspecto premium y sofisticado. Este diseño atractivo es ideal para usuarios que buscan un dispositivo que combine funcionalidad y estilo.

Disponibilidad

El Infinix HOT 40 Pro, con 256GB de almacenamiento y 16GB de RAM expandible, está disponible en México en colores Dorado (Horizon Gold) y Negro (Startlit Black). Su precio inicia en $5,499 MXN y se puede adquirir en tiendas como Coppel, Liverpool y Suburbia. Además, para celebrar el lanzamiento de la serie HOT 40 en México y fomentar el mobile gaming y los eSports, Infinix se ha convertido en patrocinador oficial de la Free Fire World Series Latam, consolidando su presencia en el mundo de los deportes electrónicos.

En resumen, el Infinix HOT 40 Pro redefine la experiencia de entretenimiento móvil con su potente hardware, capacidades de carga rápida y una pantalla de alta calidad. Ya seas un gamer entusiasta o un creador de contenido, el HOT 40 Pro ofrece una solución completa y accesible, asegurando un rendimiento superior y una experiencia visual excepcional.

Infinix Mobility lanza el HOT 40 Pro en el mercado mexicano, diseñado para una experiencia gaming sin igual con su procesador MediaTek Helio G99 y pantalla FHD+ | Cortesía Infinix

Infinix es una marca enfocada en las necesidades del público joven que ofrece dispositivos inteligentes modernos y de alto rendimiento, equipados con tecnología de última generación, para proporcionar a los usuarios las innovaciones más recientes en el momento en que las necesitan.

Infinix Mobility, presente en más de 80 países, ha anunciado su entrada al mercado mexicano con el lema “El futuro es ahora”, enfocado en empoderar a las generaciones jóvenes.

Infinix también ha firmado una alianza de dos años con Garena Free Fire, uno de los juegos móviles más populares, para mostrar las capacidades gaming de sus dispositivos de la serie HOT.

Desde su fundación en 2013, Infinix ha logrado hitos significativos, como la expansión internacional y un crecimiento en ventas del 172% durante la pandemia. La marca ha sido reconocida por sus innovaciones, incluso con un premio IF por el diseño del Infinix ZERO 8. En México, Infinix lanzará la serie HOT versión Free Fire y colaborará con operadores y distribuidores para asegurar la disponibilidad de sus dispositivos. Con esto, Infinix busca consolidarse como líder en el mercado mexicano.