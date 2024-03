Camiones y pickups: qué modelos nuevos se presentaron en la exposición agrícola

Toda la gama Amarok protagonizó la presencia de Volkswagen en Expoagro 2024 (VW)

La marca automotriz de renombre mundial Volkswagen reforzó su vínculo con el sector agrícola y la industria nacional en Expoagro 2024, la prestigiosa feria rural que este año celebró su edición número 17 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Presente como cada año, en esta ocasión lo hizo con un renovado stand de 2.400 metros cuadrados.

“No tengo dudas de que la relación que Volkswagen tiene con la industria agropecuaria se fortalece año a año y nuevamente dijimos presente en la feria rural más importante del país, con muchas novedades para todos los interesados en nuestro renovado stand”, manifestó Martin Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

El nuevo Saveiro en versión “Extreme” (VW)

La automotriz exhibió una amplia gama de vehículos que reflejan su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Desde el nuevo Saveiro en su versión “Extreme”, hasta el flamante Taos MY24, y la completa línea de Amarok, la marca presentó 13 vehículos que forman parte de sus novedades para el mercado argentino.

También estuvieron presentes en Expoagro los imponentes camiones Volkswagen, especialmente indicados para la agroindustria.

Por otra parte, el compromiso de la automotriz con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente quedaron patentes en la construcción del stand en la exposición. Bajo la estrategia Way to Zero, se utilizaron materiales reciclados, como maderas de reforestación, ladrillos y placas de PVC 100% reciclado, así como iluminación LED de bajo consumo energético.

El nuevo Taos MY24 pudo apreciarse en el stand de Volkswagen (VW)

Innovación en Camiones y Buses

La división de Camiones y Buses de Volkswagen aprovechó Expoagro 2024 para presentar su completa gama de vehículos, que abarca desde modelos urbanos hasta los más pesados para el transporte de carga.

Entre las novedades, se destaca el nuevo Delivery 11.180 4x4, un vehículo off-road que combina la agilidad de una pick-up con la capacidad de carga de un camión extrapesado, adaptándose a diversas condiciones de terreno con su sistema de tracción 4x2 y 4x4. También está el extrapesado Meteor, destacado por su robustez y eficiencia.

Los imponentes camiones Volkswagen dijeron presente, como el Delivery 11.180 4x4, el extrapesado Meteor (VW)

Servicio al cliente y postventa

Volkswagen consolidó alianzas estratégicas en Expoagro para beneficiar a sus clientes. En asociación con Shell, ofreció descuentos exclusivos en lubricantes y servicios de mantenimiento para propietarios de camiones Volkswagen, garantizando un óptimo rendimiento y prolongando la vida útil de los vehículos.

Además, la marca promocionó su amplia gama de accesorios originales y bicicletas, disponibles a través de su tienda oficial en Mercado Libre. Con diseños que reflejan los valores de la marca, como la tecnología aplicada a la satisfacción del cliente y materiales de primera calidad, Volkswagen ofrece opciones para los que buscan personalizar y mejorar su experiencia de conducción.

Soluciones móviles y financiamiento

Una de las propuestas más innovadoras de Volkswagen es su Unidad de Servicio Móvil que, con camionetas Amarok, ofrece asistencia a domicilio para clientes particulares y empresas de flotas. Con un equipo altamente capacitado, esta unidad móvil realiza desde mantenimiento básico hasta la colocación de accesorios, brindando comodidad y confianza a sus clientes.

Por otro lado, Volkswagen Financial Services presentó atractivas opciones de financiamiento para toda la gama Amarok, con tasas competitivas y plazos flexibles. Además, realizó promociones especiales en seguros de Cobertura Volkswagen - Zurich, garantizando la protección y seguridad de los vehículos y sus ocupantes.

De este modo, Volkswagen reafirmó su compromiso con el campo argentino y la industria nacional, presentando en Expoagro productos innovadores y servicios orientados a satisfacer las necesidades de sus clientes en un marco de sostenibilidad y excelencia.