Inclusión financiera: cómo acceder a una caja de ahorro y una tarjeta de débito gratis sin ir al banco

Gratis y fácil de acceder, Move es ideal para cualquier persona (Galicia)

Contar con dinero las 24 horas, no tener que llevarlo encima para estar más seguro y no tener que ir al banco son premisas casi imprescindibles para el consumidor promedio. Estas demandas no sólo se incrementaron luego de la digitalización de casi toda la vida durante la pandemia, sino que se convirtieron en la principal demanda del público joven, cuyo inicio en el mundo del manejo del dinero no es precisamente ingresando físicamente a una entidad bancaria.

Este desafío lo comprendió Galicia por lo que viene desarrollando soluciones ágiles y eficientes para sus clientes. En esa línea, Move supera las ventajas de una simple caja de ahorro con tarjeta de débito por todos los beneficios que ofrece y las funcionalidades con las que cuenta la App Galicia.

Para convertirse en Move lo único que se requiere es descargar la App Galicia, registrar los datos biométricos con una selfie y proporcionar mínimos datos personales. Ya que su creación y gestión es completamente online, no hace falta ir a una sucursal ni llamar por teléfono.

Por sus características, Move es ideal para un público joven, por lo que Galicia ofrece, además, una propuesta para personas menores de edad, de entre 13 y 17 años.

Con Move no hace falta ir al banco o llamar por teléfono, todo es por la App Galicia (Galicia)

Qué se puede hacer con Move

La caja de ahorro gratuita se gestiona íntegramente a través de la App Galicia. Al no tener costo de mantenimiento ni requerir acreditación de ingresos para abrirla, su versatilidad permite una amplia gama de gestiones.

Desde la App Galicia, con Move se pueden hacer cualquier tipo de operaciones. Esto es, enviar y recibir dinero, pagar a través del escaneo de cualquier tipo de QR y pagar sin contacto. Esto también incluye recargar el celular y la tarjeta de transporte (SUBE y cualquier otra), así como pagar servicios.

También propone aprovechar múltiples promociones ya que el mapa de la app ofrece las opciones que están más cerca y son más ventajosas. Al recibir los reintegros fácilmente en la caja de ahorro, el dinero está disponible para usarlo en cualquier momento y con cualquier fin.

A su vez, Move permite la cuotificación de consumos, lo que significa comprar un producto o servicio, pero pagar más delante de una manera muy sencilla: se realiza una transferencia o un consumo con débito y, una vez realizado, se elige cuotificarlo, por lo que la app devuelve el dinero de manera inmediata y luego se debitarán las cuotas.

La nueva propuesta del Galicia también invita a iniciarse en el mundo de las inversiones para disfrutar de sus dividendos. Con solo $100 se puede invertir en Fima (Fondos Comunes de Inversión) y comenzar a disfrutar de sus dividendos.

Por otra parte, se puede acceder fácilmente a préstamos personales que le den vida a los sueños de los proyectos propios. Además, si el cliente cumple con los requisitos que solicita el Banco Central, a través de Move puede tener una caja de ahorro en dólares.

Move es una cuenta segura que cuenta con el respaldo de Galicia. Esto es clave al momento de hablar de atención, ya que el banco tiene un chat de WhatsApp que está disponible 24 horas, incluso fines de semanas y feriados. A través del mismo se puede obtener información sobre trámites y hacer consultas, pero además, ante cualquier inconveniente siempre hay una persona con quien chatear que podrá atender, responder y gestionar.