Vehículos para el campo: cuáles son los modelos más requeridos por los productores argentinos

Volkswagen llegó a Agroactiva 2023 con modelos como la pick-up Amarok y toda su gama de camiones (Leo Galletto)

Agroactiva 2023 convocó a empresas de diferentes sectores para que los productores conozcan de primera mano todas las soluciones que pueden incorporar a su trabajo. Con el objetivo de reafirmar su alianza con el campo y la industria nacional, una de las compañías que decidió participar del evento fue Volkswagen.

La multinacional de origen alemán se sumó a este encuentro en el predio ferial de la localidad santafesina de Armstrong y lo hizo a través de una exhibición de 21 vehículos en un stand de 2.400 metros cuadrados para que los asistentes descubran sus principales novedades entre el 7 y 10 de junio.

Volkswagen se sumó a Agroactiva 2023 con un stand ecológico de 2.400 metros cuadrados y 21 unidades exhibidas. A continuación, las principales tendencias de movilidad en los agronegocios

Cabe destacar que Agroactiva significa una oportunidad para que las compañías que tienen algún vínculo con los agronegocios den a conocer su oferta. En el caso de Volkswagen, la marca está presente en el campo argentino a través de modelos como la pick-up Amarok y toda su gama de camiones.

Entre los vehículos con los que la empresa decidió participar de la feria se destacan la flamante familia SUVW, el nuevo Vento GLI, el Tiguan Allspace y la gama completa de Amarok. En tanto, la división Camiones y Buses presentó la línea de Delivery, Constellation y el reciente extrapesado Meteor, el más grande de la marca, que ahora incluye una garantía de dos años sin límite de kilometraje.

Volkswagen llevó 21 vehículos para exhibir en Agroactiva 2023 (Leo Galletto)

“En esta edición de Agroactiva, hemos separado 50 unidades para poder comercializar y entregar rápidamente a productores agropecuarios en la feria. Para eso, también contamos con nuestra red de concesionarios de la zona, como los de Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe”, aseguró Martín Pepe Sorrondegui, gerente de Ventas de Volkswagen Argentina.

Asimismo, el armado del espacio se realizó en el marco de una estrategia de cuidado ambiental que lleva el nombre Way to Zero. Para construir el stand, se utilizaron maderas de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclado, hierros modulares y partes de containers marítimos ya usados en otras ocasiones e iluminación 100% LED.

De cada tres pick-up que se venden en la Argentina, una es Amarok (Leo Galletto)

La participación de esta compañía en Agroactiva 2023 se enfocó también en la Posventa a través de una Unidad de Servicio Móvil: un vehículo destinado a clientes particulares y empresas de flotas Volkswagen que necesitan una solución a domicilio.

Esto se lleva a cabo por medio de camionetas Amarok y con el trabajo de un equipo de profesionales altamente calificados para brindar asistencia remota. Entre otras operaciones, se pueden realizar trabajos de mantenimiento, cambio de discos y pastillas de freno, distribución y colocación de accesorios. “Es una gran ventaja en términos de tiempo y de eficiencia para los clientes”, señaló Sorrondegui.

El stand de Volkswagen se construyó en el marco de una estrategia de sustentabilidad denominada “Way to Zero” (Leo Galletto)

También, desde el área de Posventa, la empresa llevó a Agroactiva sus bicicletas VW, que son de producción local y cuentan con tecnología aplicada a la satisfacción de los usuarios, diseño de vanguardia y materiales de primera calidad. Las mismas pueden adquirirse en toda la red de concesionarios oficiales de la marca y su gama está compuesta por cuatro modelos: MTB Highline, MTB Starter, Urbana y Plegable.

La propuesta de VW en Armstrong se complementó con unidades Amarok y Taos equipadas con una selección de accesorios originales, donde los interesados pueden descubrir distintas opciones y conocer más sobre sus beneficios. Además, se montó un espacio exclusivo para la exhibición de productos Lifestyle de la marca.

Desde el área de Posventa, la empresa llevó a Agroactiva sus bicicletas VW (Leo Galletto)

Por otra parte, la compañía aprovechó este evento para dar a conocer a los productores nacionales su oferta financiera, la cual está compuesta por diversas opciones y tasas muy competitivas en la adquisición de modelos como Amarok, Taos, T-Cross, Nivus y Polo.

Para conocer más información sobre Volkswagen Argentina, hacer clic acá.