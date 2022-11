La industria automotriz está pasando por el proceso de transformación más disruptivo de la historia

La planta de Ford en Pacheco está experimentando la modernización integral de sus instalaciones y operaciones productivas (Crédito: Prensa Ford Argentina)

El uso del automóvil no disminuyó de manera significativa tras la pandemia aunque la demanda de la sociedad y de la industria es responder a esta necesidad de manera cada vez más sustentable. Las innovaciones tecnológicas cumplen un rol protagónico para pasar del vehículo a combustión interna a la movilidad del futuro: vehículos eléctricos y conectados.

“La industria automotriz está pasando por el proceso de transformación más disruptivo que vimos, probablemente, de la historia. La tecnología nos lleva a la movilidad del futuro: vehículos eléctricos y conectados a una red de datos que genera información que nos permite estar cerca de los clientes y ofrecerles mejores servicios”, explicó en la última edición de Infobae Talks Martín Galdeano, presidente de Ford y de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

El presidente de Ford Argentina Martín Galdeano, sostiene que la tecnología permitió pasar de los vehículos de combustión a la movilidad del futuro. Cuáles son los retos que depara este nuevo paradigma de movilidad

A ello se suma otro aspecto de la movilidad del futuro que ya es presente: “Hay una discusión sobre modelos de pertenencia y de uso de esos autos, si los clientes van a querer ser dueños o van a querer usarlo cuando lo necesitan y después devolverlo. Esta tendencia se manifiesta tanto en clientes individuales como en flotas de empresas”, agrega Galdeano.

Por su parte, en Argentina Ford ya lo hace posible con Ford Go, la app de vehículos on demand que ofrece el servicio de car sharing disponible en cualquier smartphone. El cliente reserva un auto por el tiempo que quiera (minutos, horas, días, etc.), lo retira, lo destraba con la aplicación, lo usa y luego lo devuelve.

En cuanto a la electrificación, Argentina está avanzando paso a paso. Estados Unidos, Canadá y Europa están muy adelantados, con clientes que se están volcando en masa a la electrificación. “Nuestra estrategia es tener vehículos electrificados derivados de nuestros productos más icónicos. Camionetas como la F150, en su versión Lightning es 100% eléctrica, o el Mustang eléctrico. Hoy tenemos el objetivo de producir 600 mil vehículos eléctricos a nivel global en el 2023 y 2 millones de vehículos eléctricos en el 2026, aproximadamente el 35% de nuestra producción”, agregó Galdeano.

Martín Galdeano, presidente de Ford y de ADEFA (Crédito: Matías Mayolo)

Otra opción con un gran índice de aceptabilidad en Argentina son los vehículos electrificados híbridos, que combinan un motor a combustión con uno eléctrico. En tal sentido y en el marco de su plan global de electrificación, Ford traerá a la Argentina en 2023 tres nuevos modelos: el Mustang Mach-E, la E-Transit y la Maverick Híbrida.

De esta forma, en 2023 Ford Argentina ofrecerá cinco vehículos electrificados de cinco segmentos diferentes. La electrificación de su portfolio es uno de los elementos clave para cumplir con su compromiso de alcanzar la carbono neutralidad en 2050.

A su vez, Ford está implementando en Argentina un programa piloto con E-Transti con diferentes socios estratégicos que tiene como objetivo comprobar los beneficios de los vehículos comerciales eléctricos y ayudar a perfeccionar la experiencia de los clientes comerciales de cara a su lanzamiento al mercado el próximo año.

En 2023 llegarán a la Argentina el Mustang Mach-E, la E-Transit y la Maverick Híbrida (Crédito: Prensa Ford Argentina)

“Estos clientes los usan y nos hacen un feedback sobre su experiencia, lo que nos permite aprender cómo se desempeña un vehículo eléctrico en Argentina. Nuestra forma de verlo es: ‘No te quiero contar el futuro, te quiero mostrar con hechos lo que estamos haciendo’”, manifestó el presidente de Ford Argentina en “Infobae Talks Movilidad”.

En ese camino, el centro Industrial Pacheco de Ford está experimentando una reconversión gigantesca. “Estamos invirtiendo casi 600 millones de dólares en transformarlo por completo para producir la próxima generación de Ranger. Allí producimos la pick-up mediana Ranger que es la que exportamos a México y a algunos países de Centroamérica y a toda Sudamérica. De lo que hacemos en Pacheco, el 70% se exporta a esos países”, anunció Galdeano.

Recientemente, Ford alcanzó la fabricación de 1.000.000 de Ranger en Argentina, hito histórico en la trayectoria de la empresa en el país.