Es argentino, desarrolló una app a los 20 años y hoy trabaja en seguridad financiera para una empresa extranjera

Zweig trabaja en TRM Labs, una empresa de los Estados Unidos en la que solo un tercio de los empleados nació en ese país (Crédito: Prensa Adan Zweig)

El avance tecnológico que se vivió en el último tiempo y que continuará en los próximos años provocó que los desarrolladores e ingenieros de software sean los cargos más demandados por el mercado laboral a nivel mundial, de acuerdo con un informe realizado por la consultora Michael Page.

Adan Zweig, un argentino de 32 años, había intuido hace más de una década que esta área resultaría trascendental en el futuro. Por eso, cuando tenía 20, fue uno de los fundadores de DescuentoCity: un sitio que ofrecía cupones con rebajas y promociones de distintos rubros.

“La ideé en apenas tres meses junto a otros tres socios en 2010, en medio del boom de las cuponeras. Duró cuatro años, y me fui porque era demasiado joven y necesitaba seguir capacitándome. Al abrirme, las otras tres personas crearon Turismocity.com, utilizando el mismo software”, recuerda.

Hoy, trabaja de manera remota para la compañía estadounidense TRM Labs y su misión allí consiste en crear programas que estudien y analicen los movimientos de dinero que las personas hacen desde sus billeteras para garantizar que esas transacciones sean seguras.

“Los desarrolladores estamos en una posición muy alentadora: hay muchísima demanda de programadores y con la pandemia creció tanto el trabajo remoto que se están escuchando ofertas laborales de todas partes del mundo”, explica Zweig. Además, revela que muchas organizaciones ya ofrecen la posibilidad de mudanza y llevan a su talento al país donde están basadas.

La empresa en la que se desempeña actualmente posee 150 empleados y solo un tercio es de los Estados Unidos, lo cual demuestra las oportunidades que existen para los puestos a distancia. Incluso, Zweig menciona que el talento argentino es reconocido mundialmente y es uno de los más deseados en el rubro.

No obstante, no le resultó sencillo llegar hasta donde se encuentra actualmente. A pesar de no haber finalizado la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Palermo, cursó un posgrado en emprendedurismo en la Draper University, en San Francisco, California.

“Estudiar en el exterior me abrió la cabeza para crear una exitosa forma de negocio que en la Argentina todavía no había sido explotada y que sirvió como punta de lanza para la aparición de las apps de delivery que existen hoy en día”, revela Zweig.

Lo que más valora de esa experiencia fue haber vivido varios meses con personas de todas partes del mundo: en su curso eran 70 alumnos de 35 países diferentes. Gracias a esto, empezó a pensar de forma más global y a entender la posibilidad de emprender que existe más allá de una frontera.

Entre 2015 y 2020 desarrolló la startup Envíozapp: empezó ofreciendo servicios de comercio electrónico y luego se fue diversificando con propuestas gastronómicas. En paralelo, fue convocado para desempeñarse de manera freelance en distintas empresas extranjeras.

“Ganaba en tres meses lo que en la Argentina iba a cobrar en todo un año”, asegura. Durante esa época, se desempeñó de forma independiente para multinacionales como Fox Networks, Johnson & Johnson y DFS, la compañía que tiene a su cargo todos los Duty Free de la zona del Pacífico.

Más allá de lo económico, su pasión por el desarrollo de software viene desde su infancia: cuando era chico, a los 7 u 8 años, ya le interesaban las herramientas disponibles en su computadora, a tal punto que empezó a usar DOS y programar scripts básicos en Bash. Fue aprendiendo gracias a uno de sus hermanos y a diversos cursos que realizó.

Zweig adquirió muchos de sus conocimientos a través de un método de prueba y error. “Fallaré y fallaré nuevamente hasta que tenga éxito; esa fue una de las frases que me inculcaron en la Draper University”, indica este profesional. Otro consejo que brinda tiene que ver con la humildad: entiende que subirse a un pedestal puede generar que los mejores talentos no quieran tanta exposición.

“Siempre hay que tener gente al lado que esté continuamente criticando y encontrando fallas a la idea para poder perfeccionarla”, cierra el emprendedor.