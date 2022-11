El joven argentino que creó dos empresas y desarrolló un algoritmo estratégico para vender en redes sociales

Kevin Kogan es comunicador social y especialista en marketing digital.

El manejo de las redes sociales no es un asunto para tomar a la ligera, sobre todo si se desea desarrollar un negocio digital. Aún así, muchas empresas siguen usando sus cuentas como un simple catálogo de productos.

“Todavía hay mucha gente que los lunes te muestra una remera, los martes un buzo, los miércoles un 15% de descuento con un banco y los jueves una newsletter con una promoción”, explica Kevin Kogan, comunicador social y especialista en marketing digital.

Así fue como las firmas de moda utilizaron Facebook e Instagram durante muchos años, con campañas de publicidad esporádicas por el Día de la Madre, Navidad o cambios de estación.

“Eran campañas específicas donde se gastaba mucho dinero, pero con la inclusión de las redes sociales y de los teléfonos celulares, las marcas tuvieron que empezar a generar contenido para todos los días, no solamente para dos veces al año o tres”, agrega el joven de 33 años y creador de Slapp, un algoritmo para análisis y estrategia en redes sociales.

Como director creativo de 47 Street durante ocho años, lo sabe. Pero no siempre estuvo tan interesado en la comunicación corporativa, mucho menos en el mundo de la moda.

“Al ser mis dos padres los dueños de 47, en la familia siempre se respiró ropa, telas, fábrica, locales. Yo de chico nunca quise trabajar con mis viejos, siempre quise hacer mi camino y ser periodista deportivo, cubrir un mundial”, recuerda.

A los 20 años se incorporó a 47 Street y comenzó a hacerse cargo de las áreas de marketing, comunicación, redes sociales y e-commerce.

Incluso trabajó durante dos años en Infobae y otros medios nacionales cubriendo eventos deportivos, elecciones legislativas y campañas presidenciales.

“Me apasionaba mucho hacer lo que hacía como periodista, pero cuando empecé a crecer y a ver el surgimiento de las redes sociales, entendí que tenía una posibilidad en la empresa de mi familia para ayudarlos”, afirma el emprendedor sobre su incorporación a 47 Street a los 20 años.

No fue una decisión sencilla, se torna difícil incorporar innovaciones en una empresa que de por sí ya funciona bien. Es por eso que comenzó a hacerse cargo de las áreas de marketing, comunicación, redes sociales y e-commerce.

“Hoy -después de la pandemia- parece una obviedad que las marcas tienen que vender online, pero hace más de diez años cuando empezamos con eso eran poquitas las marcas que lo hacían”, agrega Kogan.

“Entonces lo que se nos ocurrió fue proponerle todos los días contenidos distintos a nuestros consumidores: lunes de make up, martes de do it yourself, miércoles de cocina, jueves de baile, viernes de entrevistas, sábados de medioambiente y domingo de ropa”, explica el periodista.

De esta forma, 47 Street fue la primera casa de ropa del país en superar el primer millón de seguidores en Facebook, también pionera en llegar a los dos millones -sin que otra llegue antes al millón-.

Las estrategias de marketing fueron variadas. A través del “47 Game”, un juego de celular para vestir a una chica con ropa de la empresa, pudieron detectar cuáles eran las prendas más elegidas y decidir en base a ello qué producir.

También realizaron la maratón “47 Go Run” para madre e hijas, una campaña con Lali Espósito como embajadora de la línea, planchas de pelo con ATMA, chupetines de Arcor e incluso un teléfono con Sony.

Aún así, la campaña más icónica es la de “47 Te Busca”, un concurso donde adolescentes de todo el país competían por ser la “cara” de la empresa. La primera ganadora fue Emilia Mernes, ahora una de las artistas argentinas más importantes y quien entonces tenía apenas 15 años.

“Hicimos un evento final donde la gente votaba y ella llegó dentro de las 20 finalistas. Terminó el show, ganó Emilia y le dijo a Iván de Pineda -el jurado final- que quería cantar una canción. Entonces empezó a cantar ‘Corre’ de Jesse & Joy, todos nos emocionamos. Ahí ya te dabas cuenta de que era una chica con un ángel especial”, recuerda el exdirector creativo de 47 Street.

La otra gran apuesta de Kogan fue la creación de “47 Channel”, un canal digital y gratuito con contenidos audiovisuales para jóvenes. Se trató del primer trabajo de influencers como Lizardo Ponce, Stefanía Roitman, Sofía Carmona, Jimena Frontera y Martín Salwe.

Con secciones de actualidad, moda, espectáculos y gaming, los participantes usaban ropa de 47 Street y conseguían anunciantes de compañías internacionales sin publicidad invasiva para los jóvenes.

La última apuesta de Kevin es la startup Slapp.Us, una herramienta de estrategia y análisis de redes sociales.

“En la pandemia decidimos cambiar y con la gente de 47 Channel armar una agencia. Entendimos que había poca posibilidad de conseguir sponsors y no podíamos salir a la calle a grabar los contenidos, era inviable así”, explica.

Así fue como nació su empresa Mobile First, una agencia de marketing, redes sociales y contenidos audiovisuales que actualmente tiene 36 empleados y cerca de 27 clientes como Banco Santander, Shopping Irsa, Ollas Essen, inmobiliarias, influencers y plataformas de streaming.

La última apuesta de Kogan es su startup Slapp.Us, creada este año junto a dos socios. Se trata de una herramienta de estrategia y análisis de redes sociales, diseñada para ayudar principalmente a PYME a incrementar las ventas de sus negocios digitales.

El algoritmo se basa en dos ejes: datos e información. Lo importante no es solo que los usuarios tengan acceso a sus métricas en tiempo real -Slapp también incluye esta funcionalidad- sino que sepan comprenderlas y crear un plan de acción.

De esta manera, la plataforma permite conocer: cuál es el horario más efectivo para publicar, qué puntaje se tiene en relación a la competencia, por qué ciertos contenidos del perfil generan más interacción que otros, cuáles son los seguidores más fieles, cómo se segmenta la audiencia y de qué manera se puede analizar los datos que Instagram brinda; entre otras cuestiones.

“No todas las empresas pueden contratar a una agencia o un community manager, creo que a partir de Slapp pueden empezar a entender sus datos y saber qué hacer con esos datos. Si bien hay empresas que te miden las métricas en Estados Unidos o España, somos la primera en Argentina que hace diagnóstico de contenido orgánico en redes sociales”, concluye Kogan.