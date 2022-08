Cómo capacitarse para trabajar en una industria que crece de manera exponencial

La animación es un elemento clave para la industria gamer (Crédito: Adrián Escandar)

“Nuevas tecnologías como la realidad virtual y conceptos como el metaverso generan una oportunidad infinita para quienes se quieran desarrollar en el ámbito de los videojuegos”. La frase pertenece a Roberto Benedetti, director de la Licenciatura en Diseño y Animación Digital de Universidad Siglo 21.

El profesional fue uno de los invitados de Infobae Talks - Gamer Day y habló de las herramientas que aporta la carrera para aquellas personas que pretendan desempeñarse en un sector cada vez más relevante a nivel mundial.

Con cuatro años de duración y la posibilidad de cursar de forma presencial o a distancia, el programa aborda todas las etapas de una producción de animación: desde la idea original hasta la entrega de la película en calidad final, pasando por el modelado 3D y el diseño de personajes o escenarios, entre otras acciones.

“A lo largo de la carrera, los alumnos aprenden a dominar software de primer nivel para producir cine de animación, efectos visuales, contenidos de videojuegos o cinemáticas, que es el mundo intermedio entre el cine y los videojuegos”, explica Benedetti.

Roberto Benedetti, director de la Lic. En Diseño y Animación Digital, contó sobre cómo es la formación y lo que pueden encontrar en la misma.

Por otro lado, cabe mencionar que la institución apuesta a la redefinición constante en la manera de incorporar conocimientos gracias a tecnologías implementadas en aulas presenciales y virtuales. Por ejemplo, cuenta con ambientes de aprendizaje y simulación de vanguardia, como el espacio Experimenta 21 en su Campus de Córdoba.

En la misma línea, la institución adopta un modelo basado en competencias: capacidades y conocimientos integrados a la acción. Esto permite brindarles a sus estudiantes una formación que integra el saber, el ser y el hacer como partes igualmente fundamentales.

Una vez finalizada la Licenciatura en Diseño y Animación Digital de la Universidad Siglo 21, los egresados están en condiciones de integrar equipos interdisciplinarios relacionados con producción de imágenes virtuales, social media, medios interactivos y arte digital.

Asimismo, son capaces de implementar técnicas de elementos 3D, crear contenidos para narrativas visuales, participar en la realización técnica de animaciones e involucrarse en el desarrollo de videojuegos o aplicaciones, entre otras actividades.

Con respecto a la salida laboral, la cual se encuentra en expansión, como mencionaba Benedetti, es posible aseverar que algunos lugares en los que se pueden desempeñar los graduados de esta carrera son estudios o productoras de publicidad, animación, cine o arquitecturas.

“A lo largo de la carrera, los alumnos aprenden a producir cine de animación, efectos visuales, contenidos de videojuegos o cinemáticas”, afirma Benedetti (Crédito: Adrián Escandar)

“Tenemos muchos profesores que trabajan en estudios de videojuegos y varios alumnos que hacen sus prácticas profesionales allí, pero hay un abanico interminable de otros sectores porque hoy en día no existe un emprendimiento que prescinda de contenido digital, ya sean animaciones o espacios creativos para el metaverso”, asegura el director de la carrera.

En la entrevista, también sostiene que el espacio virtual ofrece lugar para todos a través de producción de contenido de la mano de artistas digitales. Con lo cual, las oportunidades laborales se generan hacia distintos rumbos.

Benedetti destaca que no es necesario contar con un conocimiento previo, uno de los principales temores al momento de tomar la decisión. Según él, es posible empezar desde cero y no resulta relevante el hecho de no poseer ningún talento en particular ligado a la industria.

Todos aquellos apasionados de la comunicación, el arte y la tecnología encontrarán en esta Licenciatura un programa que les brindará las habilidades necesarias para desarrollar creativamente producciones audiovisuales de calidad.

Quienes quieran conocer más información sobre esta carrera y comenzar el proceso de inscripción cuentan con la posibilidad de hacerlo mediante el sitio web de la institución, donde pueden ingresar al hacer clic acá.