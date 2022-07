Por qué no hay que perderse el show de André Rieu en Buenos Aires

André Rieu utiliza un Stradivarius del siglo 17 (Crédito: Prensa Movistar Arena)

André Rieu empezó a tomar clases de violín a los 5 años, acompañado de varios de sus hermanos e inspirado en su padre, también director de orquesta. “Al principio me costaba muchísimo concentrarme. Y es que mi profesora de violín era tan bonita que me enamoré de ella y ¡no hacía más que mirarla fijamente, en lugar de escuchar sus indicaciones!”, se delata entre risas.

Este espíritu divertido y descontracturado son un sello de su exitosa manera de llevar la música clásica por el mundo. Su reconocida Orquesta Johann Strauss la forman músicos jóvenes y entusiastas que salen al escenario a entregarse de cuerpo y alma en cada concierto, y el público nota este entusiasmo.

“Todas las noches son una experiencia formidable y no puedo imaginarme nada más bonito para un músico”, cuenta el famoso compositor holandés, nacido en Maastricht, la capital de la provincia holandesa de Limburg. Allí sigue viviendo en un castillo junto a Marjorie, su gran amor con quien se casó hace 47 años y con quien tuvo a sus dos hijos.

Con más de 40 años de trayectoria, André Rieu vendió más de 40 millones de discos por todo el mundo y recibió más de 500 discos de platino y 270 de oro. El virtuoso artista clásico que conquistó al mundo retorna a la Argentina los días 17 y 18 de octubre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

André Rieu superó en cantidad de espectadores a Bruno Mars, AC/DC y Rihanna (Crédito: Prensa Movistar Arena)

El “rey del vals” recibió esta denominación por su desbordante pasión por los valses, plasmados en espectáculos con un despliegue musical y escénico impactante. Aunque lo que lo hizo uno de los músicos internacionalmente más populares de la actualidad es su particular carisma personal y estilo musical que lo llevaron a incluir las canciones más famosas del cine, así como los musicales y la ópera de todos los tiempos.

Rieu realiza 90 conciertos por año donde ofrece entretenimiento perfecto con melodías románticas y conmovedoras de fama mundial, así como numerosas sorpresas, humor y solistas internacionales de primera clase. Junto con su Orquesta Johann Strauss, la orquesta privada más grande del mundo, el carismático holandés ha estado de gira por el mundo durante más de 30 años, visitando desde Asia, Oceanía, Europa y prácticamente toda América.

Con unos 600.000 espectadores por año, André Rieu superó incluso a superestrellas como Bruno Mars, AC/DC o Rihanna.

Con fans a lo largo del mundo que se multiplican pasando de generación en generación, hoy la historia musical de este gran artista impacta también en sus redes sociales donde desarrolló un nuevo vínculo con su público, con millones de visualizaciones y seguidores que renuevan su admiración. Esto también le permite llevar la música clásica fuera de la élite y acercar su repertorio a un público más joven.

El violín que usa André Rieu en sus conciertos fue construido en el año 1667 por uno de los miembros de Stradivari, la famosa familia italiana que fabrica los Stradivarius. Algunos de los álbumes más destacados de su extensa discografía son Strauss & Co, The Vienna I Love, La Vie Est Belle, Love Around the World, Live In Dresden: The Wedding at the Opera y Love Letters, muchos de ellos creados en el estudio de grabación que se mandó a construir en su ciudad natal.

